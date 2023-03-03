Борьба за Африку. Наследники рабовладельцев, - Сергей Кожемякин

00:12 06.03.2023 Борьба за Африку. Наследники рабовладельцев



Превращение Африки в арену геополитического соперничества провоцирует нестабильность. В Эфиопии это обернулось кровопролитной гражданской войной, а в Нигерии - ожесточенной межклановой борьбой на всеобщих выборах.



Политические трещины



Расписывая прелести капитализма, его идеологи оперируют узким кругом примеров. Их "наглядный материал" - Северная Америка, Западная Европа, Япония и несколько других стран. При этом пропагандисты от рынка стыдливо умалчивают о цене "прогресса". Например, о регионах, являвшихся полноправными участниками истории капитализма. Но не в роли выгодополучателей, а в качестве "строительного материала".



Африка столетиями обеспечивала первоначальное накопление капитала. Число вывезенных с континента рабов оценивается в 17 млн. В XIX веке Африка подверглась разделу капиталистическими державами, что законсервировало ее развитие. В 1900 году население этого второго по площади материка составляло всего 6 процентов от мирового.



Невообразимыми страданиями создав основу процветания Запада, Африка и сегодня привлекает глобальных хищников своими ресурсами. В последние месяцы континент оказался в центре дипломатических хитросплетений. Под конец года в Вашингтоне прошел саммит "США-Африка". Хозяева встречи очаровывали гостей, то суля предоставить Африканскому союзу место в "большой двадцатке", то обещая вложить в совместные проекты 55 млрд долл. и помочь в борьбе с голодом. За показным великодушием прячется циничный расчет. Он выражен в американской стратегии по Африке южнее Сахары, которая открыто называет Китай и Россию главными преградами в выстраивании связей США с континентом.



Суетиться Запад заставляет активность других игроков. В январе свое первое зарубежное турне совершил новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган, посетивший Эфиопию, Габон, Анголу, Бенин и Египет. Почти одновременно в странах Африки побывал его российский коллега Сергей Лавров. Для остановок были выбраны ЮАР, Эсватини, Ангола и Эритрея.



Боясь потерять Африку, Запад ловко использует переживаемые ею трудности - бедность и нестабильность. Если ставки особенно велики, последняя провоцируется извне. Так произошло в Эфиопии. Премьер-министр этой страны Абий Ахмед не оправдал возлагавшихся на него надежд - послушно следовать воле США и свернуть связи с КНР. Наказанием стала поддержка Западом вспыхнувшего в 2020 году мятежа. Поднял его Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ), управляющий одноименным регионом, а до прихода к власти Ахмеда фактически властвовавший над всей страной. Гражданская война велась с переменным успехом. НФОТ едва не захватил столицу Эфиопии - Аддис-Абебу, но в конце концов был отброшен и запросил мира.



При посредничестве Африканского союза было подписано соглашение о прекращении огня. Мятежники сдали тяжелое оружие и обязались уважать территориальную целостность Эфиопии. Победа улучшила позиции Ахмеда на международной арене. Белый дом, который обвинял его чуть ли не в геноциде и грозил жесткими санкциями, вынужден был приветствовать соглашение и пригласить премьера на саммит "США-Африка". Нормализовались отношения Эфиопии с Суданом. В последние годы между странами происходили пограничные столкновения, Аддис-Абеба заявляла о поддержке соседями НФОТ. Конфликт обострился из-за строящейся в Эфиопии ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение"), которая, как утверждали в Судане и Египте, ограничит речной сток.



В ходе декабрьского визита главы эфиопского МИД Демеке Меконнена в Хартум стороны договорились решать спорные вопросы мирным путем. За этим, уже в нынешнем году, последовала встреча Ахмеда с председателем переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Провозгласив союзнические отношения, оба лидера сделали встречные шаги. Аль-Бурхан сообщил о солидарности по всем темам, включая строительство ГЭС, а премьер-министр Эфиопии призвал уважать политический суверенитет Хартума.



Но считать, что тучи над Эфиопией рассеялись, преждевременно. Двухлетний конфликт нанес стране серьезные раны. Число погибших, по некоторым оценкам, составило 600 тыс. человек, количество внутренних беженцев превысило 2 млн. Признав сохранение власти НФОТ над Тыграем (об этом говорит недавняя встреча Ахмеда с руководством движения), правительство фактически заморозило конфликт. Едва появятся благоприятные условия, мятеж может вспыхнуть с новой силой.



А условия эти постепенно вызревают. Не успели власти разобраться с Тыграем, как ухудшилась обстановка в самом густонаселенном регионе страны - Оромии. Здесь действуют повстанцы из "Армии освобождения оромо" (АОО). В обнародованном ими манифесте говорится о том, что многолетнее угнетение со стороны амхара - господствующего в Эфиопии этноса - не прекратилось с приходом к власти Абия Ахмеда, оромо по национальности. АОО выступает "за право на самоопределение, освобождение от политической изоляции, экономической эксплуатации и социально-культурной маргинализации". Обвинив правительство в репрессиях, движение призвало вмешаться международное сообщество.



Прежде разрозненные отряды за последнее время превратились в грозную силу, у боевиков появилось современное оружие, что может указывать на зарубежную помощь. АОО заняла ряд крупных населенных пунктов, включая Нэджо и Мэнди, осадила 200-тысячный город Нэкэмте. Власти, прежде отвергавшие любые контакты с мятежниками, теперь допускают возможность переговоров.



Еще один источник тревоги для правительства - амхарские ополчения. Они помогли правительству в разгроме НФОТ, но могут повернуть оружие против вчерашних союзников. Говоря о "новых экстремистских угрозах", Ахмед обвинил их в подрыве целостности Эфиопии. Взаимные расправы оромо и амхара между тем унесли сотни жизней.



Обстановку накаляет церковный раскол. Епископы Оромии обвинили руководство Эфиопской православной церкви в дискриминации. По их словам, большинство мест в Синоде принадлежит представителям амхара, на амхарском языке в регионе ведется служба. После этого "раскольники" провозгласили создание собственного Синода, их сторонники стали занимать церкви. Это привело к кровавым столкновениям. Патриарх Абуна Матиас отлучил смутьянов от церкви и подал на них иск в Верховный суд. Премьер отказался вмешиваться в конфликт, за что удостоился упреков от епископов-амхара в "потакании расколу".



Экономическая политика не способствует снижению напряженности. После победы над НФОТ была обнародована программа реформ, чьей целью, как объявил министр финансов Ахмед Шиде, является "превращение Эфиопии в африканский маяк процветания путем построения прагматической рыночной системы и интеграции в мировую экономику". В рамках преобразований планируется приватизировать банковскую и телекоммуникационную сферы, услуги водоснабжения и индустриальные парки. Иностранным кредиторам будет разрешено приобретать акции коммерческих банков, а зарубежным финансовым организациям - открывать филиалы. Взят курс на ликвидацию госсобственности на землю.



Ухудшением ситуации наверняка воспользуется Вашингтон, уже требующий "положить конец нестабильности в Оромии". Тревожным сигналом стало нападение на китайских граждан, окончившееся гибелью одного из них. Произошло оно в Оромии вскоре после визита в страну Цинь Гана. За океаном грезят о возвращении к временам, когда Эфиопия была одной из ближайших союзниц США, и не остановятся ни перед чем.



Нищая богатая страна



Не меньший интерес для Вашингтона представляет Нигерия - крупнейшая страна континента с населением 225 млн человек. Осуществление интриг облегчает стремительная деградация там экономической и политической обстановки. Особенностью Нигерии является то, что, в отличие от многих африканских государств, здесь с момента обретения независимости не было ни одного левого правительства. Наоборот, ее власти послушно следовали либеральным рекомендациям. Особенно ярко это проявилось в 1980-1990-е годы, когда Нигерия приняла навязанный Всемирным банком и МВФ план структурной перестройки.



Результаты не заставили себя ждать. Уровень крайней бедности вырос с 28 процентов в 1980 году до 80 процентов в 2000 году и с тех пор остается очень высоким. Даже по официальной статистике, 133 млн граждан живут в состоянии многомерной бедности. Каждую минуту в нищете оказываются шесть "новичков". 20 млн детей школьного возраста не охвачены образованием, две трети жителей не имеют доступа даже к первичной медико-санитарной помощи. Как результат, средняя продолжительность жизни составляет 52 года. Ниже показатели только в Чаде.



Впрочем, не следует считать, что Нигерия - слаборазвитая "банановая республика". Благодаря добыче и экспорту нефти ее экономика является крупнейшей в Африке. Вот только выгоду получают иностранные корпорации и кучка местных дельцов. Миллиарды долларов утекают в офшоры, совокупное состояние трех богатейших нигерийцев больше, чем имущество 83 млн их сограждан. Еще одним признаком уродливости существующей системы является то, что главной статьей импорта Нигерии являются… нефтепродукты. Имея огромные запасы сырья, страна почти не располагает мощностями для их переработки.



В последние годы ситуация только ухудшилась. Придя к власти в 2015 году, президент Мухаммаду Бухари обещал создать 100 млн рабочих мест и вывести страну на путь развития. Вместо этого внешний долг вырос вчетверо, а снижение экспорта нефти еще туже затянуло кредитную удавку. На обслуживание долга в прошлом году ушло 90 процентов бюджета. Безработица составляет 33 процента, а среди молодежи - 43 процента. Максимального за двадцать лет уровня достигла инфляция. Страна столкнулась с острым дефицитом топлива и других товаров. Это вызвало всплеск повстанческих движений. Несмотря на различную "окраску" - исламистскую в северных районах, сепаратистскую на юго-востоке, межплеменную в центральных областях, - все они имеют в своей основе социально-экономические причины.



Власть предлагает рецепты, которые иначе как абсурдными не назовешь. Например, правительство обязалось совершить "зеленый переход" на возобновляемые источники энергии. Это при том, что для подавляющего большинства жителей даже уголь - роскошь. При приготовлении пищи они используют дрова. Необходимые для реформы средства в казне отсутствуют, зато модное веяние может обогатить коррупционеров.



Еще одной инициативой стала замена старых банкнот найры - национальной валюты - на новые. Как утверждали власти, это поможет в борьбе с коррупцией, однако главными жертвами опять-таки стали простые жители. Короткий срок реформы, ограничения на сумму обмена, отсутствие банковских отделений в сельской местности породили настоящий хаос. В начале февраля прием старых банкнот был прекращен, что вызвало беспорядки по всей стране.



На этом фоне 25 февраля прошли президентские и парламентские выборы. За место Бухари боролись 18 кандидатов, основными из которых были отставной вице-президент Атику Абубакар, экс-губернатор штата Лагос Бола Тинубу и бывший глава штата Анамбра Питер Оби. Несмотря на ожесточенную борьбу и взаимные потоки компромата, фавориты гонки представляют истеблишмент, запятнаны в финансовых скандалах и выступают за продолжение неолиберального курса. Например, все три кандидата обещали в случае победы отказаться от топливных субсидий - по сути, единственной меры соцподдержки.



Победителем объявлен Тинубу, однако остальные кандидаты назвали результаты сфальсифицированными и призвали к протестам. Нестабильность выгодна Западу. В течение десятилетий Нигерия была его оплотом. С участием США в Гвинейском заливе регулярно проходят учения ВМС Obangame Express. Между оборонными ведомствами двух стран заключено соглашение о взаимном доступе, Вашингтон обучает нигерийских военных и поставляет оружие. Вдобавок Бухари обратился к США с просьбой перенести штаб-квартиру африканского командования американской армии из Германии на континент.



Однако западное влияние постепенно подрывается. Торговля Нигерии с КНР за семь последних лет выросла на 142 процента и достигла 26 млрд долл. Китайские компании строят в стране железные дороги, электростанции, глубоководный порт Лекки и т.д. Способствуя развитию Нигерии, эти проекты не отвечают интересам Запада. Там предпочитают видеть страну, как и всю Африку, бедной, раздробленной и зависимой.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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