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За провалы в работе. Уволен губернатор Чуйской области Киргизии Алымбаев и Сукулукский аким Айтибаев
13:58 06.03.2023

Президент Садыр Жапаров 6 марта провел рабочее совещание по исполнению закона "О регулировании земельно-правовых отношений". Об этом сообщила пресс-служба президента.

Данным законом, подписанным главой государства в апреле прошлого года, объявлялась земельная амнистия и таким образом граждане страны получали возможность легализовать незаконно застроенные земельные участки.

Руководителям местных властей было поручено в оперативном порядке провести соответствующие работы и выдать людям разрешительные документы на земельные участки.

Однако, по истечению года Садыр Жапаров отметил неудовлетворительную работу по реализации положений данного закона, которая сопровождается негативными проявлениями, в особенности в Чуйской области.

Он напомнил о значительном расширении полномочий полномочных представителей президента в областях и акимов районов для оперативного решения подобных вопросов на местах.

Как добавил глава государства, несмотря на принятый закон, полномочный представитель президента в Чуйской области Нурил Алымбаев и аким Сокулукского района Курбанбек Айтибаев не приняли достаточных мер по его исполнению. За год в Сокулукском районе была выдана всего лишь 341 красная книга.

Садыр Жапаров также привел в пример акима Аламединского района Чуйской области Бактибека Анаркулова, освобожденного от занимаемой должности по результатам проверки деятельности комиссией. В Аламединском районе были выявлены факты, когда под видом земельной амнистии под трансформацию попадали незастроенные пахотные земли.

За неудовлетворительную работу по данному направлению президент Садыр Жапаров поручил освободить от занимаемых должностей полпреда президента в Чуйской области Нурила Алымбаева и акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева.

Глава государства также поручил проверить ход исполнения земельной амнистии в других регионах страны, в особенности в Чуйской и Ошской областях, городе Ош.

Вместе с этим президент поручил оперативно решить вопрос об исключении 27-го пункта постановления Кабинета министров от 31 мая 2022 года №291 "Об утверждении Положения о порядке проведения земельной амнистии", затрудняющего полноценную реализацию земельной амнистии.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678100280


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