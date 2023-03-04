"Президентку Свету" (Тихановскую) белсуд осудил на 15 лет

21:38 06.03.2023

Заговор, разжигание, экстремизм: Светлану Тихановскую отправили в колонию на 15 лет заочно

Суд в Белоруссии заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии за заговор против власти

Михаил Родионов



Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии общего режима по делу координационного совета белорусской оппозиции, сообщает БелТА. С августа 2020 года она живет в Литве. Также обвинительные приговоры прозвучали в адрес других белорусских оппозиционеров, однако они тоже находятся за границей. Тихановская в своем Telegram-канале в ответ на приговор призвала чиновников и судей в Белоруссии "не подставляться" ради защиты действующей власти.

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии, передает БелТа.



Ее признали виновной в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти, разжигании социальной вражды и в измене государству. Также ей назначен штраф в размере 800 белорусских рублей (около 21 тыс руб). Тихановская с августа 2020 года живет в Литве.



В своем Telegram-канале политик написала, что о заочном приговоре ничего не думает, и ее мысли заняты усилиями, которые, как она утверждает, приведут к освобождению политических заключенных и проведению "демократических выборов" в Белоруссии.



"Пусть они (чиновники и судьи. - прим. "Газеты.Ru") лучше подумают о себе сами: ведь Лукашенко не станет защищать их в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество свидетельств. Он будет спасать только себя и свой ближний круг. Так стоит ли подставлять самих себя ради защиты того, кто и так обречен на провал?", - написала она.



На заседании суда также огласили приговоры и другим членам координационного совета белорусской оппозиции. Все они признаны виновными в заговоре с целью захвата власти, призывах к захвату и создании экстремистского формирования. Также следствие считает, что Тихановская и ее соратники организовали протесты в стране, а затем уехали "для совершения преступных действий из-за рубежа".



Так, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко получил 18 лет колонии, его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет. Его, кроме прочего, обвинили в превышении власти и получении взятки в крупном размере. Латушко живет в Польше.



Глава штаба Тихановской Мария Мороз получила 12 лет колонии. Другие члены координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский получили по 12 лет колонии. Все трое также находятся за границей.



Между тем, глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что белорусская оппозиция, находясь за границей, собирается дестабилизировать ситуацию в стране, в том числе силовым путем.



"Беглые, которые находятся за пределами республики, после попытки раскачивания ситуации в 2020 году (в период президентских выборов. - "Газета.Ru"), тогда у них ничего не получилось, сейчас пытаются готовить людей, находящихся за пределами Беларуси. Они хотят осуществить силовой вариант. Подразделения ["Рысь"] готовы противостоять этой угрозе",



- сказал Кубраков.



Координационный совет был сформирован в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, на которых, по официальным результатам, победил Александр Лукашенко с 80,01% голосов. Тихановская набрала 10,1%. После оглашения итогов выборов в стране начались массовые протесты. Результаты не признали в Германии, Дании, Канаде, США, Польше, Франции и других странах. Россия, Азербайджан, Китай, Вьетнам, Армения и еще несколько стран признали итоги выборов.



К середине февраля 2022 года в связи с протестами были осуждены более 1800 человек. Более 650 приговорены к лишению свободы.



Изначально в президентской гонке должны были участвовать блогер и автор проекта "Страна для жизни" Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, а также банкир Виктор Бабарико. После того, как стало известно, что Тихановского и Бабарико не допустили до выборов, единым оппозиционным кандидатом выступила Светлана Тихановская.



Тихановского задержали в конце мая 2020 года в Гродно, против него возбудили уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после его попытки подать документы на регистрацию в ЦИК в качестве кандидата на пост президента. После задержания Тихановскому предъявили обвинения и по другим статьям, в том числе по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).



В декабре 2021 года Гродненский суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии строгого режима. Ему предъявили окончательное обвинение в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок. Следствие утверждает, что он и его соратники "длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси", призывали к насилию в отношении представителей власти.



Пикет по сбору подписей в Гродно, из-за которого и был арестован Тихановский, суд счел "незаконным массовым мероприятием", которое сопровождалось "грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении правоохранителей, неповиновением представителям власти".



Также суд приговорил его соратников Артема Сакова (оператора его YouTube-канала), Дмитрия Попова, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича и Николая Статкевича к срокам от 14 до 16 лет.



Кандидат "кукловодов"

Главным оппонентом Лукашенко на выборах считался Виктор Бабарико, который с середины 2000 года до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, по 49,8% акций которого принадлежат российским "Газпрому" и Газпромбанку. Он покинул свой пост после объявления об участии в президентских выборах.



12 июня 2020 года белорусские силовики начали обыски и задержания в Белгазпромбанке, а через несколько дней Бабарико задержали - в тот момент, когда он направлялся в ЦИК для подачи собранных подписей.



Тогда председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что за деятельностью Бабарико стоят "кукловоды", которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности.



"Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше",- заявил он.



14 июля, когда Бабарико находился в СИЗО, белорусский ЦИК снял его с выборов, обвинив в отмывании денег и взятках. 6 июля 2021 года Верховный суд Белоруссии постановил приговорить Бабарико к 14 годам лишения свободы. Прокурор просил для него 15 лет.