Турецкая оппозиция пережила политическое землетрясение, - Игорь Субботин

09:30 06.03.2023

5.03.2023

Раскол в конкурирующем лагере дал Эрдогану новый шанс на выборах

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Лидер Хорошей партии Мераль Акшенер сделала пас правящей элите в преддверии голосования.

Лидеры ведущих оппозиционных партий Турции намерены провести 6 марта заседание, на котором будет выдвинут единый кандидат в президенты от этого лагеря. Удар по силам, сплотившимся вокруг платформы "Народный альянс", нанесло решение председательницы Хорошей партии Мераль Акшенер уйти. Поводом стал спор вокруг того, кто должен стать соперником Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на то что февральское землетрясение уменьшило шансы турецкого лидера на переизбрание, раскол внутри оппозиции, похоже, перевернул игру.

О том, что дата выдвижения единого кандидата от оппозиции назначена на 6 марта, сообщили представители Республиканской народной партии (РНП). По их словам, "Народный альянс" намерен продолжить свою работу "с или без Хорошей партии".



Акшенер произвела фурор, заявив на днях, что ее соратники не поддерживают кандидата в президенты, по которому в "Народном альянсе" готовы вынести окончательное решение. Это лидер РНП Кемаль Кылычдароглу. Председательница Хорошей партии сослалась на его неудовлетворительные позиции в опросах и выразила уверенность, что "реальную конкуренцию" Эрдогану создадут мэр Анкары Мансур Яваш или мэр Стамбула Экрем Имамоглу, поэтому надо рассматривать исключительно их. "Вы упорно трудились, несмотря на все препятствия. Вы выполнили свой долг самым лучшим образом… На пороге критического перелома наша нация призывает вас исполнить свой долг", – сказала Акшенер, обращаясь к ним.



Однако в связи с тем, что другие члены "Народного альянса" не согласны с этими оценками, лидер Хорошей партии указала на свое решение уйти. Она выразила уверенность в том, что оппозиционная платформа, состоявшая из шести партий, "перестала отражать волю народа". Несмотря на демарш соратницы, Имамоглу и Яваш подтвердили свою поддержку кандидатуры Кылычдароглу на грядущих выборах. Сам Эрдоган также прокомментировал ситуацию с расколом в стане противников. Он заявил, что ожидал подобного расклада и возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) продолжит работать, как и прежде, несмотря на случившееся. Похоже, что турецкий лидер по-прежнему готов назначить дату всеобщих выборов на 14 мая.



Политические силы в Анкаре сейчас ведут внутри- и межпартийные переговоры по поводу того, как изменится предвыборный ландшафт после демарша Хорошей партии, имевшей возможность набрать на парламентских выборах 15–19%.



Как заметил в разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас, внутри "Народного альянса" давно назревал конфликт интересов. "Кылычдароглу хотел стать единым кандидатом от оппозиционного блока, однако Акшенер больше всего ожидала, что выдвинется или Имамоглу, или Яваш, – отмечает аналитик. – Это кажется странным, потому что Кылычдароглу – это глава РНП, а Имамоглу и Яваш – это члены этой организации. То есть создается впечатление, что Хорошая партия лезет со своим уставом в чужой монастырь. Но этому явлению было объяснение: согласно опросам, Кылычдароглу – действительно наиболее слабый соперник для Эрдогана. Более сильным выглядит Имамоглу, именно поэтому власть развернула кампанию, чтобы его вытеснить".



Хас указал на точку зрения, согласно которой произошедшее может быть связано с финансовыми отношениями между Имамоглу и семьей Акшенер. Сейчас эта гипотеза обсуждается в Турции. "Акшенер, как говорят, "перевернула стол" для шести партий, которые хотели по многим вопросам договориться, – отметил он. – В альянсе были две главные силы – РНП и Хорошая партия. У остальных очень маленькие проценты общественной поддержки. Уход Акшенер из оппозиционного блока – это фактически развал. Маловероятно, что она может вернуться. Но даже если она примет такое решение, как раньше уже не будет". Эксперт считает, что Акшенер очень грубо высказалась об экс-соратниках.



"Все идет к тому, что альянс шести партий сам подарит президентство Эрдогану, – допустил Хас. – Маневр Акшенер стал настоящим спасательным кругом для Эрдогана, потому что после землетрясения общество стало больше критиковать власть. На фоне стихийного бедствия для президента стало труднее выиграть предстоящие выборы. Конечно, в любом случае, у него есть большие возможности остаться у руля через использование административного ресурса, но после того как оппозиция развалилась, выбор средств для переизбрания существенно вырос. Если оппозиционный блок выдвинет единым кандидатом Кылычдароглу и тот не сможет победить, то вся ответственность будет возложена на Акшенер, которая, в свою очередь, обвинит Кылычдароглу".



Как считает собеседник "НГ", в условиях возникновения конфликта в оппозиционном блоке Эрдогану уже невыгодно откладывать голосование. Такой вариант активно обсуждался после февральского землетрясения. "Он будет стараться поскорее все организовать. Однако случившееся повлияет на позиции Акшенер: рейтинг Хорошей партии может упасть, а она, в свою очередь, может начать дрейф в сторону Эрдогана", – резюмировал эксперт.