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Николаю Баранову было всего 27 лет, когда он создал первый в истории Душанбе ГенпланНиколаю Баранову было всего 27 лет, когда он создал первый в истории Душанбе Генплан
13:16 05.03.2023

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

Он был утвержден ровно 85 лет назад - 3 марта 1938 года и город тогда назывался Сталинабад.

Николай Баранов в 1937 году

Он стал создателем первого в истории Душанбе градостроительного документа – "Генеральный проект планировки Сталинабада", утвержденного 85 лет назад - 3 марта 1938 года Совнаркомом Таджикской ССР, и право быть первым градостроителем столицы Таджикистана принадлежит ему по праву.

Генеральный план развития столицы Таджикской ССР - Сталинабада (Душанбе) был разработан в 1935-1937 гг. Ленинградским Гипрогором - архитекторами Н. Барановым, М. Барановым, В Гайковичем, инженерами Г. Ситко, Г Шелейховским.

Консультантом этого проекта стал член-корреспондент Академии архитектуры СССР, профессор, главный архитектор Ленинграда (1925 -1938 гг.) Лев Ильин.

Приехав в 1935 году в столицу Советского Таджикистана, ленинградские архитекторы под руководством Николая Баранова сразу столкнулись с острыми проблемами градостроительства в республике. Жаркий климат, чрезмерная солнечная радиация, пыльные бури, высокая сейсмичность - все эти исходные условия ставили ленинградских архитекторов на роль первопроходцев в выработке основного плана развития города.

Объявление в газете

Генеральный план, разработанный в 1935 -1937 гг., определил современную планировку города на левом берегу реки "Душанбинка" и учитывал возможность его последующего роста на правом берегу.

Схема генплана Душанбе.

Но в последующие послевоенные годы произошли многочисленные нарушения плана, связанные со строительством одноэтажных индивидуальных домов, занявших большую часть городской территории.

Говоря о творческом наследии Баранова в Душанбе, отметим, что помимо генплана, по его проекту был построен целый квартал жилых зданий в духе позднего неоклассицизма, известных, как "Дома с арками" (1956 г.) на улице Ленина.

Николай Баранов в своей статье (актуальной и сегодня) в газете "Коммунист Таджикистана" о проекте планировки Сталинабада еще в 1938 году отмечал: "Зеленое строительство в Сталинабаде пока идет медленно, проекты решения этой задачи поражают своей беспринципностью и бездарностью. Архитекторы должны полностью оценить значение зелени в ансамбле города и рассматривать ее как элемент, органически связанный с архитектурой площади, улицы и квартала".

…Николай Баранов (1909-1989гг.) в 1931 году окончил ленинградский Институт гражданских инженеров. Завершил архитектурное образование в Институте живописи, скульптуры и архитектуры.

В 1938-50 гг. главный архитектор Ленинграда, в 1956-61гг. - вице-президент и академик-секретарь Академии строительства и архитектуры СССР, с 1963 г. зампред Комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.

Профессор Московского архитектурного института (1956 г.).

Главные работы: проекты генпланов развития Сталинабада и Ленинграда. Был ответственен в Ленинграде за спасение памятников и шедевров во время войны. Он организовывал маскировку наиболее ценных памятников (от Исаакиевского собора, Адмиралтейства и Петропавловки до Смольного).

Источник - Азия-Плюс
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