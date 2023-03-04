Таджикистан продолжает землетрясти почти в 5 баллов

18:58 06.03.2023

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,7Фото - Manas News

6 марта в 04.10 сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана.



Эпицентр землетрясения расположен в 621 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана, сообащет Caravan.kz со ссылкой на some.kz.



Энергетический класс землетрясения 10.6.

Магнитуда MPV 4.7.

Координаты эпицентра 38.19° с.ш. 73.66° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет