Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов стал абсолютным чемпионом UFC

21:08 06.03.2023

Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов после победы над американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285 доcтиг рекордного достижения в UFC 5 марта. В его активе 17 побед, и пять из них – под флагом UFC, что является рекордом, сообщает Zakon.kz.

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"Номад" добился победы в третьем раунде противостояния с Джеффом Нилом и довел свой показатель победного шествия до 17-0.



Этот показатель на данный момент является рекордом среди всех непобежденных бойцов лучшего промоушена мира – UFC. Шавкат Рахмонов благодаря этим цифрам сумел обогнать представителей России Мовсара Евлоева (16-0) и Умара Нурмагомедова (16-0).



И здесь немаловажный фактор у Шавката перед своими конкурентами тот, что все свои поединки он завершил досрочно.



Гонорар Рахмонова за бой с Нилом составил 161 500 долларов: 30 000 – гарантированный гонорар, 6 000 – спонсорский бонус, 25 500 – 30% гонорара Нила за превышенный вес, 100 000 – удвоенный бонус за "Лучший бой вечера".



Куандык Шынасилов



видео тут -

https://www.zakon.kz/6386205-shavkat-rakhmonov-stal-absolyutnym-rekordsmenom-UFC.html