 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.03.2023
22:24  Соперником Эрдогана на выборах президента Турции от объединившейся оппозиции стал Кемаль Кылычдароглу
21:38  "Президентку Свету" (Тихановскую) белсуд осудил на 15 лет
21:25  В Турции арестовано уже 247 горе-строителей и прорабов
21:17  Ирину Виннер (экс-жену Алишера Усманова) отстранили от гимнастики на 2 года. За критику западных порядков
21:12  Кругом шпигуны. Зеленский разгромил и уволил шефов собственного СБУ
21:08  Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов стал абсолютным чемпионом UFC
21:04  Глобальное управление потерпело неудачу. К итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели

21:03  Франция: бастуют все! Профсоюзы готовы "поставить французскую экономику на колени"
21:01  Россия и Иран запускают новый транспортный коридор, - С.Тарасов
20:57  В новом парламенте Казахстана реальной оппозиции не место, - В.Панфилова
20:48  Выборы в Черногории: результат непредсказуем
20:38  Кому выгодно насилие в Узбекистане. Часть первая. Human Rights Watch
17:41  Наследники "Красных бригад". Итальянские анархисты еще себя покажут, - В.Малышев
17:26  Армия Z затрофеила под Артемовском первую арабскую броне-Пантеру
17:23  Как будут развиваться события в Приднестровье, - Сергей Миркин
16:23  Пошла мода… на "просящих прощение перед казахами".., - В.Майлин
14:21  Осадок остался. Послевкусие визита Байдена в ЦА, - Н.Кузьмин
13:58  За провалы в работе. Уволен губернатор Чуйской области Киргизии Алымбаев и Сукулукский аким Айтибаев
12:42  Умерла майори Джорджина Байер – первый в мире открытый трансгендер-депутат
11:37  Времена "дорогого Леонида Ильича" до сих пор вспоминаются "золотым веком" СССР
09:58  Землетрясение в Турции – лишь начало сейсмических и политических катаклизмов на Земле? - Дм.Минин
09:51  Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей, - МК
09:30  Турецкая оппозиция пережила политическое землетрясение, - Игорь Субботин
09:28  Токаев и Мирзиеев встретились по-восточному тихо, - В.Панфилова
00:38  Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"
00:37  Аргентина пытается вернуть суверенитет над Мальвинскими островами, аннексированными Британией
00:12  Борьба за Африку. Наследники рабовладельцев, - Сергей Кожемякин
00:10  Питер Кениг: Западный "порядок, основанный на правилах" - это полное беззаконие
00:03  Cи Цзиньпин показал китайцам, кто будет политиком № 2, - Владимир Скосырев
00:01  Иран торгуется с МАГАТЭ. Что будут решать в Вене, - Д.Моисеев
00:00  Вырождающийся мир формирует гендерфлюидную массу, - А.Кренгель
Воскресенье, 05.03.2023
20:42  Мексиканка Алекса Грасса отняла у кыргызстански Валентины Шевченко пояс Чемпионки боев UFC
19:40  Кремль не хочет отказываться от "зерновой сделки". На чьей стороне он воюет?
13:20  Историк Хомский назвал анекдотом слова Харрис об Украине
13:16  Николаю Баранову было всего 27 лет, когда он создал первый в истории Душанбе Генплан
13:10  Ушел молодым. Трагически погиб узбекский вайнер основатель юмористического проекта Mittivine Фарход Маннопов
10:58  Дуглас Макгрегор: ЦРУ отправляет на Украину армию американских наемников
10:08  Бойцы ЧВК "Вагнер" сражаются за всю российскую армию? На Часов Яр!
01:28  Центробанк Ирана принял пакет мер укрепления нацвалюты по российскому рецепту
00:58  Шухратжон Собиров возглавил Интерпол в Узбекистане
00:48  American Thinker: только 53% афроамериканцев считают, что быть белым "нормально"
00:35  Европе опять придется "поступаться принципами". За пределами либеральных демократий…, - Е.Пустовойтова
00:32  Тайна февральских катастроф в Соединенных Штатах, - В.Прохватилов
00:10  Америка будет "опустошена"? Чем может обернуться для США война с Китаем, - Андрей Соколов
00:08  Постхристианство или антихристианство? - Святослав Князев
Суббота, 04.03.2023
22:02  Мирзиеев и Токаев неформально повстречались в Шымкенте
21:40  В Казахстане распространяется опасная подростковая субкультура "ЧВК Редан"
20:59  Урок Великого китайского полета на воздушном шаре 2023 года
13:30  В Ташкенте с помпой открыли "пространство для люксового шопинга - Glamour Avenue"
13:15  Из Чимгана сделают Куршавель. Французы выиграли тендер на передел главного курорта Узбекистана
13:14  Китай давит на газ: почему цена топлива в этом году вновь вырастет
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Президентку Свету" (Тихановскую) белсуд осудил на 15 лет
21:38 06.03.2023

Заговор, разжигание, экстремизм: Светлану Тихановскую отправили в колонию на 15 лет заочно
Суд в Белоруссии заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии за заговор против власти
Михаил Родионов

Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии общего режима по делу координационного совета белорусской оппозиции, сообщает БелТА. С августа 2020 года она живет в Литве. Также обвинительные приговоры прозвучали в адрес других белорусских оппозиционеров, однако они тоже находятся за границей. Тихановская в своем Telegram-канале в ответ на приговор призвала чиновников и судей в Белоруссии "не подставляться" ради защиты действующей власти.
Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии, передает БелТа.

Ее признали виновной в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти, разжигании социальной вражды и в измене государству. Также ей назначен штраф в размере 800 белорусских рублей (около 21 тыс руб). Тихановская с августа 2020 года живет в Литве.

В своем Telegram-канале политик написала, что о заочном приговоре ничего не думает, и ее мысли заняты усилиями, которые, как она утверждает, приведут к освобождению политических заключенных и проведению "демократических выборов" в Белоруссии.

"Пусть они (чиновники и судьи. - прим. "Газеты.Ru") лучше подумают о себе сами: ведь Лукашенко не станет защищать их в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество свидетельств. Он будет спасать только себя и свой ближний круг. Так стоит ли подставлять самих себя ради защиты того, кто и так обречен на провал?", - написала она.

На заседании суда также огласили приговоры и другим членам координационного совета белорусской оппозиции. Все они признаны виновными в заговоре с целью захвата власти, призывах к захвату и создании экстремистского формирования. Также следствие считает, что Тихановская и ее соратники организовали протесты в стране, а затем уехали "для совершения преступных действий из-за рубежа".

Так, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко получил 18 лет колонии, его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет. Его, кроме прочего, обвинили в превышении власти и получении взятки в крупном размере. Латушко живет в Польше.

Глава штаба Тихановской Мария Мороз получила 12 лет колонии. Другие члены координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский получили по 12 лет колонии. Все трое также находятся за границей.

Между тем, глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что белорусская оппозиция, находясь за границей, собирается дестабилизировать ситуацию в стране, в том числе силовым путем.

"Беглые, которые находятся за пределами республики, после попытки раскачивания ситуации в 2020 году (в период президентских выборов. - "Газета.Ru"), тогда у них ничего не получилось, сейчас пытаются готовить людей, находящихся за пределами Беларуси. Они хотят осуществить силовой вариант. Подразделения ["Рысь"] готовы противостоять этой угрозе",

- сказал Кубраков.

Координационный совет был сформирован в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, на которых, по официальным результатам, победил Александр Лукашенко с 80,01% голосов. Тихановская набрала 10,1%. После оглашения итогов выборов в стране начались массовые протесты. Результаты не признали в Германии, Дании, Канаде, США, Польше, Франции и других странах. Россия, Азербайджан, Китай, Вьетнам, Армения и еще несколько стран признали итоги выборов.

К середине февраля 2022 года в связи с протестами были осуждены более 1800 человек. Более 650 приговорены к лишению свободы.

Изначально в президентской гонке должны были участвовать блогер и автор проекта "Страна для жизни" Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, а также банкир Виктор Бабарико. После того, как стало известно, что Тихановского и Бабарико не допустили до выборов, единым оппозиционным кандидатом выступила Светлана Тихановская.

Тихановского задержали в конце мая 2020 года в Гродно, против него возбудили уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после его попытки подать документы на регистрацию в ЦИК в качестве кандидата на пост президента. После задержания Тихановскому предъявили обвинения и по другим статьям, в том числе по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В декабре 2021 года Гродненский суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии строгого режима. Ему предъявили окончательное обвинение в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок. Следствие утверждает, что он и его соратники "длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси", призывали к насилию в отношении представителей власти.

Пикет по сбору подписей в Гродно, из-за которого и был арестован Тихановский, суд счел "незаконным массовым мероприятием", которое сопровождалось "грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении правоохранителей, неповиновением представителям власти".

Также суд приговорил его соратников Артема Сакова (оператора его YouTube-канала), Дмитрия Попова, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича и Николая Статкевича к срокам от 14 до 16 лет.

Кандидат "кукловодов"
Главным оппонентом Лукашенко на выборах считался Виктор Бабарико, который с середины 2000 года до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, по 49,8% акций которого принадлежат российским "Газпрому" и Газпромбанку. Он покинул свой пост после объявления об участии в президентских выборах.

12 июня 2020 года белорусские силовики начали обыски и задержания в Белгазпромбанке, а через несколько дней Бабарико задержали - в тот момент, когда он направлялся в ЦИК для подачи собранных подписей.

Тогда председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что за деятельностью Бабарико стоят "кукловоды", которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности.

"Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше",- заявил он.

14 июля, когда Бабарико находился в СИЗО, белорусский ЦИК снял его с выборов, обвинив в отмывании денег и взятках. 6 июля 2021 года Верховный суд Белоруссии постановил приговорить Бабарико к 14 годам лишения свободы. Прокурор просил для него 15 лет.

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678127880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2023 года №134
- Срок прохождения транзитных грузов по Казахстану в рамках ТМТМ сократился в два раза
- Прогноз по суверенному кредитному рейтингу Республики Казахстан пересмотрен с "Негативного" на "Стабильный" в связи с управляемыми внешними рисками; рейтинги подтверждены на уровне "BBB-/A-3"
- Нужно принимать решения, не затягивая
- Программа партии AMANAT: будет создано 1,2 млн новых ученических мест
- Развитие инноваций и внедрение науки в производство
- Фонд "Стратегия" провел социологическое исследование о восприятии деятельности Сената
- Серик Жумангарин встретился с жителями и предпринимателями Шымкента
- Члены Республиканского штаба демократической партии "Ак жол" проводят встречи в Актюбинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  