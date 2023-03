Питер Кениг: Западный "порядок, основанный на правилах" - это полное беззаконие

00:10 06.03.2023

Китайско-российский альянс является убедительным признаком того, что у мира есть другие варианты, кроме обманчивых западных держав

Питер Кениг



Интервью Питера Кенига иранскому телеканалу PressTV*



Президент России высоко оценил сотрудничество между его страной и Китаем, назвав его важным шагом в стабилизации международной ситуации.



Сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, играет важную роль в стабилизации международной обстановки.



Владимир Путин сделал эти замечания во время встречи с находящимся с визитом в Москве главным советником Китая по внешней политике Ван И. Он добавил, что две страны достигают новых вех в сотрудничестве и развитии.



Главный дипломат Китая, со своей стороны, выразил готовность Пекина укреплять стратегическое партнерство и сотрудничество с Москвой. Он подчеркнул, что такое партнерство не направлено против какой-либо третьей стороны.



Ван также встретился с министром иностранных дел России ранее, в среду. На встрече Сергей Лавров подчеркнул солидарность двух стран, несмотря на то, что он назвал высокой турбулентностью на мировой арене. Он также подчеркнул готовность обеих сторон защищать интересы друг друга на основе международного права.



PressTV: - Как вы оцениваете расширение российско-китайского сотрудничества?



Питер Кениг: - Президент Путин абсолютно прав - эти недавно укрепившиеся российско-китайские отношения и сотрудничество не только укрепляют совместные политические интересы и стратегическое партнерство двух стран, но и могут стать важным шагом для стабильности международного порядка.



Мы живем во все более раздробленном мире, где западная элита - "власть имущие" - устанавливают правила, часто далекие от международного права. Они называют это "порядком, основанным на правилах" - имея в виду, что это полное беззаконие - правила, установленные Западом в соответствии с их текущими интересами, - которые навязываются миру.



Сильные мира сего издают свои собственные законы, какие они считают нужным, и поскольку в их распоряжении есть все рычаги власти и деньги, чтобы принуждать страны, правительства, политиков к тому, чего они хотят достичь, никто не осмеливается вмешиваться, не говоря уже о том, чтобы противостоять этим "правителям".



Занимая противоположную позицию, Москва и Пекин по-прежнему привержены построению многополярного мира. Это еще раз подтвердил Ван И, государственный советник Китая. Во время встречи с ним министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, сказал, что несмотря на нестабильность состояния международных дел, Китай и Россия "твердо и решительнейшим образом работают в направлении многополярного мира".



С другой стороны, Запад весьма склонен к подрывным действиям, в основном, под руководством Вашингтона. Но их часто осуществляют мультимиллиардеры-олигархи - например, Джордж Сорос и его "Фонд открытого общества" (Open Society Foundation).



Возьмем недавнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности - MSC23 (17 февраля 2023 - 19 февраля 2023). Неизбранный - вероятно, неприглашенный - олигарх мистер Сорос, который дестабилизирует мир, по крайней мере, последние 3 десятилетия, финансируя основанные на беспорядках цветные революции и так называемые социальные движения, такие как Black Lives Matter, WAKE и аферу с сокращением численности народонаселения через ЛГБТК, приезжает на Конференцию по безопасности, чтобы атаковать Индию, потому что Индия установила еще более прочный союз с Россией и отказалась вводить западные санкции в отношении России. Сорос открыто критиковал Индию с целью добиться "смены режима" в Индии - что это?



К счастью, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар недвусмысленно отчитал Сороса, спросив его примерно о том, кто вас избрал и кто пригласил вас сеять беспорядки в этом сообществе стран, стремящихся к безопасности?



Китайско-российский альянс является убедительным признаком того, что у мира есть другие варианты, кроме обманчивых западных держав, стремящихся к единому мировому порядку, в интересах западной империи во главе с США, намеревающейся править всеми и вся.



Благодаря России и Китаю этого не произойдет.



Кроме того, существуют другие и новые укрепленные союзы между Китаем и Ираном. При этом Иран является главным кандидатом на вступление в БРИКС-плюс; и через китайскую инициативу "Пояс - путь", которая в качестве нового приоритета распространяется, в частности, на Иран и страны БРИКС-плюс, приближая их - под руководством Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к восточной "складке" в области экономики и стратегической обороны.



БРИКС-плюс - этой группе стран суждено стать еще большей силой. Нынешние страны БРИКС составляют около 40% мирового населения и контролируют 25% мирового ВВП. При решительной поддержке китайско-российского альянса в рамках инициативы "Пояс - путь" это будет новый альянс Нового Восточного горизонта.



Другими словами, Россия и Китай расширяют альянсы, чтобы у других стран, которым надоели западные режимы, подверженные санкциям, был другой выбор для их социально-экономического развития. А именно - восточные альянсы, особенно сильный российско-китайский союз. И, вдобавок ко всему, они смогут вступить в ассоциацию с дедолларизованной экономикой.



Автор: Питер Кениг (Peter Koenig) - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Монреаль, Канада), старший научный сотрудник-нерезидент Института Чонъян при университете Жэньминь в Пекине. экономист и геополитический аналитик. Ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.



Перевод Сергея Духанова



Публикуется с разрешения автора



* Англоязычный международный новостной телеканал, финансируемый за счет правительства Ирана, базируется в Тегеране, имеет круглосуточный эфир, в том числе в Интернете. В штате работают 26 международных корреспондентов и 400 сотрудников.