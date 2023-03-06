Пошла мода… на "просящих прощение перед казахами".., - В.Майлин

16:23 06.03.2023

Пошла мода… на "просящих прощение перед казахами" и признающихся в …измене. Супружеской.

Пошла мода… на "просящих прощение перед казахами" и признающихся в …измене. Супружеской.

По заветам Рамзана



Президент одной из республик Российской Федерации, знаменитый Рамзан Кадыров ввел на просторах Евразии любопытную традицию, превратившуюся в некий ритуал. Сначала это началось внутри Чечни. Люди, которые сотворили нечто такое, что как бы наносит тень на национальные традиции, находится на грани нарушения писаных законов, могли (под принуждением?) целыми группами становятся перед телекамерами и… понуро каяться перед главой республики (т.е. Рамзаном Кадыровым) и просить прощения за свои поступки/проступки. Потом, благодаря все тому же интернету, видео-хостингам (соцсетям, которые тиражирует и продукцию традиционных СМИ – прежде всего ТВ) – все увидели чеченцев, которые совершили какие-то недостойные поступки за пределами Чечни. Так, например, несколько лет тому назад молодой парень стал буллить в московском общественном транспорте двух русских подростков-юношей, швыряясь в них бутылкой из под сока и оскорблять. И это видео попало в Сеть. Потом уже появилось другое видео, где этот джигит извинялся за свое хамство… Такая своеобразная мода "на прощение" за те или иные поступки, слова, собственные видео или видео сделанные другой стороной, стали модными на огромных евразийских просторах. В частности – в суверенном Казахстане.



В Сети можно найти десятки видео, на которых кто-либо извиняется за то, что кто-то оскорбил… казахов. Чаще всего, это обычно недалекие люди, как правило – неказахской национальности, наговаривают на камеру своего или чужого мобильного телефона шовинистические, расистские и прочие гадости, участвуя в сомнительных интернет-чатах, где их "разводят" на такие токсичные высказывания, а они и рады… Затем следуют новые записи, "покаянные", где они жалко лепечут, что, мол, бес попутал, выпили лишку и т.п. Но порой эта "мода" становится карикатурной, когда она касается уже оскорблений не национальной общности, ни государственного языка или флага, а начинает практиковаться по другим поводам. Правда пафос, мол, защитим наши твердыни сохраняется… О чем речь?



А речь идет о нашумевшей истории конфликта между прославленным мастером кожаных перчаток, боксером Сериком Сапиевым и молодым спортсменом, тоже занимающимся единоборствами, но не боксом, а борьбой. В набирающем ход и международную известность промоушене – в данном случае: организации по проведению профессиональных боев в смешанных видах Naiza – придумали новую спортивную игру под названием Batyrball (Батырбол). Это динамичная смесь борьбы и баскетбола, причем играют три на три в октагоне – это огороженная сеткой шестиугольная площадка для поединков представителей смешанных единоборств.



В турнире по Batyrball и выступал Серик Сапиев. В одном из эпизодов уже избавившегося от мяча боксера жестко бросил на настил молодой борец Зелимхан Мусиханов. Сапиеву это не понравилось и началась потасовка. Этот случай активно обсуждался везде, вышла куча видео-роликов – одним словом, случилась большая медиа-огласка, как на русском языке, так и на казахском. Например, всю ситуацию отследила казахскоязычная редакция популярного телеканал КТК. Судя по этому материалу и другим, конфликт был исчерпан уже в раздевалке, где ветеран спорта Сапиев и его молодой визави пожали друг другу руки, а олимпийский чемпиона объяснял тренеру борца, что он вспылил из-за того, что бросок был произведен, когда он уже избавился от мяча…



Но это было лишь началом. Казахскоязычные видео-паблики буквально взорвались возмущениями по поводу того, что кто-то непочтительно обошелся с олимпийским чемпионом по боксу, и это касается не только двадцатилетнего Зелимхана, но его тренера, который еще в раздевалке сказал, обращаясь к Серику: "Эй, ты же олимпийский чемпион! Ты же сам подписался на эту игру" (видимо, подразумевая определенную жесткость этой игры в которую могут играть боксеры и борцы, даже не баскетболисты… – Ред.) – мол, а конфликтуешь с зеленым пацаном. Один популярный в тик-токе тренер по боксу на казахском разгромил тренера борца, стыдя его за восклицание "Эй" в отношении Серика Сапиева… А так же то, что З. Мусиханов даже не знал кто такой Серик Сапиев! Но все эти обвинения по своему смешны – наверное, все-таки обстановка была горячей в той раздевалке, и потом гражданин РК, чеченец по национальности Мусиханов, наверное, не один такой в двадцатимиллионном Казахстане, который не знал 39-летнего Серика Сапиева и его спортивные регалии? Более того, наверное, совершенно спокойно можно сказать, что двадцатилетний парень точно не знал, что соперник, в отношении которого он сделал борцовский захват и бросок – это вообще-то бывший депутат парламента и бывший председатель Комитета физической культуры и спорта. Ну, а приводить же переводы того, что писали в комментариях на госязыке про Мусиханова и его тренера по фамилии Гольцман, наверное, совсем не стоит…



И, как легко догадаться, рукопожатиями вся эта заваруха не закончилась. Завершилась она… извинениями на камеру от Зелимхана Мусиханова и его тренера Александра Гольцмана. Крупнейшие новостные-порталы показали это. Текст, который, по всей видимости, был прочитан с заранее напечатанного, т.е. специально составленного текста, прямо скажем, не впечатлил с точки зрения русского языка и общего смысла. И в целом оставил достаточно тягостное ощущение. И еще одна деталь. Вся ругань, стоявшая на площадке, в раздевалке была исключительно на русском языке. Но из видео-извинения можно понять – что Александр Гольцман – немец по национальности, в отличие от своего подопечного молодого чеченца и возможно даже Серика Сапиева – вполне себе сносно понимает и говорит на казахском языке… Практически без акцента.



Как бы не пришлось публично извиняться и Баян Алагузовой



Известный блогер и завсегдатай facebook Ахметбек Нурсила очень критично прокомментировал, скажем так, моральный облик Баян Алагузовой, которая, напомним, является в своем роде одной из первых звезд современного казахстанского шоу-биза.



В некогда прогремевшем стиле уятменства – т.е. обличение пороков с высоких позиций традиционной казахской морали – Ахметбек Нурсила пишет в газете Aikyn.kz следующее:



"Баян дает интервью и не стесняясь говорит: "Да, я изменяла". Много оказалось тех, кто плачет после просмотра снятый ею фильм "Бакыт". К сожалению, много и тех девушек, которые подражают ей, считая ее кумиром. Баян, не сумевшая совладать со своим эго, оправдывается, говоря: "На какое-то время ум отключается". Многие девушки оправдывают ее. Я понимаю мужа Баян. Любое существо мужского пола, будь то животное, птица или человек, защищает свое стадо, ревнует, готов за это умереть, такова его природа. В мужском мозгу также есть гормон ревности под названием "окситоцин", который вызывает ревность, а часть, называемая "миндалевидное тело", вызывает агрессию. Поэтому этот парень сделал свое дело. Баян разрушила чью-то семью так же, как и свою. Сейчас, чтобы оправдать это, снимает кино". К слову – заметка озаглавлена так: "Күйеуінің көзіне шөп салғандарды өлтіру керек" – "Женщин, изменивших мужьям, надо убивать". Как говорится – ни убавить, ни прибавить. Впрочем, прибавить, наверное, все-таки надо было – мужчин, которые тоже иногда изменяют. Под парнем, который "правильно поступил", Ахметбек Нурсила, надо полагать, имеет в виду вышедшего после тюремного срока первого мужа Б. Алагузовой, который как раз и пытался, но так и не убил диву шоу-биза и мать своих дочерей несколько лет тому назад…



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Автор:

Майлин Виктор

06.03.2023