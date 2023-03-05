Новейшая японская супер-ракета H3 самоуничтожилась на взлете

11:55 07.03.2023

Новейшая японская ракета самоуничтожилась в воздухе

Японское космическое агентство JAXA инициировало самоуничтожение ракеты-носителя H3

7 марта 2023, Антон Никитин

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение инициировать самоуничтожение новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3 после того, как у нее не удалось запустить двигатель второй ступени.



Специалисты пришли к выводу, что успешного выполнения миссии H3 добиться не удастся, передает ТАСС.



Ракета-носитель по плану должна была вывести на орбиту японский спутник ALOS-3 для наблюдения за стихийными бедствиями.



Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэйко Нагаока сообщила, что власти создадут штаб совместно с JAXA для расследования обстоятельств произошедшего. Она выразила сожаление, что ожидания населения страны не были оправданы.



17 февраля первый запуск H3 завершился неудачей – ракета не смогла оторваться от земли. Изначально запуск планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить.



В октябре 2022 года японскую ракету "Эпсилон-6" с восемью спутниками решили уничтожить вскоре после ее запуска.