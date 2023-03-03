|Ушел молодым. Трагически погиб узбекский вайнер основатель юмористического проекта Mittivine Фарход Маннопов
13:10 05.03.2023
Популярный вайнер и основатель юмористического проекта Mittivine Фарход Маннопов ушел из жизни в возрасте 27 лет в ночь на воскресенье. Об этом сообщил его друг Шодибеков Улугбек (Mittime).
Kun.uz со ссылкой на друзей покойного сообщил, что несколько дней назад Фарход Маннопов получил травму головы во время купания в бассейне. После этого ему была сделана операция, но он впал в кому и не пришел в сознание.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана "Газете.uz" сообщили, что Маннопов проходил лечение в частном медицинском учреждении.
Маннопов снимал короткие юмористические видеоролики (вайны) на различные бытовые темы. Он описывал свой блог Mittivine (1,1 млн подписчиков в Instagram) как "Жизнь простых пацанов".