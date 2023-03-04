В Турции арестовано уже 247 горе-строителей и прорабов

21:25 06.03.2023

В Турции арестовали 247 застройщиков после землетрясений



Власти Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству зданий, которые рухнули в ходе разрушительных землетрясений в стране. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщило агентство Anadolu.



Отмечается, что всего с момента стихийного бедствия правоохранительные органы задержали 997 человек по подозрению в причастности к строительству домов, которые из-за нарушений при возведении обрушились. Из них 247 были арестованы, еще в отношении 322 был назначен судебный контроль.



Помимо этого, в Турции выдали ордер на арест 198 подозреваемых и на задержание еще 102 человек.



22 февраля глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что власти Турции выявили 564 человека среди глав и сотрудников компаний - застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в виновности в обрушении зданий в ходе землетрясений.



Из них 160 были арестованы. Еще 18 были задержаны, 175 человек были отпущены под подписку.



До этого, 6 февраля, сейсмологи EMSC зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 на территории центральной Турции. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр землетрясения находился в 27 км от города Газиантеп, где живет более 1 млн человек.



По данным на 6 марта, число погибших в результате землетрясений составило около 46 тыс. человек.



В Сирии жертвами стихии стало более 5,9 тыс.