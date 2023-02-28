Американские войска в Афганистане (2001-2021): вывести нельзя оставить, - В.Христофоров

09:58 07.03.2023 В ответ на террористические акты, произошедшие 11 сентября 2001 года, ответственность за которые была возложена на запрещенную в России "Аль-Каиду"** и ее руководителя Усаму бен Ладена, скрывавшегося на территории Афганистана, Вашингтон, с одобрения Совета Безопасности ООН, начал военную операцию "Несокрушимая свобода" для борьбы с терроризмом и ликвидации запрещенного в России "Талибана"*. В перспективе США намеревались создать условия для построения на афганской земле демократического государства.



Оптимистическое начало



Операция "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001 года нанесением ударов американскими стратегическими бомбардировщиками и крылатыми ракетами, запущенными с американских кораблей по военным объектам "Аль-Каиды"** и "Талибана"*. 13 ноября 2001 года талибы без боя оставили Кабул, к концу ноября под их контролем оставался только город Кандагар, где находился лидер движения мулла Омар.



Москва, как и практически все международное сообщество, поддержала действия Вашингтона в Афганистане, так как борьба с международным терроризмом была приоритетным направлением российской внешней политики. Кроме того, устранение "Талибана"* с политической сцены Афганистана отвечало интересам не только США и их союзников, но и России, Ирана и Китая.



Однако в результате авиационных и ракетных ударов, а также проведения наземной операции отряды талибов не были уничтожены, они ушли в пакистанские провинцию Белуджистан и Северо-Западную пограничную провинцию. В Пакистан же перебрались лидер талибов мулла Омар и Усама бен Ладен. Резидент американской разведки в Пакистане Роберт Гренье, отмечал, что пакистанская армия, проводя операции в зоне пуштунских племен против иностранных боевиков, воздерживалась от активных действий против "Талибана". Он же утверждал, что ЦРУ США не проявляло активности в борьбе с талибами в Пакистане, разведку в тот период больше интересовали "Аль-Каида" и Усама бен Ладен.



Такое пренебрежение к талибам в 2002-2005 гг. сыграет злую шутку с американцами, так афганские оппоненты, отдохнув и пополнив контингент, вскоре начнут партизанскую войну и встанут на путь открытого террора.



Стремясь восстановить утраченное в конце 1970-х гг. былое влияние на Среднем Востоке, Вашингтон был заинтересован в формировании лояльной ему афганской политической элиты. Изгнав "Аль-Каиду"** и талибов, американцы приступили к государственному строительству, формированию афганской национальной армии, сил безопасности и других основных институтов. В начале декабря 2001 года была сформирована временная администрация Афганистана во главе с американским ставленником Хамидом Карзаем.



Афганистан представлял интерес для Вашингтона и в качестве моста в Центральную Азию, как страна, имеющая границы с геополитическими противниками США – Ираном, Китаем. Оказавшись в этом регионе, Вашингтон приступил к реализации своих геополитических планов, создав военные базы в Киргизии и Узбекистане, через которые на территорию Афганистана доставлялись американские войска и грузы.



У Вашингтона не было четкого плана нормализации ситуации в Афганистане, взгляды на эту проблему у разных ведомств были неодинаковыми. Так, представители Государственного департамента США во главе с Коллином Пауэллом предлагали ввести миротворческие силы, способные контролировать Кабул и важнейшие районы страны, обеспечивать безопасность всей территории Афганистана. Американские военные во главе с министром обороны США Рамсфелдом были против того, чтобы американские воинские контингенты находились за пределами Кабула, они убеждали оппонентов, что афганцы должны сами обеспечивать безопасность своей страны. Пентагон был более заинтересован в разгроме "Аль-Каиды"**, чем в государственном строительстве.



В результате дебатов в начале 2002 года было принят вариант, предложенный американскими военными о минимальном вмешательстве в афганские дела. Тогда же началось создание афганских сил безопасности численностью 80 тысяч человек. Американские стратеги полагали, что им удастся за пять лет создать боеспособную национальную армии, после чего в 2007 года они смогут вывести из страны свои войска. Вскоре стало очевидно, что изначальный расчет был неверен.



Основными причинами, тормозившими эти процессы были: коррумпированность чиновников, слабость афганских государственных органов, открытость афгано-пакистанской границы, через которую свободно перемещались вооруженные отряды боевиков, оружие и боеприпасы, низкая моральная мотивация афганских военнослужащих, большое количество дезертиров, проведение набора в армию преимущественно путем рекрутирования новобранцев.



Как мы видим, со значительной частью этих проблем сталкивалась и Москва в период советского военного присутствия в Афганистане в 1979-1989 гг.



Цели достигнуты?



Посчитав, что основные цели в Афганистане достигнуты, Вашингтон в 2003 году перебросил из Афганистана в Ирак части специального назначения, беспилотные самолеты-разведчики, опытных сотрудников разведки. Американцы считали, что "Талибан"* не представляет для них угрозы, так как численность их непрофессиональных отрядов была незначительной.



Однако в 2006 году ЦРУ США и Разведывательное управление Министерства обороны пришли к одинаковым выводам о существенном росте активности талибов, что могло привести к утрате контроля афганским правительством над некоторыми районами Афганистана. Понадобилось ввести дополнительные силы.



Американские войска, применяя "стратегию зачистки, удержания и строительства", входили в район, занятый талибами, вытесняли или уничтожали отряды боевиков, после этого передавали власть представителям афганского правительства. Американцы могли занять любой район, очистить его от талибов, но не могли там присутствовать постоянно. Через некоторое время в район, где проводилась боевая операция и была установлена власть афганского правительства вновь возвращались талибы, восстанавливая утраченные позиции. Таким образом, американские войска попали в "афганскую трясину" также, как и советские войска в 1980-е гг..



Своеобразные "качели" с частичным вводом-выводом воинских контингентов будут работать на протяжении 2003-2020 гг. Однако ввод дополнительных воинских контингентов не приведет ни к уничтожению основных сил талибов, ни к кардинальному улучшению политической и военной обстановки.



Новая стратегия Вашингтона



Приход к власти в США в 2009 году нового президента Барака Обамы вновь поставил Афганистан в центр американского внешнеполитического курса. Новый глава Белого дома объявит о стратегии Вашингтона, нацеленной на увеличение численности американских войск, создание условий для последующего выхода американских войск из страны в конце 2011 года, передачу ответственности за безопасность афганским национальным силам, а также, совершенствование государственного строительства в Афганистане.



Таким образом, появилась новая дата возможного вывода американских войск из Афганистана – 2011 год, именно тогда американские спецслужбы провели специальную операцию и 2 мая в пакистанском городе Абботтабад (в 50 км от Исламабада) уничтожили руководителя "Аль-Каиды"** Усаму бен Ладена. Казалось бы, одна из главнейших целей американского военного присутствия в Афганистане достигнута и можно подвести итог. Однако этого не случилось и в ноябре 2011 года был объявлен новый срок вывода американских войск - конец 2014 года.



В 2012-2014 гг. прошел поэтапный вывод основных сил американских воинских контингентов, передача ответственность за обеспечение безопасности в стране национальной армии и силам правопорядка.



Однако вскоре стало понятно, что Вашингтон не намерен окончательно уходить из Афганистана. 1 мая 2012 года в Кабуле президенты Карзай и Обама подписали "Соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве", согласно которому Афганистан был наделен статусом "главного, не входившего в НАТО союзника". Американские воинские контингенты оставались в стране, и с 2015 года начинали заниматься в основном поддержкой боевых действий афганской армии, обучением и инструктированием военнослужащих.



Подписывая соглашение о стратегическом партнерстве, каждая из сторон преследовала свою цель: США сохраняли присутствие на Среднем Востоке, а афганское правительство получало гарантии безопасности и финансовую поддержку.



Несмотря на существенное сокращение численности иностранных войск с 132 тысяч до 34 тысяч военнослужащих под контролем американцев оставались стратегически важные районы, в которых находились девять крупных военных баз: Кабул, Баграм, Мазари-Шериф, Джелалабад, Гардез, Кандагар, Шиндант, Герат и Гельманд. Заявления о сокращении военного присутствия чередовались с активизацией действий американских военных. В ноябре 2014 года Обама подписал указ, разрешив американским войскам принимать участие в боевых действиях.



Таким образом, объявленный план по выводу американских войск в 2014 году стал лишь трансформацией военного присутствия, которое сохранялось до конца августа 2021 года.



Ситуация в регионе не улучшалась, а миллиарды долларов, потраченные США на военную операцию не решали проблемы безопасности. Иностранные эксперты в 2016 году утверждали, что в афганской армии из 101 пехотного батальона почти половина была не способна вести боевые действия, а афганская армии была ослаблена из-за больших потерь и роста числа дезертиров.



На этом фоне американские генералы Джон Аллен, командовавший войсками НАТО в Афганистане в 2011-2013 гг., в начале сентября 2016 года назвал "слишком поспешным" вывод американских войск.



В последующем тезис о "поспешном" выводе американских войск из Афганистан будут неоднократно произносить политики и в США, и в России. Одновременно с этим будет звучать и тезис о "самой долгой войне" в американской истории.



Обеспокоенность военных была услышана и в июне 2016 года. Барак Обама разрешил американским войскам участвовать в боевых операциях совместно с афганскими подразделениями. Увеличение численности американских войск привело к активизации боевых действий в районах, ранее перешедших под контроль талибов.



Новый президент США Дональд Трамп в 2017 году попытался внести некоторые изменения в афганскую стратегию: активизировать переговоры с талибами, заявить о скором выводе американских войск, о том армия не будет использоваться "для построения демократии (выделено нами – В.Х.) на отдаленных территориях или перестройке других стран на свой лад".



Намерения Трампа прекратить вмешательство сочетались с увеличением численности американских военных в Афганистане с 10 до 16 тысяч человек ("качели" продолжали работать), использованием новых видов боеприпасов. Так, в апреле 2017 года американцы применили в провинции Нангархар самую мощную неядерную авиационную бомбу – "Мать всех бомб" (мощность свыше 11 тонн тротила).



Завершение операции и вывод американских войск



Призрачные перспективы завершить войну победой над талибами, привели к тому, что в Вашингтоне стал искать любую возможность для завершения этой военной кампании и вывода войск. Президент Трамп заявил о том, что афганские задачи выполнены и необходимо полностью вывести воинские контингенты, оставив "сильную разведку" для наблюдения за обстановкой и сбора информации.



Разносторонние и многочисленные усилия американских политиков и дипломатов привели к тому, что 29 февраля 2020 года в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Хализад и заместитель лидера движения "Талибан"* Абдулла Гани Барадар подписали соглашение о мире и выводе американских войск.



Президент США Джо Байден подтвердил курс Трампа на афганском направлении. 14 апреля 2021 года американский лидер объявил о намерении завершить операцию в Афганистане и вывести войска к концу августа 2021 года.



Параллельно с этим в мае 2021 года талибы начали масштабное наступление, расширяя зоны своего влияния, постепенно занимая один за другим крупные населенные пункты, города и административные центры афганских провинций, взяли под контроль границы с Ираном, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и КНР. Афганские силы безопасности в мае и июне пытались оказывать сопротивление, но к началу августа они практически прекратили сопротивление.



Перед Вашингтоном встала дилемма: прекратить вывод американских войск, направить туда дополнительные воинские контингенты, чтобы противостоять экспансии талибов или продолжить прежний курс. Возникла головоломка, которую можно описать фразой "американские войска: вывести нельзя оставить". Требовалось принять решение и в нужном месте поставить знак препинания. В американской разведке и военных кругах понимали, что перспективы улучшения ситуации были весьма призрачными, а военного решения афганских проблем не существовало. В то же время было ясно, что существующий режим не удержится у власти. В Вашингтоне считали, что основные цели в Афганистане достигнуты и надеялись на выполнение талибами обещаний бороться с международными террористами и не создавать угрозы для соседних государств. Можно сказать, что Вашингтон в результате двадцатилетнего присутствия в стране загнал себя в "афганскую ловушку". В августе 2021 года Вашингтон осознавал, что игра завершалась с нулевой суммой, но другого выхода из этой ситуации не было.



15 августа 2021 года талибы без боя заняли Кабул, в котором еще находились американские войска. Президент страны Мохаммад Ашраф Гани бежал, национальная армия распалась, наступил крах всей государственной системы, создававшейся американцами двадцать лет. Часть жителей столицы приветствовала новую власть, другая – устремилась в аэропорт в надежде покинуть страну на самолетах военно-транспортной авиации НАТО.



21 августа Президент США заявил, что Вашингтон направил свои войска для устранения Усамы бен Ладена и терроризма, а афганцам были предоставлены все возможности определить свое будущее. Американцы не смогли дать волю афганскому правительству и национальной армии для отстаивания своих интересов. В этом, по мнению Байдена, была причина столь быстрого падения Кабула. Однако эксперты считают, что одной из главных причин быстрой сдачи столицы афганскими военными была нелегитимность президента в глазах многих афганцев. Явка на выборах главы государства в 2019 года составила около 2 млн человек из 32-миллионного населения страны.



В ночь на 31 августа пребывавшие в регионе 20 лет американские военнослужащие покинули Кабул.



Вывод американских войск из Афганистана ряд российских и зарубежных политиков, дипломатов, военных, политологов и журналистов назовут "поспешным", "хаотичным", "внезапным" и даже "бегством". Непредвзятый взгляд на ситуацию свидетельствует о том, что соглашения в Дохе были подписаны 29 февраля 2020 года и вывод американских войск продолжался целых 18 месяцев. Сравним: советские войска выведены из Афганистана в течение 9 месяцев (с 15 мая 1988 по 15 февраля 1989) и при этом никто не говорил о поспешности вывода. Однако последствия, которые наступили в период и после окончания вывода советских и американских войск разительно отличались в худшую для Вашингтона сторону.



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20-летнее присутствие военных контингентов США в Афганистане не привело к кардинальным положительным результатам. Американцам удалось лишь частично решить поставленные задачи, связанные с уничтожением "Аль-Каиды", однако они не смогли внедрить демократические начала, а правительство, которое 20 лет держалось на американских штыках, фактически пало еще до окончания вывода американских контингентов. В очередной раз было доказано, что ни одна власть в этой стране не будет обладать достаточной для стабилизации ситуации легитимностью при условии иностранного военного вмешательства. Американские войска, как и в свое время советские, были вынуждены уйти из страны, так как военного решения афганской проблемы не существовало.



Афганская национальная армия оказалась слабой и ненадежной, а причины ее разрушения крылись в особенностях исторического, культурного, социального и религиозного развития общества, а также слабости политического руководства страны. В условном треугольнике "США – талибы – народы Афганистана", американцы ушли, талибы победили, а люди потерпели поражение, большая часть населения находится ниже черты бедности, а нормализация ситуации так и не наступила.



Опубликовано: 28.02.2023



Об авторе: Христофоров Василий Степанович, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой международной безопасности РГГУ. Полный текст статьи с указанием источников будет опубликован в сборнике статей.



* Движение "Талибан" запрещено в России;

** "Аль-Каида", запрещена в России. Источник - Афганистан.Ру

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