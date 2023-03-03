Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей, - МК

09:51 06.03.2023

Приобрести машину по российскому паспорту практически невозможно



После того, как в 2022 году многие автомобильные бренды объявили об уходе из России, одной из популярных лазеек для параллельного импорта стал Казахстан. Однако в конце минувшего года стало известно об ограничениях, накладываемых властями страны на покупку авто россиянами. О том, как эти ограничения реализуются на деле, "МК" узнал от одного из покупателей и профессиональных перегонщиков.



Приобрести машину по российскому паспорту практически невозможно

ФОТО: AP

Почему именно Казахстан - понятно: эта бывшая советская республика имеет самую протяженную границу с РФ, входит в Евразийское экономическое сообщество и Таможенный союз. Поэтому покупка там автомобилей возможна без дальнейшей растаможки на Россию.



Однако казахстанцам, судя по всему, самим перестало хватать новых автомобилей на фоне ажиотажного спроса от северных соседей. Поэтому, хотя на внутреннем рынке страны автомобили есть (причем в том числе "санкционных" в России марок), просто приобрести машину, имея деньги и российский паспорт, уже осенью 2022 года стало практически невозможно.



О том, как выглядит в начале 2023 года "одиссея" с покупкой обычного до 2022 года "корейца" в Казахстане, рассказал "МК" Олег, житель Ярославской области, в феврале этого года сумевший - но с приключениями - пригнать себе такую машину.



"Разрезом глаз не вышел"



- Я собирался купить автомобиль в Караганде еще летом прошлого года, но только к зиме накопил достаточно денег, - рассказывает собеседник "МК", работающий водителем на большегрузной фуре. - О том, что там начались какие-то сложности, я слышал по "сарафанному радио" и читал на форумах, но решил так: сложно не значит невозможно, если покупка законна, значит, добьюсь, что мне продадут машину. И все-таки поехал.



До Караганды Олег добрался через Рубцовск Алтайского края - в Казахстан оттуда ходят автобусы и маршрутки. Добрался - и почти сразу столкнулся с "непониманием" со стороны местных. "Почувствовал себя в девяностых, благо, хорошо помню это время, - рассказал собеседник "МК". - Характерные такие пацаны, причем именно казахи, "сканируют" приезжих на автовокзале. И в целом понятно, почему: наши туда едут либо открывать банковские карточки, либо покупать машины, в общем, при деньгах".



1l-go.vkplay.ru

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Переночевав в гостинице, автолюбитель из России с утра направился по автосалонам - и столкнулся с тем, что ему и обещали в Интернете: фактически купить автомобиль по российскому паспорту ему не позволили.



- У дилера Hyundai сказали, что оформлять покупку будут только на казахстанский паспорт или вид на жительство, - перечисляет Олег. - На мой вопрос, а можно ли как-то договориться, предложили одно: искать местного, через которого можно приобрести. Готовых посредников у салона нет, похоже, что они вообще не заинтересованы в продаже россиянам. В общем, помочь не захотели. В других салонах этого же бренда повторилось то же самое, причем в одном сотрудники начали очень сильно хамить прямо с порога, даже не дожидаясь вопроса о документах. Я уже разозлился и их напрямую спрашиваю: что, разрезом глаз я вам не вышел?..



Самым шокирующим для покупателя автомобиля оказалось то, что дилерский центр будто бы совершенно не был заинтересован в продажах. "Спросил в одном салоне: вы же комиссионные получаете за каждый проданный автомобиль, в чем дело-то? - говорит Олег. - Мне парень, казах, улыбнулся так нагло и отвечает: а пусть это вас не беспокоят, автомобиль и так купят".



Приобрести автомобиль собеседнику "МК" все-таки удалось - как и ожидалось, через местного посредника. Однако искать его пришлось по объявлениям на российских порталах - то есть из числа тех, кто изначально готов работать с россиянами. И прежде чем сделка смогла состояться, Олегу пришлось поменять наличные рубли на тенге - менял-частников в Караганде в наше время оказалось достаточно. Перегон до Ярославля прошел, по сравнению с вышеописанным, уже без приключений.



Дело в ценах



Корреспонденту "МК" после обзвона пяти разных автосалонов в Казахстане также не удалось найти такой, который был бы готов продать автомобиль по российскому паспорту. Возможно, именно это объясняет низкие по российским нынешним меркам цены на автомобили, которые как-то удерживаются в автосалонах сопредельного государства.



Российский авторынок захватили подержанные машины



Вот пример: новенькая Hyundai i30 в Караганде стоит от 10,79 млн тенге - это 1,87 млн рублей. Объявления с этим же автомобилем в Москве сейчас начинаются от 2,05 млн рублей. При этом более солидное авто – Hyundai Santa Fe - в Караганде обойдется от 17,59 млн тенге (3 с небольшим миллиона рублей). А в Москве этот же большой кроссовер начинается от 4,8 млн рублей - заметьте разницу!



- В прошлом году, когда курс доллара к рублю был более благоприятный, везти и из Казахстана, и из других стран машины по параллельному импорту было безусловно выгодно, - рассказал "МК" аналитик одной из площадок-агрегаторов продажи автомобилей и услуг сервиса. - Сейчас, когда курс застыл в районе 75 рублей за доллар, по-прежнему выгодно привозить частным порядком лишь премиальные модели.



Но - да - в прошлом году выгода была очевидной, подчеркнул собеседник "МК". Год назад, в марте 2022 года, когда курсы доллара США и евро легко перемахнули за 100 рублей, а российские дилеры в ожидании дальнейшего краха рубля закупили "прощальные" партии иномарок по этому завышенному курсу - эти партии подняли цены в российских автосалонах на десятки процентов (в "особо запущенных случаях" - в 2 и более раз). Между тем в сопредельных государствах этого скачка цен не было, напоминает эксперт - мировые концерны поставки в Казахстан и другие государства не прекращали, а скачки курса не были такими интенсивными.



- Сложилась ситуация, когда в той же самой Караганде, а также в Шымкенте и других городах Казахстана автомобиль можно было приобрести чуть ли не вдвое дешевле, чем в Москве, - вспоминает столичный специалист по подбору подержанных автомобилей Алексей Островский. - Эту тему люди разведали примерно в мае-июне, и до августа была довольно комфортная жизнь как у параллельных импортеров, так и для частных покупателей.



Самим не хватает



Затем произошло, в общем-то неизбежное. Оказалось, что привезти в Казахстан (как и в другую страну) неограниченный объем автомобилей не получится: для национальных представительств существуют квоты, и просто так перераспределить их (даже в связи с уходом с российского рынка) не получится. Тем более что увеличивать квоты для государств - членов Таможенного союза с Россией мировые производители не слишком стремились, понимая, куда пойдут "излишки".



- Знаю от казахстанских коллег, что они пытались договориться об увеличении поставок на 2023 год прошлым летом, когда у них в салонах были толпы россиян, - рассказал "МК" бывший сотрудник представительства Hyundai в России. - Им было практически открытым текстом сказано: мы знаем, что автомобили поедут в РФ, поэтому увеличения поставок не ждите.



По словам собеседника "МК", казахстанским дилерам было предложено решить вопрос недопущения покупки автомобилей россиянами - только при этом условии квоты вообще сохранились. Что касается возможного затоваривания, то количество автомобилей на рынке в 2022 году сократилось по всему миру.



- Только петербургский завод Hyundai выпустил за первую половину 2021 года 123 тысячи автомобилей, - рассказывает экс-сотрудник российского представительства концерна. - И это не единственное сборочное предприятие в России, где производились машины корпорации, были контракты еще с несколькими сборочными предприятиями. Сборочный потенциал корпорации в России - около полумиллиона единиц в год. Этот объем не был произведен, и быстро компенсировать его другими заводами не получится.



Гиганты среднеазиатской индустрии



Интересно, что одним из игроков, готовых заменить объявивших санкции России "корейцев", оказались сами страны Средней Азии, бывшие советские республики. Именно казахстанская компания, как заявлялось в минувшем феврале, может быть одним из покупателей активов корейского автогранда.



- Насколько я знаю, пока что корпорация не теряет надежды в обозримом будущем вернуться в Россию, правительство ее в этом поддерживает, - рассказал "МК" экс-сотрудник представительства Hyundai в России. - Однако никаких конкретных решений точно не принято, те сотрудники, что остались в штате, ждут у моря погоды. Что касается Казахстана - они могли бы стать владельцами производств в России как "удобный флаг" для поставки комплектующих. Но это тоже рискованно с точки зрения вторичных санкций.



По словам эксперта, одним из выходов для российских автосборщиков может стать уход под специализированный "среднеазиатский" бренд. Так, например, сделали коллеги из бывшей Daewoo, которые успешно производят и продают давно снятые с производства в материнской компании модели под собственной маркой. Корейская сторона здесь может обеспечить главное - функционирование конвейеров, которые, как мы знаем по примеру Renault, ныне "Москвича", можно просто отключить, уходя из России.



Авторы: АНТОН РАЗМАХНИН