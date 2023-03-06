В новом парламенте Казахстана реальной оппозиции не место, - В.Панфилова

20:57 06.03.2023

ОБСЕ дала предварительную оценку избирательной кампании в республике

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Касым-Жомарт Токаев сможет контролировать новый парламент.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет о предстоящих парламентских выборах в Казахстане за последний месяц. Выборы состоятся 19 марта. В документе, опубликованном на сайте международной организации, отмечается, что власти выполнили ряд требований по изменению избирательной системы. Предвыборная кампания проходит оживленно, особенно в социальных сетях. Эксперты указывают на созданную иллюзию конкуренции между партиями и кандидатами по одномандатным округам.

В отчете БДИПЧ ОБСЕ отмечается, что нормативно-правовая база, регламентирующая парламентские выборы, претерпела значительные изменения. Напомним, что на основании конституционных поправок, принятых на референдуме в июне 2022 года, выборы пройдут по новым правилам. Казахстан вернулся через 19 лет к смешанной избирательной системе. В нижнюю палату парламента вместо прежних 107 будут избраны 98 депутатов, из них 69 будут избираться по партийным спискам, а 29 – по мажоритарным округам.



"Изменение избирательной системы повлияло на регистрацию кандидатов, изменило структуру и работу органов по проведению выборов, включая процедуры, проводимые в день выборов, и модифицировало положения о финансировании предвыборной кампании", – отмечается в докладе БДИПЧ ОБСЕ. В числе изменений, которые проходят в рамках политической реформы, – снижение избирательного порога, смягчение требований к регистрации новых политических партий, введение мажоритарной системы, позволившей баллотироваться кандидатам-самовыдвиженцам. В документе также подчеркивается, что предвыборная кампания в Казахстане проходит оживленно, особенно в социальных сетях и в одномандатных избирательных округах с большим количеством кандидатов.



К слову, за один мандат будут бороться в среднем 15 человек. Конкуренция развернется ранее невиданная, полагают власти, спасаясь таким образом от критики международных наблюдателей, в том числе ОБСЕ, которые в своих отчетах постоянно указывали на отсутствие реальной конкуренции в ходе избирательных кампаний в Казахстане.



Вторым плюсом для власти стал допуск к регистрации двух новых партий – "Байтак", позиционирующей себя как партию зеленых, и Respublika – партии блогеров и молодых бизнесменов. Таким образом, всего в предстоящих выборах будут участвовать семь партий: "Аманат" (бывшая Nur Otan), "Акжол" (партия бизнесменов), "Ауыл" (партия аграриев), НПК (бывшая Компартия) и ОСДП (социал-демократы) плюс две новые.



Однако эксперты настаивают, что власти создали иллюзию конкуренции. Руководитель Молодежной информационной службы Казахстана Ирина Медникова отметила, что, несмотря на то что большинство зарегистрированных кандидатов беспартийные, при более тщательном изучении их биографий оказывается, что еще полгода назад они были членами проправительственной партии "Аманат", или партий-спутников. А значит, по ее мнению, это ложная конкуренция.



По словам политолога Шалкара Нурсита, в Казахстане выборы проводятся для того, чтобы сохранить действующий режима. Очередные выборы проводятся по одному и тому же сценарию. На этот раз сценарий слегка изменен, по всей видимости, были привлечены зарубежные консультанты. "В Астане и Алма-Ате замечены "толпы" политологов из России и Украины, которые предлагают свои услуги одномандатникам – "за дорого". В Казахстане существует ложное представление о том, что иностранные политтехнологи профессиональнее местных, и с их помощью можно сменить представителей власти мирным путем. Но организация выборов при Токаеве (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. – "НГ") проходит по тем же правилам, что и при режиме Назарбаева (экс-президент Нурсултан Назарбаев. – "НГ"). На это указывают состоявшиеся в ноябре прошлого года президентские выборы", – отметил Нурсит.



Видимость конкуренции наблюдается и среди политических партий. Участники представили основные направления предвыборных программ партий, сообщил informburo.kz. Так, "Аманат" выполняет поручения президента по созданию справедливого общества. "Ауыл" обещает создать условия для человека труда. Respublica будет решать вопросы образования. НПК считает главным формирование среднего класса. Основная цель "Байтака" – защита окружающей среды и здоровья человека. "Ак жол" ратует за возврат к свободным рыночным условиям. ОСДП обещает жестко бороться с коррупцией.



Участники дебатов назвали также по три проблемы, которые они решат в первую очередь, если пройдут в парламент. "Аманат" обещает установить верховенство закона, возродить село, создать общество с общими ценностями. "Духовное единство нации – казахский язык. Мы считаем обязательным для каждого казахстанца изучение казахского языка", – заявил представитель партии Елнур Бейсенбаев. Аналогичные задачи будут решать и другие партии.



В новом парламенте вряд ли можно будет увидеть реально оппозиционного депутата, считают эксперты. Состав законодательного органа будет таким, чтобы для власти не создавались особые проблемы. Впрочем, в стране не созданы реальные условия для реализации запросов гражданского общества, поскольку все ограничители, которые были установлены при Назарбаеве, остались неизменными, считает политолог Виктор Ковтуновский. По его мнению, у администрации президента по-прежнему есть возможность манипулировать ходом голосования и результатами выборов.



6.03.23