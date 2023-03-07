Кадровые перестановки в Киргизии: у новых замов в правительстве есть одна общая черта.., - И.Арбышев

11:09 07.03.2023

АДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КИРГИЗИИ: У НОВЫХ ЗАМОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЕСТЬ ОДНА ОБЩАЯ ЧЕРТА

В феврале в Киргизии прошли ротации в кабмине и финансовом секторе. Значительная часть назначенных чиновников имеют прямые связи с Западом, прозападными НПО и мировыми финансовыми структурами. Что значат новые кадровые перестановки в Киргизии? Реверансы в сторону США или давно наметившийся тренд на приход к власти прозападной политической элиты? Подробнее - в материале Ia-centr.ru



Прозападные фигуры в культуре и образовании



В правительстве Киргизии появились чиновники с багажом международных связей. Кроме того, ряд назначенцев в прошлом были связаны с партией "Ата Мекен", известной своей прозападной ориентацией.



6 февраля стало известно о назначениях заместителей главы ведомства в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики. Так, Тумонбая Колдошова сменила экс-депутат парламента Айнура Аскарова. Колдошов занял пост ректора Кыргызского государственного университета культуры и искусства.



На смену Союзбеку Надырбекову назначен Марат Тагаев - экс-журналист "Азаттык медиа" (филиал "Радио "Свобода" - организация, деятельность которой запрещена в России), который в 2018–2021 годах также работал в секретариате партии "Ата Мекен". Во второй половине февраля Надырбеков возглавил Национальный культурный центр при Минкультуры.



В июле 2022 года Тагаев как политический журналист оказался в центре скандала, после которого уволился из "Азаттыка"*. Он пригласил на свадьбу нескольких политиков, включая вице-премьера Эдиля Байсалова и Эльнуру Алканову, связанную с кланом признавшегося в коррупции экс-замглавы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.



24 февраля стало известно об отставке министра образования и науки Уланбека Мамбетакунова. Врио главы ведомства назначен Каныбек Иманалиев, экс-депутат республиканского парламента от партии "Ата Мекен". Известно, что в 2000-х годах Иманалиев был представителем парламента Киргизии в парламентской ассамблее ОБСЕ. 1 марта он занял пост министра, заявив о поддержке со стороны президента, а также спикера парламента Нурланбека Шакиева.



В "ресурсные" ведомства приходят силовики



8 февраля Урмат Кожомбердиев стал замминистра природных ресурсов, экологии и технадзора по цифровому развитию. Ранее он работал в силовых структурах, до сентября 2022 года возглавлял Судебный департамент республики.



С поста замглавы Минсельхоза уволен Рамис Алыкулов. Его сменил Алмаз Аттокуров, ранее уполномоченный по предупреждению коррупции Государственной кадровой службы.



Также с поста замглавы ведомства был переведен Мурат Байдылдаев - с 8 февраля он стал замдиректора Агентства по делам госслужбы и местного самоуправления, сменив Данияра Исаматова.



Известно, что Байдылбаев прошел многочисленные стажировки за рубежом - в Новой Зеландии, Латвии, Южной Корее и Японии. Так, в 2019 году он стажировался в Турции по направлению развития муниципалитетов.



Финансовый сектор - управленцы новые, привычки старые



В государственных финансовых структурах также возросло число руководителей с международными связями, в том числе с западными странами. Кроме того, в прошлом многие из них работали с мировыми финансовыми структурами, такими как Всемирный банк и Азиатский банк развития (АБР).



13 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров освободил опытного управленца Эркебая Мурзабекова от должности исполнительного директора Агентства по защите депозитов, которую тот занимал с 2018 года. Его сменил Кадырбек Букуев, ранее возглавлявший правление OAO "PCK Банк". Известно, что в 2000-х годах он также участвовал в программах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и АБР от Киргизии, а в 1996 году работал по программе реформы бухучета от USAID (организация, нежелательная в России).



20 февраля стало известно о назначении Жалына Жээналиева замдиректора Национального агентства по инвестициям. Ранее он также занимал экспертные должности в АП и кабмине. Известно о его обучении в Варшаве и Кельне (Германия).



27 февраля Канат Асангулов возглавил службу финансовой разведки при Минфине. Ранее он руководил департаментом бюджетной политики в структуре ведомства. Известно о его работе в качестве эксперта от Киргизии во Всемирном банке и АБР.



На новой должности Асангулов сменил Канатбека Тургунбекова, возглавившего Фонд управления госимуществом (ФУГИ) Киргизии. Прежний глава ФУГИ Мирлан Бакиров был отстранен от должности. Известно, что Тургунбеков давно знаком с Садыром Жапаровым: в 2009–2010 годах он работал его заместителем в Агентстве по предупреждению коррупции, а в 2021 году руководил предвыборным штабом нынешнего президента.



Плата по счетам: Бишкек хочет договориться с "иностранными партнерами"?



В Киргизии приходит к власти новое поколение управленцев: так, Жалыну Жээналиеву 31 год, с 2021 года он строит карьеру в администрации президента. Многие из новых управленцев получили западное образование и, вероятно, придерживаются прозападных убеждений. Кроме того, "в обойму" добавлены и опытные профессионалы с солидным багажом международных связей, как правило, замыкающихся на США и Европе.



В целом прошедшие в Киргизии назначения могут быть отражением двух трендов. С одной стороны, это может быть продолжением декларируемой внешней политики Бишкека, когда страна поддерживает дружественные отношения с Россией, своим ключевым экономическим партнером, и одновременно - из опасения вторничных санкций - подает благожелательные знаки Западу.



Но вероятнее всего, новые назначения являются продолжением тренда на постепенную смену элит, продолжающуюся более десяти лет. Все это время США, Великобритания и страны ЕС вкладывали огромные суммы в воспитание молодого поколения политиков, государственных управленцев, журналистов, активистов, исследователей и лидеров общественного мнения.

Часть из них благодаря своим талантам и амбициям сделали себя сами. Те, которые были встроены в родоклановые связи политической элиты Киргизии, обзавелись необходимыми международными связями и теперь приходят на смену своим родителям.



В этой дорогой и растянутой по времени схеме западные доноры не учли одну ключевую вещь. Традиционные родственные связи и соображения личной выгоды сильнее любого внешнего влияния и навязанных ценностей.



* - организация, деятельность которой запрещена в России



7/03/23