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Глобальное управление потерпело неудачу. К итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели
21:04 06.03.2023

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 06.03.2023 |

О саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели

1-3 марта 2023 года в столице Индии Нью-Дели проходил очередной XVIII саммит глав государств и правительств – участников "двадцатки" (G20), форума международного сотрудничества крупнейших развитых и развивающихся экономик мира. Решение о создании G20 было принято в 1999 году министрами финансов и председателями центральных банков Великобритании, Италии, Канады, США, ФРГ, Франции и Японии, воплощавших тогда то, что сегодня мы называем "коллективным Западом".

Основными задачами форума G20, как их определили 24 года назад, были координация политики между членами G20 с целью достижения глобальной экономической стабильности и устойчивого роста; продвижение финансового регулирования, которое бы снижало риски и предотвращало будущие финансовые кризисы (правда, финансовый кризис 2008-2009 года предотвратить не удалось); создание новой международной финансовой архитектуры.

Если исходить из арифметики, странами "двадцатки" охвачены сегодня 85% мирового валового продукта, 75% мировой торговли (включая торговлю внутри Европейского союза) и две трети населения мира. Но это, повторяем, арифметика, а не политика.

Участниками "двадцатки" являются 19 крупнейших экономик (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия Индия, Индонезия, Италия Канада, Китай. Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия), а также Европейский союз, представленный председателем Европейского совета и председателем Комиссии ЕС. Кроме того, обычно на встречах G20 по приглашению председательствующей стороны присутствуют представители международных организаций: Совет по финансовой стабильности, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Африканский союз, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ООН и Всемирный банк. Россию на саммите в Нью-Дели представлял министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, всего в этом мероприятии принимали участие делегации 40 стран (включая страны, которые не входят в G20, – Оман, Сингапур, Бангладеш, Египет, Маврикий, Испания, Нидерланды).

Традиционно накануне саммита в Нью-Дели 1-2 марта прошла встреча глав МИД "двадцатки", на которой, помимо министров иностранных дел, присутствовали приглашенные индийской стороной министры и представители международных организаций. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к участникам саммита со словами: "Вы встречаетесь во времена глубоких глобальных разногласий. Вполне естественно, что на ваши дискуссии влияет геополитическая напряженность. У всех нас есть свои позиции и свои взгляды на то, как следует урегулировать эту напряженность. Однако как ведущие экономики мира мы также несем ответственность перед теми, кого нет в этом зале".

Индийский премьер призвал отложить противоречия и не позволить, чтобы проблемы, которые участники встречи не могут решить вместе, мешали решать другие вопросы, доступные совместному решению. "Мы все должны признать, что многосторонность сегодня переживает кризис. Архитектура глобального управления, созданная после Второй мировой войны, должна была выполнять две функции. Во-первых, предотвратить будущие войны, во-вторых, содействовать международному сотрудничеству по вопросам, представляющим общий интерес. Опыт последних нескольких лет – финансовый кризис, изменение климата, пандемия, терроризм и войны – ясно показывает, что глобальное управление потерпело неудачу", – заявил Нарендра Моди.

Готовясь к саммиту Индия надеялась, что еë председательство в G20 в 2023 году позволит участникам саммита сосредоточиться на вопросах борьбы с бедностью и проблемах климата, но тематика украинского кризиса заслонила другие пункты повестки дня. Представители США и других западных держав в своих выступлениях упорно делали акцент на обвинениях России в "агрессии" против Украины. Остался без внимания и призыв России к беспристрастному и честному расследованию взрывов на "Северных потоках".

Была предпринята попытка зафиксировать обвинения в адрес России в итоговом совместном коммюнике саммита, которое в конечном итоге не было принято из-за возражений России и Китая (они не согласились с двумя пунктами по Украине). Вместо совместного коммюнике появилось резюме председательствующего в G20. "Крайне важно, – отмечается в резюме, – поддерживать международное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность". Имеются в виду защита целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, недопущение применения ядерного оружия, мирное урегулирование конфликтов. Документ осуждает все террористические акты против критической инфраструктуры, включая объекты энергетической сферы. Отмечается, что терроризм представляет одну из самых серьезных угроз миру и международной безопасности.

Индия приняла председательство в Группе двадцати 1 декабря 2022 года. Ожидается, что после проведения в Нью-Дели в ноябре 2023 года XIX саммита глав государств-участников "двадцатки" председательство в G20 перейдет к Бразилии. Однако, учитывая опыт последних лет ("глобальное управление потерпело неудачу"), смысл встреч Группы двадцати, как и их повестка, потребуют существенных уточнений.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678125840


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