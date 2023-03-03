Мексиканка Алекса Грасса отняла у кыргызстански Валентины Шевченко пояс Чемпионки боев UFC

20:42 05.03.2023

В женском дивизионе UFC новая чемпионка - Алекса Грассо

В женском дивизионе UFC новая чемпионка Фото: скриншот видео

На турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся первый из двух чемпионских боев между Валентиной Шевченко (23-4) из Кыргызстана и Алексой Грассо (16-3) из Мексики, сообщает Zakon.kz.



Шевченко, которая является чемпионкой в наилегчайшем весе, защитила свой пояс восемь раз, в то время как Грассо, занимающая шестое место в рейтинге, получила свой первый титульный шанс.



Мексиканка смогла ухватиться за возможность. В четвертом раунде Грассо победила, подловив Шевченко на ошибке и взяв на удушающий прием.



Для Шевченко это первое поражение за последние десять боев и только четвертое в ее профессиональной карьере. Грассо продлила свою беспроигрышную серию до пяти боев.



В тяжелом весе среди мужчин чемпионом UFC стал Джон Джонсон.



На данном турнире также выступил казахстанец Шавкат Рахмонов. Он победил своего соперника, Джеффа Нила, удушающим приемом в третьем раунде. Это 17-я победа у казахстанского бойца.



Мухит Турсынали