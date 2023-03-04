Выборы в Черногории: результат непредсказуем

20:48 06.03.2023 Європейська правда

Украина



Остановить реванш: как Черногория будет делать решающий выбор между ЕС и "русским миром"

ЕП: выборы в Черногории определят ее внешнеполитический курс



Итоги президентских выборов в Черногории будут иметь геостратегические последствия, пишет "Европейська правда". В случае победы пророссийских сил страна возьмет курс на отказ от членства в НАТО и ЕС, а также от поддержки Украины.



Владимир Цыбульник



Черногория готовится к настоящему геополитическому противостоянию. Девятнадцатого марта в стране должны пройти очередные президентские выборы. Несмотря на антиконституционное ограничение некоторых президентских функций просербскими депутатами Скупщины (парламент Сербии. – Прим. ИноСМИ.), от президента все еще зависит немало, особенно если им становится мощная фигура. Например, такая, как действующий президент Мило Джуканович.



Эти выборы чрезвычайно важны – видимо, впервые за всю современную историю Черногории вопрос сохранения ее независимости и целостности стоит так остро. Раздел страны по национальному признаку просербские силы довели уже почти до уровня национального противостояния, а результаты выборов ответят на вопрос, куда дальше идет Черногория. Она или продолжает евроинтеграционный курс – в случае победы черногорско-патриотического кандидата. Или возвращается во вчерашний день "сербско-русского мира" в случае победы просербских сил, поддерживаемых Россией.



Шестеро претендентов на пост президента



К новым выборам Черногория подходит в очень непростой ситуации. Техническое правительство Дритана Абазовича привело страну к застою на евроинтеграционном пути, а Евросоюз ждет от Подгорицы выполнения ее обязательств в этом контексте.



Политики и министры из просербского "Демократического фронта", при поддержке Сербской православной церкви, пытаются обеспечить победу "сербского мира", угрожающего независимости Черногории. Инвесторы ожидают стабильности, обеспечения верховенства права и реальной борьбы с коррупцией. Государственные учреждения парализованы. Экономическая ситуация приближается к кризису. Межнациональное противостояние между сербами и черногорцами, которое провоцируется из Белграда и Москвы, набирает силу и грозит открытым противостоянием.



Античерногорские нарративы становятся все более агрессивными. Именно в такой ситуации более пятисот сорока тысяч черногорских избирателей должны избрать нового президента на следующие пять лет. Государственная избирательная комиссия двадцать седьмого февраля (последний день регистрации кандидатов был двадцать шестого февраля) сообщила, что зарегистрировала шестерых желающих принять участие в борьбе за президентское кресло.



В течение двух дней избирком должен подтвердить зарегистрированные кандидатуры. Итоги голосования должны быть обнародованы в течение двух дней. Но если ни один кандидат не получит более половины действующих избирательных бюллетеней, второго апреля должен состояться второй тур, где для победы потребуется простое большинство.



Кто же они, кандидаты на пост президента? Кандидаты представляют разнообразные, крупные и не очень, партии: откровенно античерногорские ("Демократический фронт", "Новая сербская демократия", "Объединенная Черногория"), патриотически-черногорские (Демократическая партия социалистов и социал-демократы), гражданские (движение "Европа сейчас", "Демократическая Черногория").



Проевропейский против пророссийского



Основная борьба будет идти между двумя из них – лидером Демократической партии социалистов Мило Джукановичем и главой "Новой сербской демократии" Андреем Мандичем.



Начнем с харизматичной, неординарной и противоречивой фигуры действующего президента Мило Джукановича. Некоторые в стране обвиняют его в коррупции и создании патерналистской системы власти. Но нельзя отвергать того, что именно он восстановил независимость Черногории в 2006 году, начал движение в направлении интеграции в ЕС, а в 2017 году привел Черногорию в НАТО. Благодаря ему, официальная Подгорица встала на сторону Украины и уже предоставила ей военную помощь в сумме десять миллионов евро.



Долгое время главной интригой был вопрос, пойдет ли Джуканович на выборы. Опытный политик понимал, что он и ДПС несколько потеряли за последние годы (это тема отдельного разговора), но сохранили партийную структуру, дисциплину и способность мобилизоваться и работать в критических ситуациях (иногда на грани закона).



И поэтому перед ним стояло три пути:

- пойти на выборы и проиграть более сильному (если таковой найдется);

- выдвинуть мощного и популярного представителя партии, если отсутствует уверенность в своей победе;

- броситься в бой, если он обладает уверенностью в способности завоевать президентский пост.



Его избрание, бесспорно, стало бы победой патриотических и проевропейских сил, гарантией невозврата в "русско-сербский мир". Джуканович подчеркнул, что участием в президентской гонке он "взял на себя ответственность" за Черногорию, которая столкнулась с огромными проблемами. И поэтому он уверен в своей победе уже в первом туре.



Его соперником стал Андрей Мандич, которого трудно назвать черногорским патриотом. Он является откровенно сербско-пророссийским политиком, одним из руководителей просербской партии "Демократический фронт" (которая, как говорят в Черногории, финансируется РФ). Личное замечание: автору несколько раз пришлось встречаться с ним во время работы в Черногории. Был поражен его пренебрежительным отношением к Черногории и к Украине и низкопоклонством перед Россией и Сербией.



Избрание Мандича приведет к сворачиванию евроинтеграции, попыткам вывести страну из НАТО и превращению Черногории в вассала Сербии снова, как это произошло в 1918 году (тогда просербские депутаты черногорского парламента решили присоединиться к Сербии, почти на сто лет лишив страну независимости). Ну, а о поддержке Украины со стороны Черногории вообще придется забыть.



Кто у кого будет забирать голоса?



От прочерногорской Социал-демократической партии в борьбу вступила Драгинья Вуксанович Станкович. СДП является проевропейской партией, у источников которой стоял Ранко Кривокапич (кстати, большой друг Украины), бывший ближайший политический партнер Джукановича. На предыдущих президентских выборах Станкович стала первой в истории современной Черногории женщиной-кандидатом на такую должность. А в 2023 году она снова вступила в борьбу. Трудно представить, что в достаточно патриархальной Черногории женщину изберут президентом. Но этот шаг является демонстрацией современного европейского подхода к гендерному равенству.



Гражданское движение "Европа сейчас" – новая партия, которая стала ключевым победителем прошлогодних местных выборов. Этот успех дает основания ожидать, что кандидат от этой политсилы – Яков Милатович – может прорваться во второй тур выборов. Впрочем, на его шансы негативно влияют слухи о связях партии с Сербской православной церковью, которая является активным проводником "сербского мира".



Вступил в борьбу и Алекса Бечич, руководитель другой партии "Демократы Черногории" и бывший спикер Скупщины. Он может вырваться во второй тур и стать опасным соперником как для Джукановича, так и для Мандича.



Это возможно в случае, если его кандидатура будет поддержана избирателями "Европы сейчас", URA Дритана Абазовича (он пока технический премьер-министр) и некоторыми маргинальными партиями.



Обе партии выступают за европейский путь Черногории и за проведение глубоких реформ во имя создания современного европейского государства, хотя имеют немало разногласий. Кто-то мечтает одержать победу именно над Джукановичем, а дальше посмотрим. Другие нацелены на углубление связей с СПЦ, с вместе которой хотят вернуться под крыло Сербии; некоторые думают о выходе из НАТО и превращении страну в нейтральную; не все из них готовы продолжать поддержку борьбы Украины. Шансов на победу у них немного, но голоса у основных кандидатов они могут оттянуть. Вопрос только, у кого и в чью пользу.



Последний кандидат появился уже двадцать седьмого февраля – лидер "Объединенной Черногории" Горан Данилович, он же член руководства "Демфронта". Этот откровенно пророссийский кандидат длительное время, даже после начала российской спецоперации на Украине, был членом группы дружбы и межпарламентских связей черногорской Скупщины и Верховной рады, одновременно обвиняя Украину в начале конфликта!



Первые скандалы



Вначале государственная избирательная комиссия отказала Андрею Мандичу в регистрации кандидатом, обнаружив ошибки в оформлении документов. Но после оперативного исправления ошибок, небольшой скандальчик быстро закончился. От счастья кандидат поднялся в небо. В прямом смысле – на воздушном шаре в компании со священником СПЦ.



Однако за четыре дня до окончания даты регистрации МВД неожиданно заявило, что будет проверять наличие у Мандича сербского гражданства. Чем завершится этот скандал, увидим вскоре. Впрочем, выдвижением Даниловича "Демократический фронт" подстраховался от возможного снятия своего главного кандидата.



А вот лидеру движения "Европа сейчас" Милойко Спаичу повезло меньше. У него нашли второе (сербское) гражданство и разрешение сербских компетентных органов на постоянное проживание. Это лишило его возможности стать президентом Черногории. Он пытался опровергнуть подобные обвинения. Но спор решили два документа.



Первый – письмо управления полиции Белграда о том, что пятнадцатого февраля этого года Спаич обратился с просьбой забрать у него вид на жительство в Сербии. И второе – письмо МВД Сербии, в котором сообщается о просьбе Спаича лишить его сербского гражданства. Все, сказали в госизбиркоме, дело закрыто – и сняли Спаича с президентской гонки.



Остаются проблемы со списками избирателей, которые по-прежнему не очень точны. На это указывают и международные наблюдатели (их будет более ста), которые уже воспринимают это не как отдельные скандальные случаи, а как нечто обязательное для всех черногорских выборов.



Россия готовится к реваншу



Готовиться к выборам президента Черногории в Белграде и Москве начали заранее. По мнению депутата сербского парламента Александара Оленика, некоторые откровенно античерногорские кандидаты получают разнообразную поддержку Сербии и России, в том числе финансовую.



Россия и Сербия в борьбе за мнения черногорцев сделали большую ставку на СПЦ. Последняя де-факто превратилась в мощную политическую составляющую античерногорских сил. Это подтвердил сугубо политическим заявлением митрополит Иоаникий, заявивший, что пришло "время президенту Джукановичу оставить эту функцию".



Сербские медиа, особенно популярные цветные таблоиды, также активно включились в борьбу на стороне Мандича, пытаясь компрометировать каждого прочерногорского кандидата, действуя по традиционной схеме – "обманывай и выдумывай и что-то останется" в голове читателя.



Кто станет президентом, сказать трудно. Уже четыре кандидата: Джуканович, Мандич, Бечич, Милатович – имеют неплохие шансы пройти во второй тур, поскольку имеют партийные структуры, мобилизованный электорат, раздают схожие обещания. Тем более, что ДПС и "Демфронт" имеют примерно одинаковый по количеству электорат: около тридцати – тридцати пяти процентов избирателей.



Джуканович и его партия имеют более выгодные позиции – они не причастны к кризису, возникновение которого спровоцировало нынешнее техническое правительство, где были и министры от "Демфронта". Скорее всего, во втором туре встретятся Мандич и Джуканович. И тут уже невозможно спрогнозировать, кто одержит победу.



Идеальной для каждого из них является победа в первом раунде. Итоги второго тура (если он будет) зависят от того, кого будут поддерживать сторонники Бечича и Милатовича, а также национальные и небольшие партии.



Итоги выборов будут иметь и геостратегические последствия. Ведь речь идет о цивилизационном выборе: удастся ли сохранить независимость Черногории, большинство населения которой видит себя в Евросоюзе. Другой вектор – возвращение в "обновленную" Югославию с кураторами в посольствах России и Сербии... Источник - ИноСМИ

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