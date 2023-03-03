Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"

00:38 06.03.2023

Теперь Париж будет выступать в роли "нейтрального собеседника", сказал президент. Сейчас он находится в Габоне в рамках четырехдневного турне по Африке



Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что эпоха "франсафрики" завершилась, его слова приводит BFMTV.



Глава государства отправился в четырехдневную поездку в Африку. Первая остановка - в Габоне. Макрон вместе с главами нескольких центральноафриканских государств участвует в посвященном защите лесов саммите One Forest Summit в Либревиле. Затем он посетит Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго.



По словам Макрона, теперь Париж будет выступать в роли "нейтрального собеседника" на материке. "Иногда у меня возникает ощущение, что менталитет меняется не такими темпами, как мы, когда читаю, слышу, вижу, что Франции по-прежнему приписывают намерения, которых у нее больше нет", - отметил он.



Еще в 2019 году Макрон называл колониализм большой ошибкой. Он отмечал, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства.



В конце февраля французский лидер, говоря о новой политике Парижа в отношении африканских стран, заявил, что Африка - "это что угодно, только не земля страданий и покорности. Это земля оптимизма и волюнтаризма". Тогда он также сообщил, что число французских военнослужащих в Африке ощутимо сократится "в ближайшие месяцы". Основная французская база находится в Кот-д'Ивуаре недалеко от Абиджана, где дислоцированы 900 человек. В Сенегале и Габоне размещены по 350 военных. Еще более 2,5 тыс. человек рассредоточены в Нигере и Чаде после ухода французских войск из Мали и Буркина-Фасо.



Прошлым летом Елисейский дворец объявил о завершении вывода войск из Мали после девяти лет присутствия из-за позиции пришедших к власти вследствие переворота военных.



В прошлом ноябре Макрон сообщил об окончании антитеррористической операции "Бархан" в регионе Сахель, начатой в 2014 году. В конце минувшего января Франция анонсировала вывод войск из Буркина-Фасо в течение месяца, после того как хунта, находящаяся у власти, денонсировала соглашение 2018 года, касающееся статуса французских войск.



Прошлым летом Макрон обвинил Россию в "гибридном присутствии" в Африке "за счет развития пропаганды, за счет вмешательства вагнеровцев". В ЕС утверждали, что в Мали из-за сокращения военного присутствия Франции развернуты наемники ЧВК "Вагнер". В Бамако это не подтверждали, хотя глава МИД России Сергей Лавров говорил, что малийские власти обратились к одной из российских ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом. Он называл слова Макрона оскорбительными для стран Африки, отмечая, что ждал от Парижа "более этичных высказываний".



Елена Чернышова