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Иран торгуется с МАГАТЭ. Что будут решать в Вене, - Д.Моисеев
00:01 06.03.2023

Иран задобрил МАГАТЭ перед важным заседанием в Вене

Тегеран обязался восстановить наблюдение за ядерными объектами
Данила Моисеев

В понедельник в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Будет обсужден ежеквартальный отчет по ядерной программе Ирана. В его преддверии глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси нанес двухдневный визит в Тегеран, где договорился с руководством Ирана о том, что сотрудникам его организации опять откроют доступ на ряд объектов для мониторинга. Впрочем, заключение новой "ядерной сделки" больше зависит от США, а теперь и от европейцев, которые все больше стали разделять позицию Вашингтона.

О конкретных условиях договоренностей между Гросси и руководством Ирана, которое представлял президент Ибрахим Раиси, участники встречи не сообщили. Однако СМИ утверждают, что наблюдение за ходом работы иранских ядерщиков будет восстановлено на трех объектах.

В том числе постоянно будут функционировать камеры. При этом Гросси отметил, что потенциальные атаки на объекты со стороны США или Израиля, который угрожает Ирану военной операцией в случае приближения угрозы создания ядерной бомбы, были бы незаконны. Его заявление осудил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Напомним, в начале июня 2022 года Иран заявил о том, что он отключает те камеры наблюдения на своих объектах, которые не подпадают под обязательства соблюдения ДНЯО, и ограничил возможности для визита инспекторов. К этому времени отношения с ведомством ООН были испорчены. А в феврале инспекторы МАГАТЭ обнаружили на ядерных объектах элементы с ураном, обогащенным на 83,7%, в то время как иранская сторона уверяла, что больше чем на 60% обогащения не происходило. При этом эффективную атомную бомбу можно начать изготовлять при обогащении в 90%.

Иран находится практически меж двух огней: у Тегерана скорее всего есть соблазн стать ядерной державой, и он стремительно к такой возможности приближается по техническим возможностям, но в то же время экономика испытывает из-за санкций катастрофические трудности.

В стране продолжаются протесты и забастовки, связанные не только со злоупотреблениями полиции нравов, но и с падением уровня жизни в целом. Несмотря на масштабные волнения, начавшиеся в сентябре, режим устоял, хотя протестная активность не прекращается.

"Риал снова упал, инфляция достигает 54%, а на продукты питания и вовсе 80%. В целом в стране борются друг с другом две группы: одна выступает за "ядерную сделку" ради снятия санкций, другая же резко против. Представители ядерной программы входят в первую группу. Но после успехов Ирана откатиться назад становится все сложнее, и более вероятна новая сделка, нежели восстановление СВПД, притом что у последнего были свои временные планы, которые сейчас, через восемь лет после заключения договора, уже неактуальны", – сказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

В разговоре с "НГ" он добавил, что весьма теплый прием Гросси показывает, что новой антииранской резолюции от представителей 35 стран, входящих в Совет управляющих, в понедельник Тегеран явно не хочет. Договоренности с МАГАТЭ дают ему на это хорошие шансы.

"Впрочем, проблема в том, что Британия, Франция и Германия, первоначально выступавшие за восстановление сделки, сейчас недовольны военным сотрудничеством Ирана с Россией и тем, как жестко режим подавляет протесты. А на политические требования Тегерану согласиться тяжелее", – отмечает Сажин.

Одним из достижений стало и то, что Гросси и представители Ирана практически сошлись на том, что умышленного обогащения урана до отметки в 83,7% не было.

"Поменявшуюся конфигурацию сопряжения центрифуг еще будут обсуждать. Иран изменил ее без предупреждения. Но отдельные высокообогащенные элементы могут появляться неумышленно. Впрочем, у МАГАТЭ остались еще и старые вопросы, в частности связанные с прежней военной программой и обнаружением радиоактивного загрязнения возле неядерных объектов", – подчеркивает эксперт.

Источник - НГ
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