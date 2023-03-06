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США провоцируют в Китае "чиповый" голод, - В.Скосырев
08:38 07.03.2023

6.03.2023

Американским инвесторам запретят финансировать производство микросхем в КНР
Владимир Скосырев

Китай хочет быть самодостаточным в производстве микросхем, но это может и не получиться.
Власти КНР готовятся к новому раунду технологического противостояния с Соединенными Штатами. Министерство финансов США готовит программу, которая запретит американские инвестиции в некоторые сектора экономики ряда стран. Практически эти запреты в основном затронут Китай. Новые правила касаются частных акционеров и венчурных компаний. Речь идет для них о полном запрете инвестиций в некоторые китайские технологические фирмы и об усилении надзора над другими. Цель – не дать Китаю выйти в лидеры по производству микросхем. Пекин в ответ обвинил США в нарушении норм Всемирной торговой организации и призвал предпринимателей обеспечить самодостаточность страны в сфере производства чипов. Лю Хэ, советник председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, выступая на сессии китайского парламента, что сейчас на карту поставлены безопасность страны и ее модернизация в национальном стиле.

По сведениям Wall Street Journal, в программе, разработанной администрацией президента США Джозефа Байдена и предоставленной на рассмотрение законодателям, конкретная страна не упоминается. Но сомнений в том, что за "государство-противник", упомянутое в ней, имеется в виду, нет. Новые правила распространяются на инвестиции в область самых современных полупроводников, суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Как отмечает Reuters, США еще в прошлом году ввели в действие целый набор регуляторных мер, нацеленных на то, чтобы подавить развитие китайской индустрии полупроводников. Новая программа, о которой было объявлено на днях, будет реализована в форме инструкции Белого дома. Возможен даже запрет гражданам США и обладателям зеленой карты работать в технологических китайских компаниях. Этого давно добивались "антикитайские ястребы" в Вашингтоне, обвиняющие американских инвесторов в том, что они передают капитал и ценные ноу-хау китайским компаниям, которые помогают армии.

Посольство Китая в США не оставило эти враждебные шаги без ответа. "Никакие рестрикции или репрессии не остановят развитие технологий и науки в Китае", – заявило посольство. Этот протест не повлиял на Вашингтон. В программе рестрикций предусматривается, что американские инвесторы в Китае должны будут информировать свои власти о трансакциях с Китаем. Тем не менее Америка вынуждена учитывать, что принятые еще в октябре меры по контролю над экспортом разозлили как союзников, так и американские фирмы. Поэтому Белый дом применяет скорее скальпель, чем топор.

А пока, согласно исследованию университета Джорджтаун, на американских инвесторов, включая отделения производителей чипов фирм Intel Corp (INTC. O) и Qualcomm Inc (QCOM. O), пришлась почти одна пятая вложений в китайские компании искусственного интеллекта за период с 2015 по 2021 год. Стоимость этих трансакций составила 40,2 млрд долл.

Белый дом собирался ввести в силу свою инструкцию в четвертом квартале прошлого года. Но произошла задержка. Белый дом не хотел сердить Пекин перед планировавшейся на февраль поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Этот вояж был впоследствии отложен из-за инцидента с воздушными шарами.

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Партия и правительство считают, что на карту
поставлена безопасность Китая. Фото ReutersВ Китае разрабатывают стратегию по противодействию вмешательству США. Лю Хэ, главный советник по экономике Си Цзиньпина, заявил, что на карту поставлены безопасность и модернизация страны. Проблема в том, что в Китае недостаточно высококвалифицированных специалистов по чипам. Поэтому иностранным специалистам Китай предоставит такие же условия, как своим гражданам. Для роста индустрии необходимо пустить в ход как силу государства, так и рынка. Иными словами, подчеркивает South China Morning Post, Китай роет окопы для длительной войны чипов с США.
Выступая на сессии парламента в Пекине, Лю подчеркнул, что генеральный секретарь Си Цзиньпин придает большое значение развитию индустрии интегральных схем. Лю пояснил, что правительство поможет частному бизнесу справиться с трудностями. В частности, оно будет предоставлять долгосрочные инвестиции. К 2024 году промышленность полупроводников в Китае будет нуждаться в услугах почти 800 тыс. работников. Третью часть из них потребуется привлечь из-за границы.

Но решаема ли эта задача? Китайские чиновники напрямую обратились к Японии, Южной Корее и Нидерландам с призывом поддержать стабильность цепочек поставок после того, как Вашингтон стал убеждать Токио и Гаагу присоединиться к режиму контроля над экспортом. Но эти призывы плодов не дали. Ведь возглавляемый США альянс производителей чипов, включающий Японию, Южную Корею и Тайвань, превращается в реальность.

В беседе с "НГ" Сергей Гончаров, профессор Высшей школы экономики, отметил: "США ввели ограничения еще в октябре. Но теперь они становятся многосторонними. В них участвуют основные производители чипов – США, Тайвань, Япония, Нидерланды. Даже если эти государства, их фирмы передадут лицензии Китаю, они смогут следить за их использованием, и это осложнит жизнь нашим китайским друзьям, не даст возможности Китаю догнать передовые страны. Что касается запретов американским гражданам и обладателям грин-карты работать в КНР, то пока неизвестно, введут ли этот запрет. Но если этот запрет будет введен, то, конечно, он будет реализован. Так действует американская правовая система".

Источник - НГ
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