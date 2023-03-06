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Транзит алко-трипа. Казахстан взялся спаивать Россию
00:55 07.03.2023

Как Казахстан стал Россию "спаивать"
В республике возрос оборот спиртных напитков, причем экспорт, во всяком случае, в предыдущем полугодии, превысил импорт. Иными словами, Казахстан почти в три раза увеличил поставки водки и даже некоторых элитных вино-водочных изделий сначала в Россию, а потом начал постепенно заходить и на европейский рынок

В предыдущие полтора десятка лет все складывалось далеко не радужным образом. Дошло до того, что год назад на Евразийском межправительственном совете в Чолпон-Ате премьер-министрам стран-участниц ЕАЭС пришлось срочно в очередной раз обсуждать вопросы формирования общего алкогольного рынка. Целью итогового вырабатываемого документа стало устранение барьеров, которые установили отдельные государства ЕАЭС для импорта из других стран-участниц, сообщает медиа-портал Caravan.kz.

- Работа над подобным документом велась нами вот уже более 10 лет, но мы до сих пор не могли достигнуть консенсуса. Мы настаивали и настаиваем на отмене института специмпортера, который сегодня есть в Беларуси и является непреодолимым барьером для товаров из ЕАЭС. Белорусская сторона к тому же предлагает ввести квотирование для своего импорта алкоголя. Наша позиция тут также отрицательная. Мы настаиваем на полном устранении барьера для алкогольных товаров на всем пространстве Евразийского союза, – прокомментировали тогда итоги встречи в Министерстве торговли и интеграции РК.
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Действительно, что касается казахстанской стороны, то еще пару лет назад экспорт алкогольной продукции казался буквально эфемерным, отечественные производители алкоголя были в отчаянии не только от его отсутствия, но и от того, что даже на своем рынке та же казахстанская водка проигрывала импортным брендам.

- Более половины полок в розничных сетях и практически 100 процентов ресторанных меню были заняты иностранным алкоголем. На экспорт не уходило ни грамма. А ведь у нас лучшее сырье в мире – зерно целинных полей, плюс мы сохранили классическое производство спирта, сберегли человеческий капитал, купажистов и технологов. Однако одно дело – иметь, а другое – показать и доказать другим, - подчеркивали в МТИ РК.
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И это при том, что в республике в год производится около 20 миллионов литров водки,14 миллионов литров коньяка, 670 миллионов литров пива и пивных напитков и 21 миллион литров натурального виноградного вина.

Кстати, что касается водки, то, согласно данным Ассоциации "КазАлкоТабак", ее производство в Казахстане все-таки имеет тенденцию к снижению – причем из года в год в результате значительного роста акцизного налога и объемов контрабандной и контрафактной продукции.

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Но, в то же время в республике увеличивается и производство легального алкоголя. Только в прошлом году его объемы выросли в два раза. И, по словам экспертов, такая тенденция свидетельствует о том, что водочный бизнес в Казахстане, несмотря на всплывающую контрафактную продукцию, все-таки стал выходить из тени.

- Контроль за оборотом подакцизной продукции показал свои результаты. Так, за 2022 год темп роста поступления в бюджет по ним увеличился в 1,6 раза. Казна пополнилась на 757,3 миллиарда тенге, что оказалось больше на 288,8 миллиарда тенге, чем в позапрошлом году, - подтвердили в Комитете государственных доходов.

И вот теперь с этим легально производимым алкоголем Казахстан пытается выйти на мировой рынок. Тем более, что выход на экспорт для отрасли – это хороший способ расширения, особенно на фоне колебаний внутреннего потребления алкоголя. Кроме того, это очень даже неплохой повод воспользоваться ситуацией, заключающейся в том, что в России с введением санкций со стороны Запада наступил дефицит элитного алкоголя – США и Европа полностью прекратили поставки в Россию дорогих видов алкоголя, таких как виски, коньяк, бренди, арманьяк, граппа, ром, текила, джин, дорогие сорта вин и шампанского.

И, хотя география покупателей казахстанского алкоголя насчитывает чуть больше десятка стран, его основным импортером в последнее время, действительно, стала в основном Россия, купившая у Казахстана крепкие спиртные напитки на 16,6 миллиона долларов, что составило 63 процента всего экспортируемого объема алкогольной продукции. То есть за рубеж только за полгода ушло около половины месячного производства отечественного алкоголя. И эта цифра – в четыре раза меньше, чем его было, кстати, импортировано. Вот только пить казахстанцы, согласно официальной статистике, меньше не стали, предпочитая, к сожалению, паленый алкоголь качественному, но дорогому продукту, который они предпочитают отправлять Россию.

Что касается сегодняшнего экспорта, то Казахстан решил "замахнуться" на полки магазинов с алкогольной продукцией Португалии, Испании, Италии, Греции, Франции, Англии и Германии. Тем более, что начало этому уже было положено чуть больше года назад, когда один из отечественных заводов на севере республики отгрузил первую партию водки в Германию, делая первые шаги в завоевании рынка крепких напитков зрелой и придирчивой в данном отношении Европы.

Автор: Ольга Шишанова
6.03.23

Источник - caravan.kz
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