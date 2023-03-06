 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армия Z затрофеила под Артемовском первую арабскую броне-Пантеру
17:26 06.03.2023

Российские военные захватили около Артемовска бронемашину Pantera
У ВСУ в Артемовске появились бронемашины Pantera производства ОАЭ

6 марта 2023,
Украинское командование отправило к городу Артемовску бронемашины Pantera, произведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, одну из таких машин уже захватили российские военные.

Эти бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Отмечается, что киевский режим, предположительно, решил перебросить стратегические резервы к городу.

Захваченную машину заметили у железнодорожной станции Ступки к северу от Артемовска.

Ранее в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.

видео тут - https://vz.ru/news/2023/3/6/1201965.html

Источник - vz.ru
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