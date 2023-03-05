Тени забытых кланов. Племянника олигарха Клебанова подозревают в организации атак на журналистов в Казахстане

11:17 07.03.2023

ТЕНИ ЗАБЫТЫХ КЛАНОВ. ПЛЕМЯННИКА ОЛИГАРХА КЛЕБАНОВА ПОДОЗРЕВАЮТ В ОРГАНИЗАЦИИ АТАК НА ЖУРНАЛИСТОВ В КАЗАХСТАНЕ



Какую политическую подоплеку это может иметь на фоне выборов в Мажилис?



4 марта по обвинению в организации атак на журналистов был задержан Аркадий Клебанов. Он признался в содеянном и заявил, что "имел давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ, поэтому нанял для нападений хакеров и исполнителей".



Один из них, иностранный гражданин и хакер О. Токарев, был задержан еще 28 февраля. По версии следствия, Токарев размещал в анонимных Telegram-каналах заказы на нападения и руководил процессом. Всего злоумышленник организовал более 30 нападений.



Атаки продемонстрировали уязвимость не только редакций и блогеров, но и ИКТ-систем страны.



Так, 18 января хакеры опубликовали персональные данные руководителя Ulysmedia Самал Ибраевой и ее детей. До этого работе издания мешали с помощью DDOS-атак. Это заставило следствие обратить внимание на хакерский след в преступлениях.



Помимо Ибраевой, жертвами нападений были журналисты, критиковавшие власть еще при экс-президенте Нурсултане Назарбаеве: Вадим Борейко, Гульнара Бажкенова, Гульжан Ергалиева и другие. МВД также приняло во внимание версию о дискредитации нынешнего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его демократических реформ.



Аркадий Клебанов - сын Сергея Маневича. Последний проходил обвиняемым по делу о госперевороте. Подозреваемый Клебанов-младший приходится племянником владельцу Экибастузской ТЭЦ олигарху Александру Клебанову.



Вероятное обвинение сына фигуранта дела о январских событиях и олигарха, провалившего модернизацию ТЭЦ в Экибастузе, может стать ярким инфоповодом текущей предвыборной кампании в Мажилис.



Им могут воспользоваться как провластные объединения, так и формальные оппозиционеры. Ведь все политические партии и кандидаты позиционируют себя как борцы с коррупцией и сторонники свободы слова.