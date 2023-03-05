|Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (ч.1,2), - Илеуова Гульмира
11:18 07.03.2023
Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (часть 1)
Страна в ожидании выборов. Какие электоральные настроения за несколько недель до выборов в Мажилис и маслихаты можно выделить? Например, с точки зрения информированности об изменениях в выборной системе. В январе т.г. о том, что депутатов будут выбирать не только по пропорциональной системе, но и по мажоритарному принципу, не знало 58% опрошенных. В конце февраля хорошо представляют, о чем идет речь, 13,4% опрошенных, 51,3% – что-то слышали о нововведении, каждый третий (32,2%) до сих пор не знает, как изменились подходы к выборам депутатов всех уровней.
Для иллюстрации уровня осведомленности населения о предстоящих выборах, приведу еще одно распределение ответов. Респондентам был задан вопрос, знают ли они, какие именно выборы состоятся в марте т.г., кого конкретно будем выбирать? Каждый пятый первый раз слышит о выборах или затруднился с ответом.
62,3% опрошенных знают, что 19 марта предстоят парламентские выборы. О том, что будут избираться депутаты областных маслихатов, знают 27% участников опроса, о выборах депутатов районных маслихатов вспомнили 22,6%. 5,5% думают, что будут выборы сельских и районных акимов. Но при этом устойчивое большинство знает, что в марте пройдут именно парламентские, а не президентские, выборы.
Может ли оказать влияние на явку возврат к смешанной системе, о чем прогнозируют некоторые казахстанские эксперты? Очевидно, что в силу недостаточно высокого уровня информированности населения о нововведении, нельзя сказать, что высказанные в ходе опроса оценки респондентов в полной мере обоснованы. Тем не менее, только чуть более четверти (28%) полагает, что включение в списки кандидатов самовыдвиженцев окажет влияние на решение избирателей пойти на выборы, т.е., повысит интерес к выборам, и тем самым повысит явку. Более половины (53,1%) считает, что данная новация вряд ли кардинально изменит отношение избирателей к выборам, т.е., придет обычное число электората.
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Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (часть 2)
Вопрос явки на предстоящих выборах является не праздным. С одной стороны, высокая явка может стать свидетельством того, что казахстанцы поверили в Новый Казахстан и готовы поддержать политические реформы, объявленные президентом Токаевым, посредством голосования на предстоящих выборах. С другой стороны, высокая явка может "спутать карты" и сделать результаты выборов менее прогнозируемыми.
Как уже отмечалось (см. Часть 1), в разрез с экспертными оценками, в общественном мнении преобладает позиция (53,1%), что возврат к смешанной системе не окажет заметного влияния на явку, не станет стимулом для участия в голосовании 19 марта.
Напомним, что на прошедших в январе 2021 года очередных парламентских выборах явка составила 63,3 %, что является самым низким показателем с 1999 года. При этом согласно результатам постэлекторального опроса, проведенном ОФ ЦСПИ "Стратегия" в феврале 2021 года, свое участие в голосовании подтвердили только 44,8% участников опроса.
Что можно сказать о явке на предстоящих в марте выборах? По итогам опроса, проведенного в конце февраля 2023 года, 22,7% обязательно примут участие в голосовании, 36,3% – скорее всего пойдут на выборы, т.е., 59% с той или иной степенью уверенности сказали, что примут участие в выборах 19 марта 2023 года.
38,6% сказали, что скорее всего или точно не пойдут на выборы.
В разрезе по месту жительства есть небольшая разница в ответах. Сельчане несколько чаще, чем горожане (+5,6%) говорили, что пойдут на выборы: 62,6% в селе и 56,9% в городе.
В молодых возрастах (18-35 лет) выше доля тех, кто не планирует идти на выборы: в группе 18-24 лет более половины (52,6%).
Отметим, что этом опросе о своей неудовлетворенности жизнью сказали 28% опрошенных. Показатель удовлетворенности жизнью влияет на электоральное поведение. Так, об отказе участвовать в выборах чаще говорили те респонденты, которые не удовлетворены своей жизнью: например, в группе совершенно неудовлетворенных точно и скорее не пойдут голосовать 76,2%.
Основные причины отказа от участия в выборах не меняются от опроса к опросу. Почти половина из тех (44,2%), кто не пойдет на выборы, считают, что результаты голосования известны заранее, и от их участия ничего не зависит. Треть индифферентны по отношению к кандидатам. Еще 16,2% выборное воскресенье проводят в соответствии с личными планами.
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ОФ "ЦСПИ "Стратегия" в период 17-27 февраля 2023 года провел очередной опрос населения в 20 регионах Казахстана, объем выборки 1600 респондентов (выборка квотная, опрос поквартирный). Опрос проведен за счет собственных средств Фонда.
Автор:
Илеуова Гульмира
Полный текст с результатами опросов см. здесь
https://turanpress.kz/obschestvo/6075-elektoralnye-nastroenija-naselenija-kazahstana-v-preddverii-vyborov-v-marte-2023-god.html
https://turanpress.kz/obschestvo/6079-elektoralnye-nastroenija-naselenija-kazahstana-v-preddverii-vyborov-v-marte-2023-god.html