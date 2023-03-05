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Токаев и Мирзиеев встретились по-восточному тихо, - В.Панфилова
09:28 06.03.2023

05.03.2023

Лидеры Казахстана и Узбекистана обсудили визит госсекретаря США в регион
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели неформальные переговоры в казахстанском городе Шимкент. Речь шла об активизации кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в сфере транспорта. Обращает на себя внимание, что неожиданные переговоры состоялись сразу после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Астану и Ташкент. Гость напомнил региональным лидерам о необходимости поддержать антироссийские санкции и дистанцироваться от России.
Пресс-службы президентов Казахстана и Узбекистана сообщили, что главы двух государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Напомним, в Ташкенте в конце прошлого года президенты Казахстана и Узбекистана в подписали договор о союзнических отношениях и согласились довести торговый оборот до 10 млрд долл. Для достижения этой цели была составлена "дорожная карта", по которой на первом этапе стороны запустят 42 совместных проекта на сумму более 2 млрд долл. Безусловно, президенты контролируют исполнение договоренностей, но особой срочности, как считают эксперты, в этом нет. Скорее всего президентам Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиееву в Шимкенте понадобилось поговорить о визите госсекретаря США Энтони Блинкена и его "наставлениях" региону. Он, в частности, напомнил, что США следят за соблюдением антироссийских санкций странами Центральной Азии, и предложил расширять региональное партнерство с Америкой.

По мнению директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, Мирзиеев и Токаев – два президента, которые чисто по-восточному пытаются соблюсти некий геополитический баланс. "Их основная задача – макcимально маневрировать в нынешней сложной обстановке, в том числе и потому, что Россия использует Казахстан и Узбекистан, как, впрочем, и другие государства региона, в качестве транзитных стран для параллельного импорта. Для США и Евросоюза – это болевая точка. Прошел год со дня введения санкций, но из-за параллельного импорта товары на российский рынок продолжают поступать. Запад предупредил, что это создает определенные риски для стран, которые в этом участвуют. Тем более что и Казахстан, и Узбекистан уже подпали в американский санкционный список транзитных государств, через которые могут поступать санкционные товары в Россию", – сказал "НГ" Досым Сатпаев.

Блинкен в ходе визита в Астану и Ташкент, заявляя о стратегическом партнерстве США со странами Центральной Азии и необходимости взаимодействия в разных сегментах, отметил, что Вашингтон готов финансово поддерживать те компании региона, которые захотят сократить свое взаимодействие с Россией. Но озвученная им сумма в 25 млн долл. радости не вызвала.

Сатпаев полагает, что встреча Токаева и Мирзиеева свидетельствует об общности их позиций в вопросах упомянутого геополитического маневрирования. "С одной стороны, и с Россией мосты не следует сжигать, потому что у России по отношению к странам ЦА есть свои рычаги давления. С другой – и Мирзиеев, и Токаев не хотят себя позиционировать сторонниками российской внешней политики. Поэтому они говорят о необходимости тесного взаимодействия с Западом.

Встреча президентов Казахстана и Узбекистана – интересный тренд, считает Сатпаев: "У нас в регионе формируется некое ядро – две страны создали союз. Когда мы говорим о центральноазиатской кооперации, речь не идет о том, чтобы сразу все страны сели в одну лодку. Должно быть два основных участника по аналогии с Францией и Германией в ЕС. А в Центральной Азии аналогичную роль берут на себя Казахстан и Узбекистан".

Обращает на себя внимание и то, что Казахстан и Узбекистан являются частью тюркоязычного союза. Формат тюркоязычного взаимодействия представляет собой фундамент для более тесной работы Казахстана, Узбекистана и Киргизии с Азербайджаном и Турцией. При этом не надо забывать, что у Казахстана и Узбекистана есть общие проблемы, которые нужно решать. Это и вода: в ближайшие 5–10 лет эта проблема еще больше будет актуализироваться. Это и проблема топлива: газовый дефицит накрыл не только Узбекистан, но наблюдается и в Казахстане. Поэтому Астана и Ташкент будут выступать с общих позиций по этим проблемам.

Казахстан и Узбекистан занимают единую позицию в вопросах создания новых транспортно-логистических маршрутов. Речь не идет о Транскаспийском проекте – здесь все понятно. А вот трансафганский маршрут, который лоббирует Узбекистан, интересен и Казахстану. Астана поддерживает этот проект и обещает принять участие в строительстве этой дороги. По словам Сатпаева, главный плюс союза Казахстана и Узбекистана не в том, что они укрепляют свою репутацию региональных лидеров, а в том, что показывают своим примером плюсы межгосударственного взаимодействия в экономике с учетом геополитических переплетений.

Источник - НГ
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