Историк Хомский назвал анекдотом слова Харрис об Украине

13:20 05.03.2023

Историк Хомский: слова вице-президента США Харрис об Украине вызвали гомерический хохот



ВАШИНГТОН, 5 марта 2023, 11:34 - REGNUM Слова вице-президента США Камалы Харрис, которая обратилась к странам Глобального Юга с призывом поддержать Украину, были похожи на анекдот. Об этом 5 марта заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью Youtube-каналу In Context.







"Ее слова странам Глобального Юга о том, что когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот", - сказал Хомский.



"Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это Глобальному Югу. Это анекдот", - добавил он.



По его словам, за пределами англоязычного мира США находятся в изоляции, а страны одна за другой поднимались и говорили: "это не наш конфликт".



Он отметил, что только европейские элиты оказались заодно с США, но не сами народы, внутри которых нет единства. При этом 90% населения мира не согласились с санкциями.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский экономист Райан Макмейкен заявил, что США и НАТО пытаются превратить региональный конфликт в мировую войну, но безуспешно, поскольку большинство жителей планеты не спешат осуждать Россию. При этом в мире понимают лицемерие американских властей.