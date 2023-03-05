Кремль не хочет отказываться от "зерновой сделки". На чьей стороне он воюет?

19:40 05.03.2023

В МИДе назвали условия участия России в зерновой сделке

Захарова: Россия готова участвовать в зерновой сделке при равноправном ее выполнении



5 марта 2023,

Россия не отказывается от своих обязательств по зерновой сделке, если другие ее участники готовы исполнять договоренности на равноправной основе. Об этом в воскресенье, 5 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".



Захарова подчеркнула, что у всех сторон, участвующих в зерновой сделке, есть свои обязательства. И эти обязательства равноправны для всех.



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"Это не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", - сказала представитель МИДа.



Она также добавила, что, если речь идет "о набивании карманов" американскими компаниями, то это похоже на махинации госсекретаря США Энтони Блинкена.



"Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините", - заключила Захарова.



Ранее в этот день исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли призвал продлить зерновую сделку. По его словам, необходимость продления зерновой сделки продиктована проходящими на Земле конфликтами, пандемией коронавируса, климатическими изменениями и землетрясением в Турции и Сирии. Он также предупредил, что отказ от продления приведет к массовой дестабилизации, миграционным потокам и голоду во всем мире.



Ранее, 3 марта, сообщалось, что в переговорах по продлению зерновой сделки создалась тупиковая ситуация.



2 марта в МИД РФ заявили о саботировании зерновой сделки странами Запада. По данным документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после заключения сделки выполняется только одна часть пакета - по вывозу украинского продовольствия.



Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в создании препятствий для вывоза российской сельхозпродукции по всему миру.



1 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает Москву продлить зерновую сделку, срок действия которой заканчивается 18 марта. Он отметил, что американские власти не видят объективных причин, препятствующих этому.



Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.



Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней. Сейчас срок соглашения истекает 18 марта 2023 года.