Соперником Эрдогана на выборах президента Турции от объединившейся оппозиции стал Кемаль Кылычдароглу

22:24 06.03.2023

Соперником Эрдогана на выборах президента Турции стал лидер основанной Ататюрком партии



Председатель турецкой Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу объявлен единым кандидатом от оппозиционного блока "Народный альянс" на выборах президента Турции, которые состоятся 14 мая. Соперником оппозиционера будет действующий лидер страны Реджеп Эрдоган.



Оппозиционный блок также объявил, что лидеры пяти других оппозиционных партий, входящих в альянс, станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу .



Основателем Республиканской народной партии Турции являлся первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк. В прошлом месяце другой представитель партии стал широко известен в Турции и за пределами страны на фоне произошедшего землетрясения - мэр города Эрзин, баллотировавшийся на пост от этой политсилы, прославился благодаря своей градостроительной политике, позволившей избежать жертв во время катаклизма.



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА