Новая стратегия России в ЕАЭС, - Александр Королев

11:25 07.03.2023

В 2023 году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза. Основные задачи страны в рамках союза президент Владимир Путин обозначил еще в декабре прошлого года – среди них особое место занимает достижение технологической и экономической независимости от Запада. Перспективы "перезагрузки" российской дипломатии в ЕАЭС проанализировал к. п. н, заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев.



Задача 1: независимость в технологиях



Кризис прошлого года поставил Москву в состояние экономической войны с Западом, резко изменив внешнеэкономические и политические приоритеты Кремля. Для России ЕАЭС стал не только инструментом торгового партнерства с дружественными государствами, но и способом сопротивления режиму санкций.



В перспективе Россия при помощи ЕАЭС хотела бы достичь технологической и финансовой независимости от Запада - в настоящее время страна зависит от западного импорта, включая товары промежуточного потребления и поставки в сфере машиностроения. В условиях санкций ввоз технологий и промтоваров из западных стран ограничен - это требует активации альтернативного импорта и создания в самой России импортозамещающих программ.



Параллельному импорту может помочь диверсификация логистики с подключением третьих стран (отказавшихся участвовать в санкциях) и созданием зарубежных торговых домов в странах ЕАЭС в качестве страховки. Кроме того, России нужно предложить партнерам по союзу ряд преимуществ, которые перевесят для них санкционные риски. В условиях энергетического и продовольственно-инфляционного кризиса Россия может предоставить дружественным странам выгодные условия рефинансирования долгов, поставок сырьевых товаров и продовольствия.



Задача 2: амортизация финансовых рисков



В условиях перестройки товарных потоков для РФ остаются критическими финансовые санкции, включая отключение ряда российских банков от SWIFT. Они серьезно затрудняют коммерческое сотрудничество внутри ЕАЭС (включая затруднение сделок в долларах и евро), формируя потребность в антисанкционной финансовой инфраструктуре.



Такая система может быть создана на базе системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС), перехода на расчеты в национальных валютах между российскими и иностранными банками. Также может идти речь о создании евразийской платежной системы.



Ряд международных банков, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития (НБР) БРИКС, с марта 2022 года заморозили кредиты России и Белоруссии. В этих условиях Москве важно наладить новые механизмы инвестиций для инфраструктурных проектов - чего можно добиться укреплением сотрудничества в рамках ЕАБР. Необходимо усилить пул национальных валютных резервов банка не только внутри ЕАЭС, но и в партнерстве с КНР, Индией, государствами АСЕАН.



Задача 3: пересборка "внешнего контура"



По словам Владимира Путина, география международных контактов ЕАЭС должна быть расширена. Утвержденный в феврале 2023 года план действий ЕЭК предполагает диалог с мировыми партнерами в ШОС, АСЕАН, СНГ, МЕРКОСУР. Активизация связей союза с Латинской Америкой, Ближним Востоком, Юго-Восточной Азией и Африкой укрепит статус ЕАЭС как интеграционного объединения.



Однако коридор возможностей для заключения торговых соглашений ЕАЭС с третьими странами сузился, а договоры о Зонах свободной торговли (ЗСТ) с третьими странами не принесли ожидаемых результатов. Так, с 2019 года государства союза вели переговоры о ЗСТ с Сингапуром и Южной Кореей, но после присоединения этих стран к санкциям сделки вряд ли состоятся.



В этих условиях России нужно создать привилегии для импортеров критически важной продукции (так, Вьетнам как партнер ЕАЭС уже может заменить Тайвань по поставкам электронных микросхем в Россию) и перенаправить потоки экспорта (газ, нефть, сталь, сельхозпродукция и т. д.) из Европы в другие регионы мира.



Необходимо создать новые региональные хабы и точки входа через сеть ЗСТ. По финансам и технологиям эту роль может сыграть ОАЭ, Монголия может стать логистическим и инфраструктурным хабом.



В ближайшие два года запланировано соглашение о ЗСТ с Индонезией, что даст России новую точку входа в экономико-технологические процессы Юго-Восточной Азии взамен отпавшего Сингапура. Вероятно, в 2023 году Москва будет стремиться форсировать переговоры с Джакартой, чтобы достичь результатов до окончания председательства в ЕАЭС.



В 2023 году Россия будет стремиться извлечь максимальную выгоду из председательства в союзе. Ряд задач, которые Москва ставит перед собой, не могут быть достигнуты за один календарный год. Однако эти задачи задают новый контекст, требующий углубления связей внутри союза. Вероятно, эта логика определит характер партнерства внутри ЕАЭС и на дальнейшие годы.



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"Брак по санкционному расчету: Россия переосмысливает роль ЕАЭС"

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/brak-po-sanktsionnomu-raschetu-rossiya-pereosmyslivaet-rol-eaes/