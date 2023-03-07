Что предлагают казахстанские партии избирателям: социально-политические аспекты, - А.Чеботарев

10:31 07.03.2023 Текущая избирательная кампания отличается высоким уровнем многообразия и конкуренции политических партий, выдвинувших свои списки, и отдельных кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам. Вместе с тем именно от партийного состава будущего депутатского корпуса Мажилиса Парламента и региональных маслихатов во многом будет зависеть деятельность этих органов. Поэтому для заинтересованных казахстанцев важно знать ключевые моменты предвыборных программ партий, чтобы определиться с выбором в пользу кого-либо из них.



"Amanat": "Вместе с народом!"



В предвыборной программе партии "Amanat" преобладают меры социально-экономического характера. Тем самым она, судя по всему, доверяет решение важных политических вопросов руководству страны. Себе же "аманатовцы" отводят роль связующего звена между обществом и властью, предлагая избирателям, в частности:



– предоставление заинтересованным гражданам возможности участвовать в законотворческом процессе, в том числе по линии работы Общественной палаты при Мажилисе Парламента;



– принятие закона "О местном самоуправлении", призванного обеспечить решение локальных проблем по первому запросу горожан и сельчан, а также расширить управленческие и бюджетные полномочия регионов;



– оказание финансовой поддержки реализации социальных инициатив неправительственных организаций из средств, выделяемых местным бюджетам недропользователями;



– введение общественного контроля и повышение значимости экспертных оценок активных казахстанцев как эффективных методов защиты от коррупции и монополизации;



– расширение участия женщин в государственном управлении;



– создание справедливых социальных лифтов для молодежи, включая поддержку и выдвижение молодых людей в представительные органы и органы местного самоуправления.



Отдельные моменты программы совпадают с предвыборными намерениями президента Касым-Жомарта Токаева, которого партия "Amanat" поддержала на досрочных президентских выборах. Это, в частности, создание сервисной полиции, ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие и возвращение в страну незаконно вывезенных за рубеж активов. В интересах реформирования судебной системы партия предлагает внедрить передовые принципы выборности судей. Причем такая постановка вопроса может означать вероятный пересмотр в обозримом будущем конституционного положения о назначении судей местных и других судов главой государства.



Особое внимание "Amanat" уделяет развитию казахского языка с выводом его на уровень языка межэтнического общения и межличностных коммуникаций в ряде сфер, включая систему государственного управления. При этом в интересах овладения им всеми гражданами страны основная ставка будет сделана на улучшение качества и многообразие способов его изучения. В итоге все это призвано способствовать формированию языковой целостности казахстанского общества. Вместе с тем незыблемой остается политика по укреплению межэтнического согласия посредством свободного развития представителями некоренных этносов родного языка и национальной культуры.



В целом, партия "Amanat" позиционирует себя как объединение сторонников курса реформ и общественная опора действующего главы государства. Она также выступает за развитие Казахстана без потрясений и столкновений посредством проведения постоянного диалога, прежде всего, между обществом и властью и вовлечения граждан к обсуждению и решению социально значимых вопросов.



ДПК "Ак жол": "Перемены неизбежны"



Предвыборная программа Демократической партии Казахстана "Ак жол" представляет собой адаптированный вариант аналогичного документа, с которым она участвовала в парламентских и местных выборах 2021 года. Прежде всего, "акжоловцы" закрепили позиционирование себя в качестве последователей национально-освободительного движения "Алаш". В связи с этим они продолжают выступать, в частности, за принятие закона о государственном языке и использование в названии страны термина "Казахская Республика" наряду с "Казахстаном". Партия также подчеркивает свою принадлежность к парламентской оппозиции.



В вопросах реформирования политической системы страны позиция ДПК "Ак жол" выглядит неоднозначно. С одной стороны, партия призывает обеспечить сильное государство через поддержку института президента. А, с другой стороны, выступает за поэтапный переход к парламентской республике. Из новых программных положений можно отметить, в частности, распространение конституционного запрета на членство в политических партиях для президента страны также на акимов всех уровней. Более обоснована важность введения процедуры парламентских расследований, причем не только в парламенте, но и в маслихатах. В рамках избирательного процесса предложены введение электронного голосования и видеомониторинга всех процедур на избирательных участках в день голосования, а также публикация на официальном сайте Центризбиркома отсканированных копий протоколов всех участковых комиссий.



Предлагаемые ранее данной партией меры по борьбе с коррупцией и де-офшоризации фактически получили особую актуальность с учетом фактора январских событий и обусловленных ими перемен в стране. Так, применительно к сферам энергетики, железных дорог, маркировки товаров, коммунальных тарифов и вывоза капиталов в программе стал употребляться термин "олигополия". Расширены также меры по реформированию судебной системы страны, включая усиление полномочий адвокатов, введение действительной состязательности судебного процесса и реализацию принципа презумпции невиновности граждан и обеспечение объективного рассмотрения судами споров граждан и частных предпринимателей с госорганами или квазигосударственными структурами.



Внешнеполитический блок программы "Ак жола" дополнен с учетом текущих политических процессов глобального и регионального уровней. Это, прежде всего, твердое следование международного права, принципов мирного сосуществования и гуманизма и недопущение применения военных методов. Партия также по-прежнему предлагает развивать общество и государство по европейским стандартам и поставить вопрос о вступлении Казахстана в Европейский Союз.



НПК: "За страну, за землю, власть – народу!"



В своей предвыборной программе Народная партия Казахстана окончательно отмежевалась от своей прошлой принадлежности к коммунизму, позиционируя себя в качестве политической силы социал-демократического направления. Она также не просто провозглашает себя сторонницей реформ, проводимых Касым-Жомартом Токаевым, но и выражает готовность возглавить процесс их проведения. При этом известную формулу главы государства "народники" изложили по-своему: "Справедливый Президент – Влиятельный Парламент – Народное Правительство".



Конечной целью реформ НПК видит построение "истинно народного государства" с однопалатным Мажилисом, Аудиторской палатой в его составе, формированием правительства победившей на выборах партией или коалицией, избранием и отзывом акимов всех уровней населением и их полной подотчетностью местным маслихатам. Независимость судебной системы, по мнению "народников", должна основываться на выборности судей областного и районного уровней. Причем судей районных судов следует избирать населением, а областных – маслихатами. Исполнение судебных решений предлагается вернуть в компетенцию государства. Партия также предлагает восстановить действующий в 1995-1997 гг. Государственный следственный комитет.



По линии политических прав и свобод граждан НПК выступает за прекращение уголовного преследования политиков и общественных деятелей, пересмотр законодательства о мирных собраниях, регистрацию всех создаваемых политических партий, принятие новых законов "О профсоюзах" и "О свободе слова" и увеличение присутствия женщин во всех органах власти. В сфере межэтнических отношений предлагается повысить роль этнокультурных центров, включая оказание им финансовой поддержки. Вопросам возвращения на историческую родину кандасов партией придана политическая значимость с предложениями увеличить ежегодную квоту приема данных лиц и обеспечить нострификацию их дипломов.



Внешнюю политику НПК предлагает осуществлять, руководствуясь главным образом экономическим прагматизмом и отдавая приоритет укреплению дружеских отношений с Россией, Китаем и странами Центральной Азии. При всем этом "народники" осознают геополитические риски и угрозы суверенитету и территориальной целостности Казахстана. В связи с этим они выступают за увеличение личного состава Вооруженных сил до 100 тыс. человек, создание мощной системы территориальной обороны и выделение на укрепление обороноспособности страны бюджетных средств в объеме 3% ВВП.



ОСДП: "За достойную жизнь!"



Общенациональная социал-демократическая партия выступает, прежде всего, за построение "социально ответственного порядка", в рамках которого все без исключения решения будут приниматься в пользу граждан. Политической основой такого порядка призвана стать президентско-парламентская республика с однопалатным Мажилисом, сформированным им правительством и полной персональной ответственностью первых руководителей госорганов. Примечательно также, что социал-демократы предлагают не только пересмотреть законодательство о СМИ, но и предоставить журналистам защиту парламента.



Рассматривая коррупцию как одну из ключевых проблем, сдерживающих развитие Казахстана, ОСДП уделяет вопросам борьбы с ней особое внимание. Среди соответствующих мер следует отметить введение обязательных публичных деклараций о доходах и расходах депутатов и чиновников всех уровней, уголовного наказания за незаконное обогащение и увеличение максимальных сроков лишения свободы за совершение коррупционных преступлений в целом без права досрочного освобождения и Хотя в случае "незаконного обогащения" нет ясности, чем принципиально будет отличаться предлагаемое положение Уголовного кодекса от действующих.



Основные направления международной повестки партией взяты из предвыборной программы своего экс-кандидата в президенты страны Нурлана Ауесбаева. Особый акцент здесь сделан на сохранении Казахстаном статуса нейтрального участника мирового процесса, неучастия в "агрессивных военных блоках" и содействие разработке и реализации программ, способствующих ядерному разоружению и демилитаризации. Социал-демократы также призывают к пересмотру участия республики в интеграционных процессах и установления "более жестких правил игры" в отношениях с другими странами на основе умеренного протекционизма в стратегических отраслях.



НДПП "Ауыл": "Курс развития Казахстана, основанный на продовольственной безопасности"



Для Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" в приоритете остаются вопросы развития сельских населенных пунктов и агропромышленного сектора экономики Казахстана. Поэтому ее программа является наименее политизированной, чем у остальных казахстанских партий. В частности, сильное государство в представлении "ауылчан" – это индустриально-аграрное государство с высоким уровнем продовольственной безопасности.



В интересах развития сельских населенных пунктов партией предлагаются пересмотр законодательства о местном государственном управлении и самоуправлении в сторону усиления персональной ответственности акимов и депутатов маслихатов перед населением, а также принятие самых жестких мер наказания при неисполнении ими поставленных населением задач. В связи с этим основная (базовая) программа НДПП "Ауыл" выглядит более содержательной в политическом отношении, чем предвыборная.



"Байтақ": "Новый Казахстан. Справедливый Казахстан. Зеленый Казахстан"



Партия зеленых "Байтақ" считает, что социальное неравенство в казахстанском обществе обусловлено, прежде всего, слабым контролем и подотчетностью государственных органов. В связи с этим она предлагает реформировать систему государственного управления посредством:



– отказа от одноразовой политики и управленческих решений и проведения государственной политики, основанной на доказательствах (Evidence-based policy). Это, в частности, предполагает, что любые решения должны основываться на экспериментальной и теоретической базе и учитывать реальную ситуацию на местах и международную практику;



– внедрения в данную систему проектного подхода аналогично коммерческим организациям с оговоренными сроками, ресурсами и т.д.,



– проведения аудита государственных управленческих решений на всех уровнях;



– введения персональной ответственности всех государственных служащих за курируемые вопросы, включая реализацию инфраструктурных программ и проектов. Причем при увольнении чиновники должны выступать с публичными отчетами о своей деятельности;



– закрытия дочерних предприятий при всех государственных органах, за исключением стратегического значения.



Основной задачей депутатского корпуса парламента и маслихатов "зеленые" видят в обеспечении полной прозрачности принимаемых властями решений, особенно в бюджетной сфере. Они, в частности, выступают за реализацию комплекса мер гражданского контроля, включая проведение общественных слушаний по поводу ключевых управленческих решений и бюджета на местном уровне, а также обеспечение всеобщей доступности и ориентации на качество закупаемых товаров и услуг системы государственных закупок.



В интересах строительства "Справедливого Казахстана" "Байтақ" основной акцент делает на обеспечении независимого правосудия. Для этого партия предлагает увеличить распространение суда присяжных, привлекать судей к ответственности за нарушения закона, ввести экстерриториальность обращения в суд и рассмотрения дел независимо от проживания сторон, снизить зависимость судей от вышестоящих судов и предоставить возможности кассационного обжалования по всем категориям дел без ограничений.



"Respublica": "Restart. Reforma. Respublica"



Прежде всего, "Respublica" именует себя "МЕТА-партией", не объясняя при этом смысла данного термина. Вместе с тем "республиканцы" показательно дистанцируются от чиновников, позиционируя себя "людьми реальных дел" и выступая за структурные преобразования во всех сферах общественной жизни. По ряду моментов прослеживается их сходство с партией "Новые люди", созданной в 2020 году и ставшей пятой парламентской партией в России.



В политическом отношении "Respublica", с одной стороны, выступает за строительство "Нового Казахстана" и выражает поддержку проводимого руководством страны курса на либерализацию политических процессов. С другой стороны, она считает, что действующие механизмы государственного управления исчерпали свой потенциал, и в этой связи необходимо пересмотреть подходы к процессу принятия решений и контроля над их исполнением. Ее видение модернизации системы государственного управления основывается на следующих основных мерах:



– внедрение процессного менеджмента, включая отказ от практик "ручного управления" и ориентацию госструктур на достижение конкретных результатов. Главным последствием всего этого станет клиентоориентированность государства;



– укрепление проектного подхода на всех стадиях подготовки, принятия и исполнения решений, включая пересмотр оценок достигнутых результатов;



– укрепление роли представительной власти путем повышения ее субъектности посредством проведения парламентских расследований в отношении резонансных событий и процессов, осуществления парламентского контроля за деятельностью субъектов квазигоссектора и обсуждения результатов реализации национальных проектов в рамках парламентских слушаний с широким участием общественности;



– ревизия законодательства в сфере кибер- и информационных процессов, включая установление простых и понятных правил поведения в интернет-пространстве;



– развитие и укрепление цифровой инфраструктуры;



– повышение вовлеченности населения в процессы принятия значимых для страны решений. Причем в данном случае предлагается решать вопросы вступления Казахстана в интеграционные объединения путем проведения республиканского референдума.



"Республиканцы" также относят к своим целям и задачам формирование единого культурного пространства народа Казахстана и продвижение его культурно-исторических ценностей как достояния мировой цивилизации. Одним из приоритетов в этом направлении ими заявлено продвижение казахского языка как фактора консолидации общества. Для этого данная партия предлагает законодательно обеспечить обязательный дубляж на казахский язык всех иностранных фильмов, показываемых в кинотеатрах на территории Казахстана, продолжить реализацию проекта "Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке" с распространением переведенных книг в цифровом формате и осуществить перевод и адаптацию известных литературных произведений мировых авторов.



В целом, участвующие в парламентских и местных выборах казахстанские партии проявляют максимальную лояльность в отношении официального политического курса, что отражается в их предвыборных программах, а также выступлениях кандидатов в депутаты и иных официальных представителей. Основная линия конкуренции прослеживается главным образом между прежними и недавно созданными партиями. Особенно в этом отношении выделяются партии "Ак жол" и "Respublica", представляющие интересы частного бизнеса и продвигающие в определенной степени идеи либерального и национально-патриотического характера. Вместе с тем оппозиционная ОСДП более вовлечена в конкуренцию с лояльной к властям НПК, которая придерживается аналогичной идеологической позиции, нежели с партией "Amanat".



Чеботарев Андрей

07.03.2023 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678174260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы

- Права женщин, поддержка матери и ребенка – приоритеты партии "AMANAT"

- Но осадок остался

- В Казахстане будут построены 12 перинатальных центров и модернизированы 32 многопрофильные больницы

- Члены Республиканского предвыборного штаба партии "Ак жол" проводят встречи в Восточно-Казахстанской области

- Кадровые перестановки

- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 марта 2023 года №4

- Постановление ЦИК РК

- Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений

