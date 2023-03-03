 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умерла майори Джорджина Байер – первый в мире открытый трансгендер-депутат
12:42 06.03.2023

первый в мире открытый трансгендер-депутат Фото: wikimedia
Бывшая секс-работница и актриса Джорджина Байер была избрана в национальный парламент в 1999 году и до 2007 года была членом парламента от лейбористов, сообщает Zakon.kz.
Джорджина Байер умерла в возрасте 65 лет в хосписе. Она долгое время боролась с болезнью почек, сообщает South China Morning Post.

Имя при рождении – Джордж Бертранд. Она сменила пол в 27 лет и до увлечения политикой была звездой веллингтонской гей-сцены, а также занималась проституцией. Ее избрали в национальный парламент в 1999 году после нескольких лет работы мэром Картертона, небольшого сельского городка в северной части страны. Джорджина Байер покинула партию, парламент и политику в 2007 году.

В 2020 году королева Елизавета наградила ее орденом "За заслуги" Новой Зеландии за работу перед гей-сообществом. Она была известна своей работой по легализации гражданских союзов и однополых браков, а также по декриминализации проституции.

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Выступая в парламенте по вопросу реформы проституции в 2003 году, она поддержала законопроект "ради всех проституток, которые умерли до 20 лет из-за из-за бесчеловечности и лицемерия общества, которое никогда не даст им шанс искупить вину, какие бы обстоятельства ни заставили их прийти в эту индустрию".

Маори по происхождению, она вновь баллотировалась в парламент от партии "Мана" в 2014 году, но проиграла.

Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
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