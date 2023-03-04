Ирину Виннер (экс-жену Алишера Усманова) отстранили от гимнастики на 2 года. За критику западных порядков

21:17 06.03.2023

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Ирине Винер запрещено участвовать в любом качестве в мероприятиях под эгидой FIG в течение двух лет



Главный тренер сборной России по художественной гимнастики Ирина Винер отстранена на два года по решению дисциплинарной комиссии Независимого фонда гимнастической этики (GEF), сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).



"Разбирательство связано с предполагаемым давлением с требованием снятия кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике в 2021 году. Публичными заявлениями в СМИ после поражения российской команды на Олимпиаде в Токио, которые признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG, а также отказом ответчиков должным образом сотрудничать в расследовании", - говорится в сообщении.



Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию в каком-либо качестве, в том числе в качестве тренера или главы делегации, на международные соревнования под эгидой FIG на два года.



Отмечается, что срок отстранения вступит в силу через день после снятия FIG санкций с российского спорта, принятых в связи со спецоперацией на Украине, если эти санкции будут отменены в течение пяти лет после принятия данного решения. Если санкции будут сняты позже, то срок отстранения будет сокращен.



Всероссийской федерации художественной гимнастики объявлено предупреждение.



Решение может быть обжаловано в апелляционном трибунале GEF в течение 21 дня.



Кузьмина возглавляла технический комитет FIG по художественной гимнастике с 2013 года, срок ее полномочий истекал в конце декабря 2021 года. Россиянка должна была участвовать в следующих выборах главы комитета, но по требованию Винер ее кандидатура была снята с выборов. Позднее Кузьмина подала жалобу в GEF и добилась возвращения в число кандидатов. Однако независимая комиссия по этике FIG оставила решение о снятии в силе. Кузьмина стала почетным президентом FIG.



Автор

Анна Сатдинова