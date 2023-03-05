 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Cи Цзиньпин показал китайцам, кто будет политиком № 2, - Владимир Скосырев
00:03 06.03.2023

Уходящий премьер Ли Кэцян спел лебединую песню в парламенте

Между Си Цзиньпином и Ли Кэцяном серьезных разногласий не было.
Ли Кэцян, глава правительства КНР, сказал в докладе на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), что ВВП страны вырастет примерно на 5%. Это будет достигнуто благодаря восстановлению экономической активности после COVID-19. Но главное – обеспечить стабильность, подчеркнул Ли. Время, когда рост составлял 8–10% в год, прошло. Тем не менее правительство вкладывает огромные деньги в скоростные поезда, современные морские порты, инфраструктуру малонаселенных регионов. Как говорит эксперт, курс Пекина по Украине не изменится, вопросы внешней политики – вне компетенции парламента.

Повестка дня заседаний ВСНП концентрирует внимание на возрождении хозяйственной деятельности, увеличении расходов на оборону, образование и социальные нужды.

Предусматривается также продление срока пребывания Си Цзиньпина на посту председателя КНР еще на пять лет. Будут одобрены назначения на ключевые посты в кабинете. Будет одобрен план реформы государственных органов, которая приведет к усилению контроля партии над ними.

Вилли Во-Лап Лам, эксперт по Китаю, работающий в США, говорит, что китайское руководство четко просчитало последствия резкой отмены рестрикций из-за пандемии. Из-за этого, возможно, умерли 1 млн человек. Но никакого политического кризиса не возникло. Теперь Пекин направляет усилия на то, чтобы добиться подъема экономики, создать новые рабочие места, заверить частный бизнес в том, что он представляет собой жизненно важную часть экономики. Вопрос в том, сумеет ли Си вдохнуть уверенность в умы частных предпринимателей, с учетом того что он продолжает укреплять контроль партии над страной.

Си также хочет превратить Китай в сверхдержаву в сфере высоких технологий, равную США. Поэтому, по его словам, нужна "модернизация в китайском стиле". Причем, решая эту задачу, нужно быть прагматичным, не руководствоваться догмами. Этот гибкий подход председателя КНР нашел отражение и в отчетном докладе премьера Ли Кэцяна. На внешнем фронте усиливается неопределенность, дома недостаточно повысился спрос, частные инвесторы испытывают сильные сомнения, сказал Ли.

South China Morning Post называет речь премьера его лебединой песней. Ведь Ли Кэцян возглавлял кабинет 10 лет, и после сессии он сложит свои полномочия. В том, что ему на смену придет Ли Цян, бывший глава партии в Шанхае, мало кто сомневается.

Чтобы помочь возрождению экономики, Си хотел снизить напряженность в отношениях с США. Он провел в ноябре переговоры с президентом США Джозефом Байденом. Но с тех пор отношения только ухудшились, констатирует New York Times. Тут сыграл роль инцидент с воздушными шарами. А затем Вашингтон стал обвинять Пекин в том, что он поставляет летальные вооружения России.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Утверждать изменения во внешней политике страны не входит в компетенцию ВСНП. Такие вопросы решает политбюро ЦК КПК. Правда, предусмотрена пресс-конференция в ходе сессии нового министра иностранных дел Цинь Гана. Это привлекает большой интерес, ведь он не имел еще широкого общения с международной прессой в Китае. Там будет сказано и об отношениях с Россий, и о политике по Украине.

Что касается Ли Кэцяна, то он пользовался наибольшим влиянием с 2013 по 2015 год. Тогда еще действовала старая система, унаследованная от председателя КНР Ху Цзиньтао. А в 2016 году основные полномочия взял в свои руки Си Цзиньпин. С этого времени Ли Кэцян стал технической фигурой. Он был блестящим исполнителем политики Си. То есть он был высококвалифицированным рыночником, но не либералом. Никаких реальных недоразумений у него с Си не было, что бы ни писала пресса на Западе".

По мнению эксперта, сомнений в том, что на место Ли Кэцяна придет Ли Цян, бывший глава КПК в Шанхае, нет. Вспомним ХХ съезд партии и прошедший после него пленум. После этого члены постоянного комитета политбюро вышли пообщаться с прессой. По тому, кто где стоял, можно было судить, кто какой займет пост: Си – № 1, человек № 2 – премьер, человек № 3 возглавляет ВСНП, человек № 4 – глава НПКСК (Народного политического консультативного совета).

"Вы видите эту картину и понимаете ту расстановку кадров, которая будет сформирована на сессии парламента через полгода. Тут можно вспомнить, как иностранные репортеры гадали, кто важнее среди советских руководителей, стоящих на Мавзолее. А КПК демонстрирует наглядно, что гадать ничего не нужно, руководящие кадры расставлены", – заключил Ломанов.

5.03.23
Владимир Скосырев

Источник - НГ
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