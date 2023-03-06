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Пентагон готовит союзников к сценарию столкновения с Ираном, - И.Субботин
08:20 07.03.2023

6.03.2023

Американские военные зачастили к своим ближневосточным союзникам
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

В Аммане Ллойд Остин провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II.
Глава Пентагона Ллойд Остин начал турне по странам Ближнего Востока, призванное продемонстрировать, что Вашингтон по-прежнему сохраняет внимание к региону. Поездке министра предшествовало внезапное появление председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли в северо-восточной части Сирии, контролируемой курдскими военизированными формированиями. В публичных заявлениях американская сторона отмечает, что ее возросшая сосредоточенность на Ближнем Востоке связана с "совокупностью угроз, связанных с Ираном".

Первым пунктом назначения в графике Остина стала Иордания. По прибытии в Амман глава Пентагона провел переговоры с королем Абдаллой II.

Несмотря на то что американское военное ведомство изначально обещало уделить в ходе турне основное внимание вызовам со стороны Ирана, беседа с иорданским руководством, как уточнили арабские порталы, была сосредоточена преимущественно на ситуации вокруг Западного берега реки Иордан. За последние недели между еврейскими поселенцами и палестинцами усилилась напряженность, которая привела к погромам в деревне Хавара. Арабский мир опасается, что стремительно правеющая политика израильского правительства усугубит обстановку в сфере безопасности.

В графике Остина также фигурируют Израиль и Египет. В поездке министра сопровождает координатор Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.

Пентагон отмечал, что в последнее время его беспокойство по поводу военных угроз на Ближнем Востоке заметно возросло, в том числе из-за "вооружения, обучения и финансирования Ираном агрессивных опосредованно связанных с ним группировок, агрессивных действий на море, вызовов в киберсфере, программы создания баллистических ракет и атак беспилотников".

Но в рамках предупредительных сигналов, направляемых Исламской Республике, американское военное ведомство, судя по всему, не намерено ограничиваться исключительно переговорами с союзниками. Так, в конце марта США совместно с Саудовской Аравией планируют провести военные учения "Красные пески", в рамках которых будут отрабатываться в том числе действия по перехвату дронов иранского производства. Как сообщили источники издания Al-Monitor, маневры пройдут в камерном формате: к ним не будут привлечены вооруженные силы других региональных игроков.

Увертюрой к турне Остина стала необъявленная поездка генерала Милли в Сирию. В выходные председатель Объединенного комитета начальников штабов посетил американскую базу в одной из северо-восточных провинций, контролируемых лояльными Вашингтону курдскими формированиями. Сообщалось, что Милли провел оценку эффективности борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), а также проинспектировал безопасность развернутых в стране американских военных. Иррегулярные шиитские формирования в последние годы участили удары по объектам США в Сирии, что заставило Вашингтон переживать за судьбу своего контингента.

Это первое посещение мятежных районов американским военачальником столь высокого ранга. В связи с этим МИД Сирии поспешил выступить с осуждением действий Пентагона, заявив, что приезд Милли "является вопиющим нарушением суверенитета страны, принципов неприкосновенности и неделимости ее территории". В то же время дипломатическое ведомство обратилось к "странам, стремящимся к безопасности и стабильности в регионе и мире, с призывом осудить и положить конец подобным действиям со стороны США" и потребовало от администрации президента Джозефа Байдена "немедленно прекратить систематические и постоянные нарушения международного права и поддержку сепаратистских вооруженных формирований".

"Ситуация в регионе в целом остается стабильно напряженной на фоне зависших переговоров о судьбе соглашения по иранской ядерной программе, продолжающегося противостояния между Израилем и Ираном и прочих факторов, – заметил в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Несмотря на то что основные усилия США сейчас направлены на противодействие России и Китаю, американская сторона не собирается оставлять Ближний Восток без внимания". Краеугольным камнем ближневосточной политики Вашингтона на протяжении последних лет является "сдерживание Ирана" путем угроз, предупреждений и санкционных мер, подчеркивает собеседник "НГ".

"Поэтому нынешние визиты нужны США для зондирования военной и военно-политической обстановки в регионе, в том числе настроений среди региональных союзников, а также заверения последних в своей поддержке в противостоянии с Ираном, даже в условиях, когда основное внимание США направлено на Европу и Тихоокеанский регион, – обратил внимание эксперт. – Вероятно, во время этих визитов рассматриваются и оговариваются возможные дальнейшие шаги, в случае если ситуация будет развиваться по тому или иному сценарию". Нынешняя стабильно напряженная ситуация на Ближнем Востоке чревата вероятностью внезапных резких эскалаций, когда все может быстро дойти до открытого вооруженного конфликта, резюмировал Лямин.

Источник - НГ
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