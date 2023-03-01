Здравоохранение в Казахстане тяжело болеет, - С.Туник

00:01 07.03.2023 Здравоохранение в Казахстане тяжело болеет: сколько будет стоить поправка здоровья

Американская компания Pfizer планирует производить в Казахстане вакцину "Превенар 20", которая вырабатывает иммунитет против инфекций.



Переговоры с региональным директором этой фирмы Озгуром Язиюртом провела на прошлой неделе министр здравоохранения РК Ажар Гиният, сообщает медиа-портал Caravan.kz.



По мнению министра, внедрение в стране современных технологий, включая новые методы диагностики и лечения заболеваний, позволит Казахстану поправить состояние здравоохранения республики. Тут надо сделать оговорку. На совместном заседании палат парламента в сентябре 2021 года президент Токаев отметил: "Стране нужно улучшить систему здравоохранения. Необходимо привлекать инвесторов в сферу фармацевтики".



Это было сказано в разгар пандемии ковида-19, карантинов, "удаленок" и прочих мер против заразы. Через два месяца Касым-Жомарт Кемелевич напомнил, что к 2025 году республике необходимо довести долю собственного фармпроизводства до 50 процентов. "Эта сфера открыта для инвестиций, такие проекты получат полную поддержку со стороны государства".



Прошло почти полтора года. Что сделано?



Чем лечить рынок здоровья в Казахстане

В прошлом году глава правления "СК-Фармация" Ерхат Искалиев презентовал правительству и парламенту Стратегию развития фармацевтической отрасли. При этом назвал ее "гарантом лекарственной безопасности страны" и "одной из самых динамически развивающихся в республике, которая имеет не только лидирующие показатели в Центрально-Азиатском регионе, но и вполне может конкурировать с производителями в России и Беларуси в рамках единого рынка ЕврАзЭс".



Также Ерхат Серикович сказал, что "отечественным производителям созданы беспрецедентные, абсолютные меры поддержки для участия в госзакупках лекарств и медицинских изделий через единого дистрибьютора (это "СК-Фармация" – Авт.) … Если для участия в тендере подают заявки отечественные производители, то к закупке допускают только их. Остальные заявки не рассматриваются".



И это еще не все. "Победители конкурса заключают договоры с единым дистрибьютором на 10 лет… Фармпроизводитель получает гарантированный 10-летний рынок сбыта". Это, как утверждает г-н Искалиев, "гарантирует устойчивость национальной фармацевтической промышленности и непрерывность инвестиций".



Но тут возникает несколько вопросов.



Во-первых, за 10 лет ведущие мировые производители лекарственных препаратов могут смастерить новые. И по эффективности воздействия, и, возможно, по цене дешевле прежних. Но их будут отвергать только потому, что так "СК-Фармация" решила?



Во-вторых, что для авторов этого документа важнее: здоровье казахстанцев или интересы отечественных производителей?



В-третьих, рынок здоровья в Казахстане болен давно. Начиная с 2015 года наши силовики регулярно уличают чиновников Минздрава и "СК-Фармация" в коррупции, хищении средств, в превышении служебных полномочий и прочих грехах, подробно описанных в административном и уголовном кодексах.



В-четвертых, два года назад охранники нашего здоровья торжественно объявили, что "казахстанские производители успешно осваивают рынки Кыргызстана, Российской Федерации, Словении, Узбекистана и Турции". Почти на 19 млн долларов. Правда, по каким позициям – не сказано. А в начале прошлого года вдруг обнаружилось, что фармацевтические предприятия страны загружены в лучшем случае наполовину. И обеспечивают лишь 16 % внутреннего спроса.



Договоры и меморандумы – это не рецепты и не лекарства

На конец 2020 года в Казахстане действовало более 30 предприятий, выпускавших без малого тысячу лекарственных средств. По данным Министерства индустрии, объем производства в этом секторе экономики вырос на 34,1 %. "В рамках Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы планируется увеличить объем производства в два раза – с 92 млрд тенге до 184 млрд. Увеличить объем экспорта в два раза – до 116 млн долларов". А также "обеспечить запуск не менее 10 новых производств на 100 млн долларов, которые предусматривают освоение 80 новых видов лекарственных средств и медицинских изделий". Как, за счет чего?



Начал искать, где эти предприятия начали строить. В конце 2018 года индийская компания RV Healthcare (она уже более 10 лет на рынке Казахстана) заявила, что готова открыть у нас фармацевтическое производство с объемом инвестиций около 30 млн долларов. Через полгода фирма подтвердила свое желание. А где фармзавод?..

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Да, Казахстан и Индия давно сотрудничают в таких сферах, как космос, вооружение, IT, нефть и газ, банковское дело. А еще мы - основной поставщик урана в Индию. Да, где фармзавод? На сайте Минздрава о нем ни запятой, ни полбуквы..



В начале 2019 года иранская компания Niak заявила, что готова построить в Туркестанской области фармацевтический завод за 20 млн долларов. Кроме меморандума, между акиматом области и вероятным инвестором об этом проекте в открытом доступе никакой информации нет.



Почти год назад министр здравоохранения РК Ажар Гиният обсудила с главой турецкой компании Nobel Ilac Хасаном Улусоем (фирма уже почти 20 лет на фармацевтическом рынке Казахстана) проект строительства в Алматы предприятия по выпуску лекарственных препаратов и высокотехнологичных биосимиляров. Цена вопроса – 10 млн долларов. Строительство должно быть завершено к концу этого года. А месяц назад прочитал, что завершение проекта ожидается в декабре 2025 года.



Справка "Каравана"

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Один такой казахстанско-турецкий проект – "АО Нобел АФФ" – в Алматы уже работает. Производит более 65 медикаментов в 250 фармацевтических препаратов. Компания Nobel Ilac планирует инвестировать в расширение производства дополнительно 55 млн долларов. Сроки пока не указаны.



В декабре 2022-го на диалоговой платформе "Казахстан - Евросоюз" обсуждали сотрудничество республики с со странами Старого Света в сфере здравоохранения и фармацевтики. Его представляли послы Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Нидерландов, Италии, Португалии, Словакии, Финляндии, Чехии, Хорватии, Швейцарии. Очевидно, что результаты появятся не скоро. Пока стороны сформулируют, в каких именно препаратах, изделиях и прочих товарах нуждается Казахстан, пока инвесторы поймут, что могут предложить, пока подпишут необходимые бумаги, пока согласуют и утвердят необходимые документы – пройдет не один месяц. Если не год.



Между тем доля отечественных медпрепаратов в стране составляет в стране по итогам прошлого года менее 24 %. Рост всего 8 %.



И до сих пор не ясно, чем завершились переговоры с европейскими производителями. Технологию изготовления людей знают даже школьники начальных классов. На это требуется 9 месяцев. Какое время и какие усилия надо затратить, чтобы уговорить инвесторов "зачать" производство?



А где результаты?

Летом прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поинтересовался: что изменилось на фармацевтическом рынке страны после поручения президента? Министр здравоохранения Ажар Гиният ответила: "С приходом крупных иностранных инвесторов из Польши, Турции, Китая и России в 2015-2019 годах инвестиции в отрасль составили более 270 миллионов долларов". И добавила, что республика ведет переговоры об открытии производств с семью фармацевтическими компаниями по 13 проектам в кластерных зонах – Актобе, Астане и Шымкенте.



Кстати, тогда же Алихан Асханович поручил министру совместно с единым дистрибьютором ("СК- Фармация") "усовершенствовать критерии долгосрочных договоров поставок лекарственных препаратов". Видимо, ему сообщили, что схема (она описана выше) выглядит если не рыночной, то подозрительно коррупционной.



Справка "Каравана"

Ровно год назад депутат мажилиса Айгуль Жумабаева заявила, что "СК-Фармация" наживается в условиях пандемии коронавируса. "Ухудшилась ситуация с поставками импортного сырья, появились таможенные и логистические проблемы. В результате нарушились производственный цикл и сроки поставок. Даже при наличии решений суда о нарушении сроков из-за форс-мажора "СК-Фармация" начисляет штрафы предприятиям и взыскивает банковскую гарантию. Также отсутствует механизм предоплаты за госзаказ. Поставщики сырья требуют 100 процентов предоплаты, и казахстанские предприятия вынуждены брать кредиты, что ведет к удорожанию продукции".



Второй пункт: где результаты по привлечению крупных транснациональных компаний группы BIGPHARMA для налаживания производства в Казахстане?



Третий: "До 28 июня совместно с заинтересованными госорганами внести на рассмотрение правительства проект актуализированного Комплексного плана развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года".



На сайте Минздрава (уже больше полугода прошло!) информации на эту тему нет. Зато вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев недавно заявил, что на сегодня в стране функционируют 97 фармпроизводителей, из них 34 специализируются на производстве лекарственных средств, 41 – на изделиях медицинского назначения, 22 – на медицинской технике. И опять повторил мантру о том, что "ведутся переговоры с 7 фармацевтическими компаниями BIGPHARMA по инвестиционным проектам контрактного производства таких компаний, как "Рош", "Ново Нордикс", "Пфайзер". И что "доля закупки лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства с 2010 года в сумме увеличилась с 15 % до 33 % в 2022 году".



Комментарии в Фейсбуке пошли в тот же день:



"Минздрав и СКФ не заинтересованы в иностранных инвесторах. В этом секторе экономики у нас большие люди рулят. Им конкуренты не нужны"…



"Да, они "главные врачи" в нашей "больнице"…



"Бабло им дороже, чем здоровье нации"…



"Не надо врать! В Казахстане уже более 30 зарубежных фармпроизводителей локализовали свое производство"…



"Скажи, где и что они выпускают?"…



"Стационар" на нарах их вылечит"…



Длинная и очень горячая перепалка…



Да, некоторые врачи выписывают рецепт таким почерком, что не каждый аптекарь прочтет. Но вот на прошлой неделе первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на встречах с коллегами в регионах опять констатировал кадровые проблемы, низкую техническую оснащенность учреждений Минздрава и прочие болячки, упомянутые выше.



Сеанс лечения опять затягивается?



Автор: Сергей Туник

1.03.23 Источник - Караван

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678136460





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