 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как будут развиваться события в Приднестровье, - Сергей Миркин
17:23 06.03.2023

Как будут развиваться события в Приднестровье
Сергей Миркин
журналист, Донецк
5 марта 2023,
Ситуация вокруг Приднестровья в последние недели накаляется.

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что российские миротворцы должны покинуть территорию Приднестровья, а сам край должен быть демилитаризован, что по факту стало бы концом Приднестровской республики. О том, что Украина готовит провокацию против Приднестровья, сообщили в Министерстве обороны России. А еще ранее президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Молдавии Майе Санду якобы план России по разрушению "демократического порядка" в Молдавии. Следом Санду заявила о необходимости увеличения полномочий спецслужб страны. Все это происходит на фоне экономического и энергетического кризиса в Молдавии. В стране уже несколько месяцев проходят антиправительственные протесты.

Решатся ли Кишинев и Киев начать войну в Приднестровье? Как могут развиваться события? Есть несколько сценариев.

Согласно первому, ни Украина, ни Молдавия не готовы начинать сейчас войну, все заявления – это психологическое давление. Правительство Молдавии не готово вести войну в силу тяжелого внутриполитического положения в стране. А у ВСУ и так ситуация не блестящая, и открытие еще одного фронта – большой риск. Но на территории Приднестровья есть склады вооружения в районе села Колбасна, на которых хранится около 20 тысяч тонн еще советских боеприпасов. Такое количество снарядов частично бы утолило снарядный голод ВСУ. Замысел Киева и Кишинева, а точнее, их западных кураторов состоит в том, чтобы вынудить правительство Приднестровья и командование российских миротворцев отдать эти боеприпасы Молдавии, а та передаст их Украине. Именно по этой причине о демилитаризации края заявил Речан, а Украина начала переброску техники в Одесскую область, чтобы убедить Россию и Приднестровье в том, что скоро начнется вторжение.

События могут развиваться следующим образом. Украина заявит, что некое село в Одесской области было обстреляно артиллерией с территории Приднестровья. Зеленский обратится к Санду с требованием разрешить ВСУ навести порядок в республике. Санду заявит, что не хочет войны на территории Молдавии и выдвинет Тирасполю ультиматум: разоружение приднестровской армии, вывод российских миротворцев, передача контроля над складами возле Колбасны молдавской армии. В противном случае Приднестровью придется воевать и с Кишиневом, и с Киевом. Принятие такого ультиматума означает конец Приднестровской республики. Тирасполь его отвергнет. Тогда будет сделано тайное предложение о передаче всех боеприпасов формально Молдавии, но реально Украине, иначе война. Расчет Украины и Молдавии строится на том, что у правительства Приднестровья и российских миротворцев просто не будет другого выхода, кроме как отдать боеприпасы Украине, так как по сравнению с войной на два фронта это представляется меньшим из зол.

Второй сценарий предполагает, что Кишинев не будет ввязываться в войну в Приднестровье, но даст карт-бланш Киеву, чтобы в случае победы ВСУ получить регион из рук Зеленского. А Киев получит боеприпасы со складов из-под Колбасны.

События могут развиваться так. Некий населенный пункт в Одесской области будет якобы атакован с территории Приднестровья. На самом деле это будет типичное подстрекательство. Майданный режим просто возьмет за основу плана глейвицкую провокацию, устроенную немецкими нацистами в 1939 году. (Тогда отрядом диверсантов было инициировано нападение Польши на немецкую радиостанцию в городе Глейвиц, что и стало предлогом для вторжения Германии).

После чего, даже не спрашивая формального разрешения у Кишинева, ВСУ вторгнутся в Приднестровье, мотивируя это необходимостью защитить свою территорию. Санду либо сразу поддержит вторжение, либо будет хранить молчание, выжидая, как повернутся события. Дальше возможны два варианта развития ситуации. Первый вариант – ВСУ быстро подавят сопротивление приднестровцев и российских миротворцев. В частности, бывший советник Зеленского Алексей Арестович полагает, что ВСУ захватят Приднестровье за три дня. Видимо, в своих оптимистических прогнозах украинцы опираются на опыт азербайджанской армии, которой удалось нанести поражение воинским соединениям Нагорного Карабаха и армии Армении в 2020 году. Если у ВСУ получится блицкриг, то Санду однозначно поддержит вторжение и использует победу Киева в своих политических целях.

Возвращение Приднестровья под власть Кишинева будет стимулом для поднятия националистических настроений в стране и нового наступления на оппозицию. Зеленский получит снаряды со складов Приднестровья, если, конечно, они не будут уничтожены в результате боев. Кроме этого, ЗЕ-пропаганда создаст новый миф о непобедимости ВСУ. Но блицкриг может и провалиться, и украинцы увязнут в боях на территории Приднестровья. Положение украинских вояк и так сложное, не хватает людей, боеприпасов и техники. А значит, украинская армия не сможет задействовать большие ресурсы. Также в Приднестровье понимают, что приход украинских, а затем и молдавских нацистов будет означать физическое уничтожение отдельных людей и целых семей. Поэтому приднестровские мужчины будут драться отчаянно. При поддержке, естественно, российских миротворцев.

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При таком раскладе вполне вероятно, что в Приднестровье откроется новый фронт, который отвлечет на себя ресурсы ВСУ. В этой ситуации Санду может заявить, что она против войны на территории Молдавии и постарается абстрагироваться от действий Киева. Ей выгодно смоделировать свое поведение так, чтобы победа Киева была прежде всего ее победой, а неудача – поражением Зеленского.

Согласно третьему сценарию, Молдавия, Румыния и Украина нанесут одновременный удар по Приднестровью. События могут развиваться так. На территории Молдавии происходит теракт. Санду обвиняет в этом Россию и правительство Приднестровья, после чего заявляет о необходимости решить приднестровский вопрос кардинально. Затем она обращается к Киеву за военной помощью. Также неофициально большую помощь молдавской армии окажет Румыния. Вероятно, румынские воинские части под видом добровольцев будут участвовать в кампании. Согласовав действия, Киев и Кишинев наносят одновременный удар по Приднестровью. Так Молдавия втянется в войну. И чтобы помочь Приднестровью, Россия будет вынуждена наносить пакетные удары и по территории Молдавии. А участие румынских соединений в наступлении станет еще одним шагом НАТО по эскалации конфликта. Но, думается, в любом варианте кампания против Приднестровья для украинской и молдавской армии не превратится в легкую прогулку.

Источник - vz.ru
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