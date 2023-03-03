Ушел молодым. Трагически погиб узбекский вайнер основатель юмористического проекта Mittivine Фарход Маннопов

13:10 05.03.2023

Популярный вайнер и основатель юмористического проекта Mittivine Фарход Маннопов ушел из жизни в возрасте 27 лет в ночь на воскресенье. Об этом сообщил его друг Шодибеков Улугбек (Mittime).



