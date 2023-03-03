Наследники "Красных бригад". Итальянские анархисты еще себя покажут, - В.Малышев

17:41 06.03.2023

Кто стоит за анархистами в Италии

Владимир Малышев

03.03.2023

Наследники "Красных бригад"

На днях в итальянском Сенате состоялась необычная пресс-конференция. На ней было зачитано письмо из тюрьмы анархиста, некоего Альфредо Коспито, который объявил там голодовку. Помимо обычной риторики сторонников этого движения, в своем послании, которое обнародовал на пресс-конференции его адвокат, Коспито с пафосом заявил, что "готов умереть", чтобы "мир понял", в какой страшной тюрьме он сидит.



Но с чего это вдруг вокруг этого заключенного вспыхнул такой скандал, что его дело стали обсуждать в Сенате итальянского парламента? Альфредо Коспито отбывает пожизненное заключение за организацию серии террористических нападений, а недавно его перевели в тюрьму особо строгого режима 41bis, в которой сидят главари мафии и другие, особо опасные преступники. В знак протеста против этого решения властей анархисты проводят по всей Италии шумные акции протеста, которые оборачиваются столкновениями с полицией, и сейчас они – в центре внимания политической жизни страны. На днях в Милане боевики анархистских группировок громили магазины и автомобили. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. В ответ анархисты стали забрасывать полицейских петардами, бутылками, камнями и дымовыми шашками, шесть полицейских были ранены. Вице-премьер Маттео Сальвини объявил, что намерен предложить Совету министров Италии принять против анархистов самые жесткие меры.



Но особенно яростно итальянские анархисты нападают на правящую правоцентристскую партию "Братья Италии" Джорджии Мелони, нынешнего премьер-министра страны.



анар.jpgНа своих плакатах, название этой партии экстремисты изображают вверх ногами, что как отмечают СМИ, напоминает о фашистском прошлом как самой Мелони, в юности возглавлявшей молодежное движение неофашистской партии "Итальянское социальное движение", так и о судьбе главаря фашистского режима в Италии Бенито Муссолини, который был расстрелян, а потом повешен партизанами на бензоколонке в Милане за ноги вместе со своими соратниками.



"Фашисты Мелони, которые находятся у власти, – являются не только политическими организаторами смертного приговора нашему товарищу, но и всех тех смертей, которые происходят в итальянских тюрьмах, сотен смертей, которые государство ежедневно совершает в империалистических войнах, финансируемых, а также поддерживаемых Италией, смертей на границах и в Средиземном море", – говорится в листовке анархистов. Помимо Коспито, они имеют в виду также недавнюю гибель у берегов Италии десятков нелегальных мигрантов, судно которых потерпело крушение.



Анархисты представляют собой сегодня угрозу для безопасности Италии, говорится в ежегодном отчете итальянских разведслужб, обнародованном на днях итальянским агентством ANSA. "Доказательства, собранные в 2022 году, – отмечается в документе, – еще раз квалифицировали анархо-повстанческую угрозу как наиболее конкретную, при этом она характеризуется наличием боевых компонентов, решительно настроенных на прямые разрушительные действия".



По данным спецслужб, в прошлом году анархисты осуществили более 30 преступных акций. Как отмечается в докладе, дело отбывающего тюремное заключение экстремиста Альфредо Коспито "вызвало бурную реакцию его сторонников, поддерживаемую многочисленными итальянскими и иностранными группировками, которые своими методами напоминают действия диверсионно-террористической Неформальной анархистской федерации".



История анархистских движений в Италии охватывает весь XX век. Именно на Апеннинах начались ранние попытки анархистов совершить революцию. В восстании во Флоренции в 1869 году и в неудачной попытке восстания в 1874 году в Болонье участвовал Бакунин.



Позднее анархист Гаэтано Бреши 29 июля 1900 года выстрелами из пистолета убил короля Италии Умберто I Савойского в Монце; а Джино Лучетти в 1926 году совершил покушение на жизнь Бенито Муссолини. В новейшие времена публичную известность участникам анархистских движений принесли сфабрикованные обвинения против Пьетро Вальпреды в массовом убийстве при взрыве бомбы на площади Фонтана в Милане в 1969 году и события, приведшие к смерти анархиста-железнодорожника Джузеппе Пинелли в кабинетах миланского полицейского управления. Потом долгое время об анархистах в Италии ничего не было слышно. И вот они снова появились на политической арене страны.



FAInformal – неформальная федерация анархистов (Federazione Anarchica Informale (FAI), как свидетельствуют СМИ, родилась в конце 2003 года в связи с заявлением о взрыве, произошедшем возле дома тогдашнего президента Европейской комиссии Романо Проди в Болонье.



Итальянские разведывательные источники описывают ее как "горизонтальную" структуру различных анархистских групп, которые выступают против капитализма, национализма и марксизма при помощи "революционных вооруженных действий".



Группы и отдельные лица, входящие в FAI, действуют как отдельные организации, так и под эгидой FAI. Группировка имеет свои корни в Италии, но с 2012 года начала совершать нападения в различных странах по всему миру.



Коспито – член FAI, ответственной за полсотни экстремистских акций в Европе, уже отсидел в тюрьме 10 лет. В мае прошлого года он был переведен под режим особо строгого содержания, поскольку надзорные органы посчитали, что из обычной тюрьмы он мог продолжать руководить акциями соратников. 20 октября Коспито объявил голодовку, протестуя против условий содержания. С тех пор он похудел на 45 килограммов. Его ходатайство о смягчении режима было отклонено 9 февраля министром юстиции Италии Карло Нордио. А 11 февраля местные СМИ узнали, что арестант переведен из тюрьмы в городскую больницу Сан-Паоло. Там его держат под усиленной охраной. В ответ его сторонники объявили руководителей правительства Италии "убийцами" и начали акции протесты, которые намерены активизировать в ближайшие дни.



Дело анархиста Коспито стало в Италии также поводом для ожесточенной политической полемики и усиления противостояния правоцентристского правительства во главе с Джорджией Мелони и левоцентристской оппозиции, которая используют протесты анархистов, обвиняя нынешние власти в "нарушении прав человека". Ранее спецслужбы Италии предупредили о риске новых терактов со стороны анархистов.



Но кто же такие эти "новые" анархисты и откуда они сегодня взялись в Италии? Как сообщил в интервью еженедельнику Panorama национальный секретарь профсоюза полиции Италии Романо Феличе, речь идет о "анархистах-повстанцах, использующих для утверждения своих убеждений не мирные методы, а насилие". По его словам, почти все они – студенты, которые интересуются политикой. "Для них политика – это спортзал, а цель – нападения на институты власти. И это опасно", – отметил Р. Феличе.



Нынешняя история с Коспито и активизацией в Италии анархистов, протестующих против властей и капитализма, во многом напоминает ситуацию, возникшую в Италии в 70-х годах прошлого века, которую СМИ окрестили "стратегией напряженности".



Тогда в стране объявился целый ряд левацких террористических организаций, в том числе опаснейшая группировка "Красные бригады", боевики которой убивали политиков, дипломатов и бизнесменов, взрывали бомбы. В 1978 году "Красные бригады" похитили, а потом убили лидера Христианско-демократической партии Альдо Моро.



Позднее выяснилось, что за спиной "Красных бригад" и других террористических организаций в Италии скрывалось ЦРУ. Провоцируя на Апеннинах "стратегию насилия", спецслужбы США пытались не допустить к власти влиятельных в то время в Италии коммунистов.



Итальянский журналист Г. Каппато писал в свое время в журнале "Джорни – Вие нуове": "Сегодня уже никто не сомневается, что за спиной итальянских террористов стоит Центральное разведывательное управление США… Мы можем назвать одно имя: Маркус Раскин – генеральный директор Institute for Policy Studies, якобы частной организации, которая финансируется семейством Рокфеллеров. Именно эта организация вот уже 10 лет управляет как правыми, так и „левыми" подрывными группировками, действующими в Западной Европе", – отмечал он.



Сейчас ситуация в Италии другая, коммунисты уже утратили былое влияние, но в Вашингтоне считают опасным усиление влияния в стране националистов, о чем свидетельствует приход к власти правоцентристской партии Мелони "Братья Италии".



Сама премьер, хотя полностью и разделяет позиции атлантистов – поддерживает антироссийские санкции и отправку оружия на Украину, – в то же время отвергает установки глобалистов, в частности, те, что касаются мигрантов, выступая против их наплыва в Италию, и настаивая на защите устоев традиционной семьи.



Такое в Вашингтоне и покорном ему Брюсселю не могут не оценивать, как опасную "крамолу". А потому нынешняя все усиливающаяся атака анархистов на итальянские власти все больше напоминает то, чем в прошлом занимались "Красные бригады" и другие экстремистские группировки, нагнетая в стране напряженность. По этой причине вовсе не исключено, что и за этой новой волной нарастающего на Апеннинах терроризма под видом "Федерации анархистов" снова скрываются провокаторы из американских спецслужб.



Специально для "Столетия"