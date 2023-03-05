Вырождающийся мир формирует гендерфлюидную массу, - А.Кренгель

00:00 06.03.2023

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 05.03.2023



Пожелавшая остаться неизвестной 14-летняя британская школьница решила раскрыть изданию Daily Mail "правду о жизни в условиях продолжающейся культурной войны".



"На днях я пошла в школьный офис, чтобы взять новое расписание. Учитель, с которым я разговаривала, назвал меня местоимением "они", спрашивая другого сотрудника: "Они потеряли свое расписание, дать им новое?"" Оказывается, девочек, которые носят брюки и коротко стригут волосы, "для подстраховки" называют гендерно-нейтральным местоимением и регулярно спрашивают, находятся ли они в процессе транс-перехода. Того, что кто-то из девочек не любит подчеркнуто женственную одежду или макияж, достаточно, чтобы быть причисленной к "потенциально трансгендерным". Учитель на протесты со стороны родителей говорит, что он осторожничает: не хочет, чтобы его назвали трансфобом.



Хорошо ли представляют такие учителя, каким станет этот новый дивный сверхтолерантный мир?



"Трансгендерная информационная политика" формирует у детей представление, согласно которому иметь определенный пол стыдно. В школьных библиотеках всегда имеется раздел книг ЛГБТККИА+, а у входа в школы устраивают выставки, посвященные ЛГБТ-прайду с радужными флагами и плакатами, пестрящими ублюдочными терминами "небинарный", "полисексуальный", "полумальчик", "полудевочка", "пансексуал". На уроках детям рассказывают, что греческий бог Зевс мог "идентифицировать себя как небинарный", а леди Макбет не была "ни мужчиной, ни женщиной". Зачем, кому нужна эта несусветная чушь?



Это часть программы оглупления и запугивания подрастающего поколения. Так, детей предупреждают: их будут считать трансфобами, если они станут использовать "оскорбительные слова" из длинного списка. А список постоянно пополняется: от 11-летних подростков требуют, чтобы они заявляли, что их надо называть "они" или местоимениями противоположного пола.



"Теперь из двухсот учащихся моего курса по крайней мере 20 говорят, что они трансгендеры: почти все девочки утверждают, что они мальчики или небинарные… Есть парень-натурал, встречающийся с девушкой-натуралкой, которая говорит, что она транс, так что теперь ему приходится говорить, что он бисексуал. Мои одноклассники часто говорят, что трансдевушки "лучше", чем "другие девушки"". И вот результат: девочки, например, часто перетягивают грудь, уродуя свое естество. Физический вред, наносимый детям, очень трудно потом компенсировать, а психологический вред чаще всего и вовсе не компенсируется. Затем наступят годы психического расстройства....



Социальная среда агрессивна по отношению к нормальным людям, она лишает их права на самореализацию. Любой, кто не объявляет себя трансгендером, превращается в парию.



Учителя и ученики называют девочек и мальчиков "женщинами, назначенными при рождении" или "мужчинами, назначенными при рождении". В этом мире "невозможно говорить о какой-то группе, кроме трансгендеров, что она подвергалась дискриминации". В передачах, где депутаты говорят об охране материнства, используется выражение "партнер по родам", а мать не принято называть матерью. Когда это сделала написавшая письмо девочка, подруга ее отругала. "Мне пришлось согласиться, потому что я знала, что произойдет: меня публично опозорят". Нормальные люди под давлением вынуждены смиряться с ненормальными реакциями психологически изуродованного общества.



Наверное, политика "войны за гендерфлюидность" в первую очередь направлена на девочек, будущих жен и матерей. Делается все, чтобы девочки стеснялись своего пола, старались даже не называть его в открытую, не признавать принадлежность к нему. Все для того, чтобы девочки почувствовали: быть женщинами стыдно, а слова "жена" и "мать" неприлично произносить. Этих девочек ожидает прямой запрет на женский род, на женский пол. Затем, как результат, и на человеческий род, который продолжать предназначена женщина, а не "небинарный партнер по родам".



С кем ведется эта война, уродующая природу человека? С биологической программой, которая старше человечества на миллионы лет. Война безнадежная, потому что размножение, перестав быть естественным и превратившись в клонирование, уничтожит мужской пол. Ведь мальчик, признавший себя "небинарным", не вырастет полноценным мужчиной, а девочка, прошедшая "транспереход", тем более.



Как остановить махину саморазрушения, действующую в западных школах и СМИ? Возможно ли остановить травлю нормальных людей, которых именуют трансфобами за определенные местоимения "он" и "она"? Школьница, написавшая в Daily Mail, признает: "В социальных сетях уже были жестокие комментарии в адрес "трансфобов", когда другие ученики угрожали задушить их"…



А может быть, уже поздно и ничего изменить в вырождающемся мире нельзя?