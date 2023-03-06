Франция: бастуют все! Профсоюзы готовы "поставить французскую экономику на колени"

21:03 06.03.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 06.03.2023



Восемь крупнейших профсоюзов Франции готовы "остановить деятельность Франции во всех секторах 7 марта", начав общенациональную забастовку, чтобы выступить против правительственного проекта пенсионной реформы, если правительство и парламент "останутся глухими" к народным протестам.



Лидер Всеобщей конфедерации труда (CGT) Катрин Перре заявила, что после "нескольких дней массовой мобилизации правительство будет вынуждено сложить оружие". Железнодорожные профсоюзы, профсоюзы коммунальщиков и водителей-дальнобойщиков призвали к бессрочной забастовке (la grève reconductible). Водители грузовиков намерены блокировать по всей стране транспортные магистрали и логистические платформы.



"Если правительство по-прежнему не видит решимости рабочих, молодежи и всех, кто поддерживает это единый порыв, выразить свой гнев перед лицом новой несправедливости, ему придется взять на себя ответственность за блокировку экономики в нашей стране", – предупредил профсоюз Автономного управления транспорта Парижа.



Профсоюзы, отвечающие за снабжение самолетов топливом, также призвали к бессрочной забастовке, начиная с вечера 6 марта. "Воздействие на воздушный транспорт "может быть немедленным"", – заявил 1 марта представитель Всеобщей конфедерации труда (CGT) Пьер Даль.



К предстоящей забастовке готовятся, как к настоящей войне. 2 марта в Авиньоне 150 профсоюзных активистов собрались в зале городской ратуши и долго, со спорами и криками, обсуждали стратегию и тактику предстоящей забастовки. Железнодорожник Жан-Франсуа Шамаю убеждал нерешительных и колеблющихся: "Забастовка – это не мечты и мольбы! Это организация! Пять дней забастовки не поколебали правительство, еще пять дней также не сдвинут его с места. Решение состоит в том, чтобы организовать бессрочную забастовку".



Его поддержал Давид Тьерри, ветеран энергетической отрасли: "Мы не должны оставлять нефтепереработчиков, газовиков и железнодорожников одних на передовой. Недостаточно, чтобы бастовали только государственные компании. В танец должен вступить частный сектор".



По данным Центральной территориальной разведывательной службы (SCRT) Министерства внутренних дел Франции, в 320 городах страны выйдут на демонстрации протеста против пенсионной реформы около полутора миллионов человек.



Социальное напряжение велико. 3 марта во Франции стартовала бессрочная забастовка работников энергетического сектора против пенсионной реформы. 4 марта в Париже "желтые жилеты" прошли по центральным улицами столицы, требуя отмены пенсионной реформы, повышения зарплат и пенсий и выхода из Евросоюза.



Поначалу предполагалось, что акции будут проводиться с 7 марта, но сотрудники EDF (крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции), работающие на АЭС, забастовали раньше, так как проект пенсионной реформы поступил на обсуждение в Сенат. Присоединились к протестам работники газового сектора, что серьезно снизило выработку электроэнергии по всей стране. Как отметили в CGT, профсоюзы готовы "поставить французскую экономику на колени", если правительство не отзовет свой проект.



Уже сейчас АЭС "Фламанвиль", АЭС "Палюэль", АЭС "Сент-Альбан" вырабатывают на 1000 МВт/ч меньше электроэнергии (мощность одного атомного энергоблока). На текущей неделе к протестующим присоединятся работники нефтеперерабатывающих заводов.



CGT призвала к бессрочной забастовке с 6 марта на предприятиях "нефтепереработки, нефтехимии, фармацевтической промышленности, а также производстве каучука и пластика".



На 8 марта запланирована особая акция, приуроченная к Международному женскому дню. В этот день состоятся демонстрации в защиту прав женщин в Париже, Каркассоне, Марселе, Ницце, Дижоне, Монпелье, Ванне, Ренне, Байонне, Лионе, Нанси, Ниме, Гавре, Лиможе, Бордо, Нанте.



Демонстрации протеста не прекращались по всей Франции с того момента, когда 10 января французское правительство заявило, как мы писали, что собирается с 2030 года повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет. За месяц во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций против реформы. Первые две, прошедшие 19 и 31 января, собрали более миллиона участников.



Протест принимает все более разнообразный характер. 2 марта две сотни чернокожих африканских мигрантов вышли на улицы Парижа, протестуя против закона, ужесточающего миграционную политику. Африканцы несли растяжку с призывом к правительству выдать документы мигрантам и скандировали лозунги "Долой закон Дарманена!", "Дайте нам бумаги!", "Мы хотим работать!". 4 марта Ассоциация по защите мигрантов провела еще более масштабную акцию протеста. Новый закон "Об убежище и миграции", или "закон Дарманена" (глава МВД), существенно упрощает депортацию.



Петицию против "закона Дарманена" подписали Гражданская ассамблея выходцев из Турции, Ассоциация марокканцев во Франции, Ассоциация работников Магриба, Марокканская ассоциация по правам человека, а также профсоюзы: CGT, "Рабочая солидарность", профсоюз адвокатов Франции, Национальный союз студентов Франции, профсоюзное объединение "Солидарность" и около сотни различных НПО.



В петиции указывается, что мигранты "обесчеловечены" и рассматриваются как рабочая сила, лишенная фундаментальных человеческих прав.



Сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович в интервью ФСК отметила: "Макрон и его правительство радеют не о благе сограждан, а об интересах Госдепа США и транснациональных корпораций, таких как американский инвестфонд BlackRock, которому Макрон продал практически всю французскую промышленность".



Во Франции возникает широкая коалиция оппозиции с участием самых разных профессиональных, социальных и этнических групп.