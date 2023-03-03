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Аргентина пытается вернуть суверенитет над Мальвинскими островами, аннексированными БританиейАргентина пытается вернуть суверенитет над Мальвинскими островами, аннексированными Британией
00:37 06.03.2023

Аргентина разорвала соглашение с Великобританией о хозяйственной деятельности на Мальвинских островах

Власти Аргентины приняли решение о денонсации договора с Великобританией о деятельности на Мальвинских островах (британцы называют их Фолклендскими островами). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Аргентины.

Договор с Соединенным королевством Аргентина заключила в 2016 году, когда президентом страны был Маурисио Макри. С тех пор политический курс Буэнос-Айреса претерпел изменения. Сейчас Аргентина намерена вернуться к вопросу суверенитета страны над островами.

Министерство иностранных дел Аргентины оценивает разорванное соглашение как "вредное", поскольку оно вредит интересам страны в направлении обеспечения суверенитета над Мальвинскими островами. Великобритания получила специальную ноту от Буэнос-Айреса, в которой подчеркивалось, что соглашение было направлено на реализацию лишь британских интересов и носило оскорбительный для национального суверенитета Аргентины характер.

В Буэнос-Айресе, судя по всему, не собираются отказываться от Мальвинских островов. Разрыв соглашения служит сигналом для Великобритании, что разговор о Мальвинских островах не закончен. За десятилетия, прошедшие со времени британско-аргентинского конфликта, Великобритания значительно ослабла в военном и экономическом отношении. Тем более, сейчас Лондон сильно отвлекся на украинский конфликт.

Это дает возможность Аргентине если и не прямо сейчас попытаться вернуть контроль над Мальвинскими островами, то, по крайней мере, продемонстрировать свою готовность к таким действиям в перспективе. Не зря секретарь аргентинского МИД по вопросам Мальвинских островов, Антарктиды и Южной Атлантики Диего Кармона заявил о переходе властей страны к продвижению восстановления суверенитета над островами.

Илья Полонский

Примечание ЦА.

В 1982 году вокруг островов вспыхнул англо-аргентинский конфликт. 2 апреля Аргентина провела военную операцию, установив контроль над островами. Однако Великобритания отреагировала на это отправкой к островам крупного военно-морского соединения и сухопутных частей. В ходе боевых действий в мае - июне Великобритания установила блокаду островов, высадила десант, который с боями пробился к Стэнли и вынудил аргентинские войска на острове капитулировать. Аргентина потерпела поражение, но продолжает оспаривать как название островов, так и территориальную принадлежность. В 2013 году на островах был проведен референдум. За статус заморской территории Великобритании высказалось 99,3% голосовавших, за воссоединение с Аргентиной проголосовало только 3 человека.

Источник - topwar.ru
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