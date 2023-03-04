Кругом шпигуны. Зеленский разгромил и уволил шефов собственного СБУ

21:12 06.03.2023

Зеленский уволил замглавы СБУ и начальников управлений в двух областях

Свои должности покинули замглавы СБУ Александр Якушев, начальники департаментов хозяйственного обеспечения и охраны государственной тайны ведомства, а также руководители двух региональных управлений службы



Владимир Зеленский (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Якушева с должности заместителя главы Службы безопасности страны, указ опубликован на сайте главы государства. Этот пост Якушев занимал с марта 2022 года.



Зеленский также подписал указы об увольнении начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Провоторова и начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования спецслужбы Игоря Носка. На место последнего назначили Олега Храмова.



Своих должностей лишились и начальники управлений СБУ в Сумской и Запорожской областях Эдуард Федоров и Борис Безрукий. Сумское отделение возглавил Олег Красношапка; указа о назначении руководителя запорожского главка пока нет. (Россия присоединила Запорожскую область в сентябре 2022 года после референдумов, легитимность которых не признают Киев и большинство стран; при этом административный центр - город Запорожье - находится под контролем Украины. В марте врио главы Запорожской области Евгений Балицкий официально перенес столицу региона в Мелитополь.)



Глава СНБО анонсировал "большую чистку" в силовых органах Украины

Политика



Летом прошлого года Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Такое решение президент объяснил "очень серьезными вопросами" из-за связи сотрудников ведомства с Россией. Врио главы службы стал Василий Малюк, в феврале этого года Верховная рада утвердила его на пост руководителя СБУ.



С начала года в силовых и военных ведомствах Украины проходят масштабные кадровые перестановки. В январе свои посты покинули более десяти высокопоставленных должностных лиц, в том числе замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Это произошло после скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам; чиновников позже заподозрили в растрате. Украинские депутаты сообщали, что обсуждалась и отставка министра Алексея Резникова, но этого не случилось. Также власти сменили руководителя таможенной службы.



Зеленский объяснил перестановки стремлением убрать "любую внутреннюю проблематику, которая мешает государству". Глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов сообщил, что эта работа продолжится, "все органы будут чистыми от людей, которые собираются пятнать" страну, берут взятки и препятствуют бизнесу.



Анатолий Анисимов



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Уволенный друг Зеленского экс-глава СБУ Баканов оказался под следствием

Ксения Максимова



Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, уволенный в июле прошлого года, находится под следствием, сообщает портал NV.ua.



По данным анонимного высокопоставленного представителя Офиса президента Украины, Баканова, который был другом детства украинского лидера Владимира Зеленского и его партнером по "Кварталу-95", обвиняют в провале работы СБУ накануне боевых действий и в начальный период специальной военной операции РФ.



Собеседник издания подчеркнул, что "война обнажила все происходящее в СБУ" и в Офисе президента "были в ужасе" от руководства ведомством Баканова.



"По многим направлениям – полный провал", - сказал чиновник.



Баканова отстранили от должности главы СБУ приказом президента из-за неисполнения служебных обязанностей, повлекшего "человеческие жертвы или другие тяжкие последствия".



Баканов был главой избирательного штаба Зеленского, руководителем и юристом студии "Квартал-95". Он занимал пост главы СБУ с августа 2019 года, до этого работал первым замглавы ведомства. 7 февраля 2022 года главой ведомства был назначен Василий Малюк.