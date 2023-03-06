Землетрясение в Турции – лишь начало сейсмических и политических катаклизмов на Земле? - Дм.Минин

09:58 06.03.2023

ДМИТРИЙ МИНИН | 06.03.2023



Предсказания экспертов



Число жертв недавнего катастрофического землетрясения в Турции приближается к 50 тыс. человек. Разрушены или повреждены до 200 тыс. зданий. А мир взбудоражен предсказаниями ученых о еще больших потрясениях, возможных в ближайшем будущем. Уж таково состояние нашей растревоженной планеты и окружающего ее космоса. И хотя раздающиеся все чаще обвинения в возможном искусственном характере сдвигов земной коры с помощью некоего тайного оружия, скорее всего, опережают свой час, серьезные политические последствия столь масштабных катастроф неизбежны.



Снимок тектонического разлома после землетрясения на юго-востоке Турции



В конце февраля нидерландский сейсмолог Франк Хубербитс, точнее всех предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.



В сообщении института Solar System Geometry Survey (SSGEOS), где работает ученый, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности на планете, за которой последует череда землетрясений в наиболее подверженных этому явлению районах мира.



Сейсмический график на март от SSGEOS



Магнитуда подземных толчков может составить 8,5 балла по шкале Рихтера и выше. Напомним, что в Турции максимальная величина этого показателя составляла 7,8 балла. В институте также назвали регионы, которые попали в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Пакистан, Греция, Португалия, часть Северной Америки. Россия также присутствует в этом списке. Франк Хугербитс считает, что разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.



Наибольшую обеспокоенность, по понятным причинам, данное заявление вызвало в Турции, где в эти же дни были отмечены новые толчки силой до 5,6 балла в провинции Малатья, севернее той зоны, где они отмечались ранее. Среди части населения усилилась паника по поводу того, что, возможно, подземная стихия движется в сторону Анкары и Стамбула.



Эпицентр землетрясения в Малатье



Эпицентр землетрясения в Малатье



Поползли слухи и о возможном извержении спящего вулкана на горе Кушкаясы в районе Гексун в Кахраманмараше, где появились следы необычной геологической активности, в частности выбросы пепла. Изменился цвет горных пород в популярном туристическом месте Балыклыгеле, известном в народе как "Бассейн пророка Авраама".



Пепел по отрогам горы Кушкаясы



Одновременно с повторным землетрясением в Малатье тряхнуло с силой в 5,9 балла регион на границе Центральной Азии и Китая. Здесь наибольшие опасения вызывает возможный прорыв расположенного в горах Памира Сарезского озера длиной около 70 км, глубиной до 500 м с объемом воды более 17 км³ и массой в 17 млрд тонн. Сарезское озеро относится к завальным озерам и возникло в результате катастрофического перекрытия русла реки Бартанг после землетрясения 1911 года. Если новые сильные толчки разрушат образовавший озеро Усойский завал, будут затоплены обширные густонаселенные районы Центральной Азии.



Сарезское озеро



В социальных сетях Турции, а сейчас уже и Центральной Азии множатся страхи и высказываются подозрения относительно того, а не стоит ли за этим чья-то злая воля. Неспокойно чувствуют себя политики всего "Великого Турана". Вопреки некоторым предсказаниям о неизбежном падении в этих условиях рейтинга президента Эрдогана, ему пока за счет активности по спасению пострадавших и оказанию им помощи удается не только сохранить популярность, но и увеличить ее. Однако это – на то время, пока в его руках есть ресурсы для решения возникших проблем. Когда ресурсы закончатся, особенно в случае предсказанных новых сильных толчков, ситуация может в корне измениться.



Хотя турецкие государственные деятели и крупные СМИ избегают предположений об искусственном характере обрушившихся на Турцию катаклизмов, такие предположения достаточно распространены в народе. И все смотрят в одну сторону. Закрытие западных консульств и посольств за несколько дней до землетрясения, странные вспышки, наблюдавшиеся перед его началом подогревают эти сомнения. Их усилению способствовали разоблачения Сеймура Херша о взрыве администрацией США "Северных потоков" на Балтике. Люди на улицах рассуждают так: если американцы были способны провести столь чудовищную диверсию в одном месте, почему они не могли сделать нечто подобное и в другом? То, что геофизики считают провоцирование человеком землетрясений пока невозможным, мало кого убеждает. Ведь и о взрыве трубопроводов каким-то государством недавно и помыслить никто не смел. Однако взорвали! Турки требуют от правительства продолжения тщательного расследования всех возможных причин произошедшего бедствия, а таже усиленной охраны своих "Турецких потоков".



Строительная площадка АЭС в Аккую



Заверениям Вашингтона никто не верит. Прикативший в Турцию для выражения сочувствия госсекретарь Блинкен пообещал, например, "союзникам"-туркам на восстановление $100 млн – и это при их многомиллиардных потерях. Достаточно сравнить $100 млн на спасение человеческих жизней в Турции и $100 млрд, выплаченных Украине на то, чтобы жизни людей отнять. С большим подозрением встречена в Турции и раскручиваемая американцами кампания против строительства Росатомом атомной электростанции в Аккую, дескать, как небезопасной. На деле скрупулезное обследование АЭС показало, что она повреждений не получила и строится с соблюдением всех мер защиты. Скорее, стремление Белого дома "словить рыбку в мутной воде" лишний раз укрепляет "конспирологическую теорию" в отношении роли американцев в этой истории. Да, и факт разработки в Соединенных Штатах геофизического оружия, направленного на создание у противника проблем с окружающей средой, никем не отрицается. В основном ставится под сомнение то, что системы типа HAАRP на Аляске способны делать это уже сейчас, а не в отдаленной перспективе.



Антенное поле HAARP по воздействию на среду в военных целях



Антенное поле HAARP по воздействию на среду в военных целях



Если Вашингтон не хочет, чтобы его обвиняли в развязывании дьявольских катастроф, не надо давать поводов для этого. Американцы же то намекают на свое всемогущество, хвастаясь новинками, способными приблизить Армагеддон, то отнекивается от своей причастности к очевидным злодеяниям. Взрыв "Северных потоков" относится к тому же разряду. Это ведь не бабочка из "теории хаоса", которая машет крыльями в Бразилии и вызывает землетрясение в Китае. Это (тер)акт гораздо более серьезного порядка, последствия которого не раз аукнутся Америке, когда люди на Земле привыкнут связывать с ней свои напасти, лишая Белый дом всяких оснований претендовать на "моральное лидерство", о котором там любят рассуждать.