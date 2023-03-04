 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.03.2023
00:55  Транзит алко-трипа. Казахстан взялся спаивать Россию
00:23  Великая Капиталистическая Стена: именно эту стену сейчас разбивают глобалисты, - А.Фурсов
00:05  Токаеву подарили картографический фолиант "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории"
00:01  Здравоохранение в Казахстане тяжело болеет, - С.Туник
Понедельник, 06.03.2023
22:24  Соперником Эрдогана на выборах президента Турции от объединившейся оппозиции стал Кемаль Кылычдароглу
21:38  "Президентку Свету" (Тихановскую) белсуд осудил на 15 лет
21:25  В Турции арестовано уже 247 горе-строителей и прорабов

21:17  Ирину Виннер (экс-жену Алишера Усманова) отстранили от гимнастики на 2 года. За критику западных порядков
21:12  Кругом шпигуны. Зеленский разгромил и уволил шефов собственного СБУ
21:08  Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов стал абсолютным чемпионом UFC
21:04  Глобальное управление потерпело неудачу. К итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели
21:03  Франция: бастуют все! Профсоюзы готовы "поставить французскую экономику на колени"
21:01  Россия и Иран запускают новый транспортный коридор, - С.Тарасов
20:57  В новом парламенте Казахстана реальной оппозиции не место, - В.Панфилова
20:48  Выборы в Черногории: результат непредсказуем
20:38  Кому выгодно насилие в Узбекистане. Часть первая. Human Rights Watch
18:58  Таджикистан продолжает землетрясти почти в 5 баллов
17:41  Наследники "Красных бригад". Итальянские анархисты еще себя покажут, - В.Малышев
17:26  Армия Z затрофеила под Артемовском первую арабскую броне-Пантеру
17:23  Как будут развиваться события в Приднестровье, - Сергей Миркин
16:23  Пошла мода… на "просящих прощение перед казахами".., - В.Майлин
14:21  Осадок остался. Послевкусие визита Байдена в ЦА, - Н.Кузьмин
13:58  За провалы в работе. Уволен губернатор Чуйской области Киргизии Алымбаев и Сукулукский аким Айтибаев
12:42  Умерла майори Джорджина Байер – первый в мире открытый трансгендер-депутат
11:37  Времена "дорогого Леонида Ильича" до сих пор вспоминаются "золотым веком" СССР
09:58  Землетрясение в Турции – лишь начало сейсмических и политических катаклизмов на Земле? - Дм.Минин
09:51  Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей, - МК
09:30  Турецкая оппозиция пережила политическое землетрясение, - Игорь Субботин
09:28  Токаев и Мирзиеев встретились по-восточному тихо, - В.Панфилова
00:38  Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"
00:37  Аргентина пытается вернуть суверенитет над Мальвинскими островами, аннексированными Британией
00:12  Борьба за Африку. Наследники рабовладельцев, - Сергей Кожемякин
00:10  Питер Кениг: Западный "порядок, основанный на правилах" - это полное беззаконие
00:03  Cи Цзиньпин показал китайцам, кто будет политиком № 2, - Владимир Скосырев
00:01  Иран торгуется с МАГАТЭ. Что будут решать в Вене, - Д.Моисеев
00:00  Вырождающийся мир формирует гендерфлюидную массу, - А.Кренгель
Воскресенье, 05.03.2023
20:42  Мексиканка Алекса Грасса отняла у кыргызстански Валентины Шевченко пояс Чемпионки боев UFC
19:40  Кремль не хочет отказываться от "зерновой сделки". На чьей стороне он воюет?
13:20  Историк Хомский назвал анекдотом слова Харрис об Украине
13:16  Николаю Баранову было всего 27 лет, когда он создал первый в истории Душанбе Генплан
13:10  Ушел молодым. Трагически погиб узбекский вайнер основатель юмористического проекта Mittivine Фарход Маннопов
10:58  Дуглас Макгрегор: ЦРУ отправляет на Украину армию американских наемников
10:08  Бойцы ЧВК "Вагнер" сражаются за всю российскую армию? На Часов Яр!
01:28  Центробанк Ирана принял пакет мер укрепления нацвалюты по российскому рецепту
00:58  Шухратжон Собиров возглавил Интерпол в Узбекистане
00:48  American Thinker: только 53% афроамериканцев считают, что быть белым "нормально"
00:35  Европе опять придется "поступаться принципами". За пределами либеральных демократий…, - Е.Пустовойтова
00:32  Тайна февральских катастроф в Соединенных Штатах, - В.Прохватилов
00:10  Америка будет "опустошена"? Чем может обернуться для США война с Китаем, - Андрей Соколов
00:08  Постхристианство или антихристианство? - Святослав Князев
Суббота, 04.03.2023
22:02  Мирзиеев и Токаев неформально повстречались в Шымкенте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Токаеву подарили картографический фолиант "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории"
00:05 07.03.2023

Президент Казахстана принял директора Института современных исследований Мухита-Ардагера Сыдыкназарова



В ходе встречи директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева Мухит-Ардагер Сыдыкназаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о результатах своих научных исследований и представил книгу "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков".

Как сообщил ученый, с момента создания Казахского ханства в 1465 году его название упоминается в атласах, созданных ведущими западными картографическими издательствами, в том числе в США, Бельгии, Англии, Франции, Италии, Германии. Труд охватывает период с 1562 по 1879 годы и наглядно иллюстрирует ключевые этапы развития нашей государственности. Всего работа включает 130 карт. По словам автора, его книга была издана в Бельгии как дань тому, что бельгийские и голландские картографы одними из первых отметили на своих атласах Казахское государство.

Глава государства высоко оценил проведенную работу и отметил необходимость организации в регионах страны и за рубежом специальных выставок, на которых общественность могла бы ознакомиться с итогами научных изысканий.

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678136700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы
- Права женщин, поддержка матери и ребенка – приоритеты партии "AMANAT"
- Но осадок остался
- В Казахстане будут построены 12 перинатальных центров и модернизированы 32 многопрофильные больницы
- Члены Республиканского предвыборного штаба партии "Ак жол" проводят встречи в Восточно-Казахстанской области
- Кадровые перестановки
- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 марта 2023 года №4
- Постановление ЦИК РК
- Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  