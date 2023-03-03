 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.03.2023
00:38  Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"
00:37  Аргентина пытается вернуть суверенитет над Мальвинскими островами, аннексированными Британией
00:12  Борьба за Африку. Наследники рабовладельцев, - Сергей Кожемякин
00:10  Питер Кениг: Западный "порядок, основанный на правилах" - это полное беззаконие
00:03  Cи Цзиньпин показал китайцам, кто будет политиком № 2, - Владимир Скосырев
00:01  Иран торгуется с МАГАТЭ. Что будут решать в Вене, - Д.Моисеев
00:00  Вырождающийся мир формирует гендерфлюидную массу, - А.Кренгель

Воскресенье, 05.03.2023
20:42  Мексиканка Алекса Грасса отняла у кыргызстански Валентины Шевченко пояс Чемпионки боев UFC
19:40  Кремль не хочет отказываться от "зерновой сделки". На чьей стороне он воюет?
13:20  Историк Хомский назвал анекдотом слова Харрис об Украине
13:16  Николаю Баранову было всего 27 лет, когда он создал первый в истории Душанбе Генплан
13:10  Ушел молодым. Трагически погиб узбекский вайнер основатель юмористического проекта Mittivine Фарход Маннопов
10:58  Дуглас Макгрегор: ЦРУ отправляет на Украину армию американских наемников
10:08  Бойцы ЧВК "Вагнер" сражаются за всю российскую армию? На Часов Яр!
01:28  Центробанк Ирана принял пакет мер укрепления нацвалюты по российскому рецепту
00:58  Шухратжон Собиров возглавил Интерпол в Узбекистане
00:48  American Thinker: только 53% афроамериканцев считают, что быть белым "нормально"
00:35  Европе опять придется "поступаться принципами". За пределами либеральных демократий…, - Е.Пустовойтова
00:32  Тайна февральских катастроф в Соединенных Штатах, - В.Прохватилов
00:10  Америка будет "опустошена"? Чем может обернуться для США война с Китаем, - Андрей Соколов
00:08  Постхристианство или антихристианство? - Святослав Князев
Суббота, 04.03.2023
22:02  Мирзиеев и Токаев неформально повстречались в Шымкенте
21:40  В Казахстане распространяется опасная подростковая субкультура "ЧВК Редан"
20:59  Урок Великого китайского полета на воздушном шаре 2023 года
13:30  В Ташкенте с помпой открыли "пространство для люксового шопинга - Glamour Avenue"
13:15  Из Чимгана сделают Куршавель. Французы выиграли тендер на передел главного курорта Узбекистана
13:14  Китай давит на газ: почему цена топлива в этом году вновь вырастет
10:41  Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия
09:11  Публичная порка невменько. Жапаров демонстративно отчитал и уволил двух самых худших акимов страны
09:03  Болтавшийся неизвестного где 3 года прокурорский полковник Дарданов стал новым губером Таласской области Киргизии
08:58  В заштатном Конаеве (экс-Капшагае) построят Академгородок
08:56  Уровень Аральского моря поднялся до 48 см. По баркасам!
08:53  5 лет лжи. Россия требует от Англии информации о судьбе недоотравленных Скрипалей
08:47  Ирак – затишье перед бурей, - Михаил Магид
00:59  Грузия перестала быть лучом демократии, - Юрий Рокс
00:21  Арабские эмиры угрожают выйти из ОПЕК и рушат цены на нефть
00:19  С Байдена срезали карценому
Пятница, 03.03.2023
21:19  Идентичность как разменная монета: почему молдовенизм капитулировал, - А.Логофет
20:41  Реальный пипец риалу. Набиуллина везет в Иран рецепты стабилизации местной валюты
20:35  Америка будет "опустошена"? Чем может обернуться для США война с Китаем, - Андрей Соколов
20:10  Зачем Пакистану Центральная Азия? - Р.Галимов
20:07  Центральная Азия: почему квалифицированные кадры покидают регион?
19:45  Послом Англии в Киргизию приедет Ник Боулер из Киева
19:44  Авария на АЭС оставила половину Аргентины без электричества
19:34  Сменил дом на Рублевке на блиндаж: российский миллионер стал легендарным офицером, уничтожившим сотни нацистов
19:13  В Туркменистане обновили кабмин – с акцентом на нефтегазовый сектор, - Е.Беличков
17:03  Русская разведка: долгий путь на Ташкентию (история), - В.Фетисов
16:56  Великий инквизитор, рукотворный голод и советские грабли. Хроники смуты: февраль 2023 года
15:51  В пирамиде Хеопса археологи нашли таинственный 9-метровый коридор
15:05  Как США 10 лет мешают строительству газопровода Иран-Пакистан
15:03  Россию ждет неотвратимая сталинизация? - А.Фефелов, И.Шишкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"
00:38 06.03.2023

Теперь Париж будет выступать в роли "нейтрального собеседника", сказал президент. Сейчас он находится в Габоне в рамках четырехдневного турне по Африке

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что эпоха "франсафрики" завершилась, его слова приводит BFMTV.

Глава государства отправился в четырехдневную поездку в Африку. Первая остановка - в Габоне. Макрон вместе с главами нескольких центральноафриканских государств участвует в посвященном защите лесов саммите One Forest Summit в Либревиле. Затем он посетит Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго.

По словам Макрона, теперь Париж будет выступать в роли "нейтрального собеседника" на материке. "Иногда у меня возникает ощущение, что менталитет меняется не такими темпами, как мы, когда читаю, слышу, вижу, что Франции по-прежнему приписывают намерения, которых у нее больше нет", - отметил он.

Еще в 2019 году Макрон называл колониализм большой ошибкой. Он отмечал, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства.

В конце февраля французский лидер, говоря о новой политике Парижа в отношении африканских стран, заявил, что Африка - "это что угодно, только не земля страданий и покорности. Это земля оптимизма и волюнтаризма". Тогда он также сообщил, что число французских военнослужащих в Африке ощутимо сократится "в ближайшие месяцы". Основная французская база находится в Кот-д'Ивуаре недалеко от Абиджана, где дислоцированы 900 человек. В Сенегале и Габоне размещены по 350 военных. Еще более 2,5 тыс. человек рассредоточены в Нигере и Чаде после ухода французских войск из Мали и Буркина-Фасо.

Прошлым летом Елисейский дворец объявил о завершении вывода войск из Мали после девяти лет присутствия из-за позиции пришедших к власти вследствие переворота военных.

В прошлом ноябре Макрон сообщил об окончании антитеррористической операции "Бархан" в регионе Сахель, начатой в 2014 году. В конце минувшего января Франция анонсировала вывод войск из Буркина-Фасо в течение месяца, после того как хунта, находящаяся у власти, денонсировала соглашение 2018 года, касающееся статуса французских войск.

Прошлым летом Макрон обвинил Россию в "гибридном присутствии" в Африке "за счет развития пропаганды, за счет вмешательства вагнеровцев". В ЕС утверждали, что в Мали из-за сокращения военного присутствия Франции развернуты наемники ЧВК "Вагнер". В Бамако это не подтверждали, хотя глава МИД России Сергей Лавров говорил, что малийские власти обратились к одной из российских ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом. Он называл слова Макрона оскорбительными для стран Африки, отмечая, что ждал от Парижа "более этичных высказываний".

Елена Чернышова

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678052280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы продлили действие норм о финансовой поддержке предпринимателей
- Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов
- Ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили Алихан Смаилов и Чжан Сяо
- Государственный советник встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой
- Программа AMANAT: Инвесторы будут вкладываться в развитие регионов
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены в Правительстве
- Предвыборный штаб демпартии "Ак жол" провел встречи с трудовыми коллективами Карагандинской области
- Даурен Абаев назначен заместителем генсекретаря СНГ
- Проект Закона об изменениях в республиканский бюджет на 2023-2025 годы презентовали в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  