Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (ч.1,2), - Илеуова Гульмира

11:18 07.03.2023

Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (часть 1)



Страна в ожидании выборов. Какие электоральные настроения за несколько недель до выборов в Мажилис и маслихаты можно выделить? Например, с точки зрения информированности об изменениях в выборной системе. В январе т.г. о том, что депутатов будут выбирать не только по пропорциональной системе, но и по мажоритарному принципу, не знало 58% опрошенных. В конце февраля хорошо представляют, о чем идет речь, 13,4% опрошенных, 51,3% – что-то слышали о нововведении, каждый третий (32,2%) до сих пор не знает, как изменились подходы к выборам депутатов всех уровней.



