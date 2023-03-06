Осадок остался. Послевкусие визита Байдена в ЦА, - Н.Кузьмин

14:21 06.03.2023 Но осадок остался

Но осадок остался

Война на Украине разделила казахстанское общество пополам. Половина казахстанцев за Россию, половина – за Украину. За Казахстан – никого, один только МИД. Визит в нашу страну госсекретаря США это еще раз подтвердил. В то время как одна часть наших граждан, с восторгом глядя на Энтони Блинкена, повторяла: "Америка защитит наш суверенитет", другая мрачно ворчала: "следите за его руками, как бы он нам газопровод не взорвал по привычке". Мухтар Тлеуберди успокаивал: "Россия не представляет для Казахстана никакой угрозы или риска". Эти его слова стали самыми цитируемыми в мировых СМИ. О том, представляет ли для нас угрозу Америка, он в присутствии гостя говорить не стал. Наверное, обсудит этот вопрос с Цинь Ганом и Сергеем Лавровым.



Наши отношения с американцами изначально строились вокруг нефти. Второй по важности темой было ядерное разоружение. Да, именно американцы при поддержке дружественных им в то время россиян нас разоружили, если это слово применимо к ситуации, когда у нас были ядерные заряды, но мы не могли ими управлять, только любоваться. Потом американцы с россиянами разошлись во взглядах на новый мировой порядок – россияне видели там себя равноправными партнерами Запада, американцы никакой России там не видели вообще. После этого американцы совместно с европейцами поставили целью обеспечить независимость стран Центральной Азии от России. Гостеприимные центральноазиаты с радостью принимали американских политиков, бизнесменов и шпионов, а также инвестиции и подержанные "хаммерсы". Но своим патроном видели по-прежнему Россию. Американские политологи не раз объясняли Белому дому и госдепу, что нельзя иметь самую длинную в мире общую границу с Россией и не быть зависимым от нее. Нельзя также быть от нее независимым, если миллионы твоих граждан работают в России. Но в Белом доме своих экспертов и политологов уже давно не слушают и правильно делают. Разве те что-то понимают в распиле бюджета? А ведь это и есть главное внутреннее содержание любой стратегии. В том числе и Стратегии США в Центральной Азии на 2019–2025 годы. Кто–то помнит сегодня, какие цели и зачади у этой стратегии? Думаем, что нет.



Что ж, напомним, что сказано в преамбуле этой стратегии: "Главный стратегический интерес Соединенных Штатов в этом регионе заключается в создании более стабильной и процветающей Центральной Азии, которая может свободно реализовывать политические, экономические интересы и интересы безопасности с различными партнерами на своих собственных условиях; связана с мировыми рынками и открыта для международных инвестиций; имеет сильные демократические институты, соблюдает верховенство закона и уважает права человека".



Бегство из Афганистана, конечно, сильно способствовало укреплению региональной стабильности и безопасности. А введение санкций против всех соседей Центральной Азии – Ирана, Турции, Китая и, наконец, России, конечно, помогло процветанию нашего края. Ну, антигосударственная пропаганда Радио Свобода, различные фонды и институты, тренирующие молодых лидеров цветных революций, финансовая поддержка бесстрашных бойцов цифровой пропаганды – все это американцы дали нам совершенно бесплатно. Мало того, щедрые американцы "предоставили прямую помощь на сумму более 9 млрд. долларов в поддержку мира и безопасности, демократических реформ и экономического роста".



Общий объем прямых инвестиций из США за тридцать лет превысил 62 миллиарда долларов. Но где эти инвестиции? В нефтяной сфере, американцы прямо пишут об этом на сайте госдепа. Может быть, Dell или Apple производят у нас ноутбуки? Нет, они их делают в Китае. Может быть, Intel создал у нас производство полупроводников? Нет, он создал его во Вьетнаме. Может быть, Teslaстала производить у нас свои электрокары? Нет. У нас все тот же Шеврон качает все ту же нефть на Тенгизе. Качает на условиях засекреченного Соглашения о разделе продукции. Инвестиции – это, грубо говоря, покупка новых качалок. На Кашагане и Карачаганаке то же самое, только еще и европейские компании подключились. Как расцвела казахстанская экономика под дождем американских инвестиций, мы все видим.



Что американцам нужно от нас сегодня? Нефть. Правда, целых четыре года, с 2019 по 2022 год, мы могли гордиться сотрудничеством с гигантом мясной индустрии Tyson Foods. Эта компания обещала инвестировать 5 миллиардов долларов в строительство пяти заводов по переработке говядины. Наш премьер–министр ездил в Арканзас и Небраску, встречался с руководством компании, даже бумаги какие–то подписывал, судя по фотографиям. Словом, какое-то время американские мясники придавали разнообразие серым нефтяным будням казахстанско-американского сотрудничества. Но к концу прошлого года что-то в планах этой семейной компании расстроилось, говядины в Казахстане не оказалось, финансовый директор Джон Тайсон запил. Официально компания объявила, что сворачивает проект в Казахстане "по глобальным причинам геополитического характера". Причины не назывались, но все поняли – это Путин виноват.



Но вернемся в наши дни. С одной стороны, визит Энтони Блинкена носил исключительно символический характер. Сами американцы называют это "послать сигнал". Встреча с казахстанским президентом была краткой и чисто протокольной. Говорить о том, что госсекретарь приехал решать вопрос о соблюдении санкций или о вступлении в антироссийский блок, было бы сильной натяжкой. В отношении антироссийских санкций США наш МИД выстроил стратегию еще лет пять назад, задолго до начала спецоперации, когда война на Украине не выходила за границы Донбасса. То есть российской агрессии тогда еще не было, но антироссийских санкций уже было навалом. И нам с ними приходилось считаться. Стало понятно, что эти санкции – фактор постоянный, что американцы создали мощный аппарат не только по подготовке санкций, но и по контролю за их выполнением другими странами. Провинившихся в нарушении санкций карали демонстративно строго, не делая разницы между "своими" и "чужими". В то же время в определенных случаях проявляли гибкость в толковании законов и вносили исключения практически в любые санкции. О том, какую стратегию выбрал наш МИД, мы уже писали в прошлом году. Тем не менее, целый год казахстанские журналисты вместе с политологами замирали от страха, говоря о реэкспорте, параллельном импорте и поставках в Россию микрочипов, спрятанных в холодильники.



И вот на пресс-конференции после встречи с Энтони Блинкеном Мухтар Тлеуберди сообщил, что есть механизм регулярных консультаций, есть национальные координаторы, есть обмен данными и мнениями. "Хочу сказать, что на данный момент нет ни одной казахстанской компании или ни одной казахстанской отрасли, на которую были наложены вторичные санкции", – подчеркнул министр. Поэтому вся прозвучавшая в ходе визита в Казахстан, а также Узбекистан и Индию политическая риторика, все угрозы и обещания – все это, как было принято говорить в прежние времена, разговор в пользу бедных. Глава нашего МИДа прямо сказал, что Казахстан – член ЕАЭС и наша экономика работает по правилам этого союза.



Что касается содержательной части визита, то госсекретарь приехал не с пустыми руками. Он напомнил о том, что США в рамках Инициативы экономической устойчивости для Центральной Азии уже выделили 25 миллионов долларов США. Они предназначены для расширения региональных торговых путей, создания новых экспортных рынков, привлечения инвестиций частного сектора, предоставления людям практических навыков для современного рынка труда. Словом, поделите их между собой и ни в чем себе не отказывайте. Наше правительство просто растерялось от такой щедрости. На первый взгляд, это выглядит как насмешка. Но если вспомнить, что буквально накануне глава казначейства Джанет Йеллен привезла на Украину 1,25 миллиарда долларов, то это больше похоже на намек. Тем более, если верить Джанет Йеллен, США выделили Украине 50 миллиардов, из них 14 миллиардов уже переданы, еще восемь передадут в ближайшие месяцы. Понятно, что для народа или экономики наших стран нет никакой разницы – миллион или миллиард кто-то кому-то даст. Это скорее сигнал для политических элит. Сравнивайте, мол, и делайте выводы. Или, как говорят в Европе, разворачивайтесь на 360 градусов.



Потом была встреча с министрами иностранных дел стран Центральной Азии, короткие встречи с каждым из министров по отдельности, а затем – перелет в Ташкент. Узбекистан, как и Казахстан, Блинкен назвал региональным лидером. Краткая встреча с президентом. Переговоры с и.о. министра иностранных дел.



Что бросилось в глаза: американцы чужие в наших краях. Любопытно прочитать, как обращались друг к другу Энтони Блинкен и исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов. "Уважаемый госсекретарь Блинкен, приветствую вас в Ташкенте", – говорит Саидов. "Ну что, Бахтиер, большое спасибо и общий салам!" – отвечает Блинкен.



Кстати, на пресс-конференцию после встречи Бахтиер Саидов не пошел и правильно сделал. И без того известно, что американские журналисты будут спрашивать про ситуацию в Каракалпакии. То есть про насилие полиции, преследования, пытки и пр. Ответ на эти вопросы власти Узбекистана неоднократно давали, журналисты их наизусть знают, а участвовать в цирке "Озодлик" смысла нет. Блинкен же на встрече с журналистами говорил про то, что Путин использует энергоносители и продовольствие, чтобы весь мир захватить и всех поработать, и что если бы не США, то вы бы здесь в Центральной Азии сидели без света и без еды.



После встречи Блинкен прогулялся по Ташкенту, посетив религиозный комплекс Хазрати Имам, место, отражающее богатую историю и культуру Узбекистана. Госсекретарь США выразил гордость сотрудничеством США с Узбекистаном в деле сохранения таких исторических достопримечательностей.



Позже Блинкен посетил Узбекский государственный университет мировых языков и пообщался со студентами. Конечно, ему подготовили перед визитом справку, в которой отметили, что в наших краях до сих пор традиционные ценности, патриархальные нравы и большинство жителей солидарны с максимой Александра Григорьевича Лукашенко "лучше быть диктатором, чем голубым". Поэтому в текст выступления были внесены изменения. Госсекретарь не стал восхвалять гендерное и расовое многообразие, а ограничился тем, что отметил важность многоязычия в современном взаимосвязанном мире и призвал студентов продолжать изучать языки, чтобы расширить свой кругозор.



По оценкам узбекских СМИ, реальный эффект визит госсекретаря оказал на жителей Юнусабадского района Ташкента, где расположено здание посольства США. Накануне визита городские власти отремонтировали там дороги и почистили улицы.



После Ташкента госсекретарь улетел в Индию на встречу министров иностранных дел "большой двадцатки". Ничего вроде не украл и не взорвал. Но осадок остался. Как все же хорошо, что такие люди редко бывают в наших краях!



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Кузьмин Николай

06.03.2023 Источник - turanpress.kz

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