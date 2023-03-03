Женщины - страх и ненависть талибов. Как радикалы в Афганистане устроили гендерный апартеид

12:12 07.03.2023 Захватив власть в Афганистане в августе 2021-го года, представители радикального движения "Талибан"* пообещали не ограничивать права женщин, как они это делали в первый период своего правления в стране - с 1996 по 2001 годы. Однако постепенно талибы все больше урезают возможности женщин во всех сферах жизни. За полтора года радикалы установили серьезные преграды на пути девочек к получению полноценного школьного образования, девушек и женщин - к учебе в университетах, работе вне дома или ведению собственного бизнеса. Афганское издание Etilaatroz подвело неутешительные для жительниц страны итоги полутора лет правления талибов, представляем их в пересказе.



Все меньше прав



В период первого правления талибов в Афганистане "нормальной практикой" было публично казнить женщин на стадионах. Женщин, приговоренных к смерти, ставили на колени и стреляли им в голову или подбрасывали гранаты. Это происходило при массовом скоплении мужчин-зрителей (надо заметить, что не все приходили добровольно, кого-то гнали смотреть казнь принудительно).



Казни запомнились кабульцам, поэтому после того, как в середине августа 2021 года талибы снова захватили афганскую столицу, облик города сразу изменился. Улицы стали тихими и практически безлюдными, женщин почти не было видно, в отличие от предыдущих дней, а салоны красоты один за другим стирали женские лица со своих рекламных щитов.



17 августа 2021 года, всего через два дня после захвата власти талибами, группа афганских женщин вышла на улицы Кабула и потребовала уважать и гарантировать их права, в том числе право на труд и образование. Вскоре они были разогнаны боевиками "Талибана", которые стреляли в воздух и жестоко избивали протестующих. Арестовав нескольких участниц протестов и журналистов, освещавших демонстрацию, они объявили, что проводить собрания без разрешения запрещено.



Протестующие женщины в Кабуле. Фото новостного агентства Aamaj News

В начале сентября 2021 года талибы объявили состав своего правительства. В нем не было ни одной женщины. Почти все министерства, действовавшие при предыдущем проамериканском правительстве, сохранились, однако было упразднено министерство по делам женщин. Вместо него создано министерство пропаганды исламской добродетели и предотвращения порока - по сути, полиция исламских нравов, как их понимают талибы.



Сначала талибы запретили учиться в школах девочкам старше 12 лет, а в декабре прошлого года был введен запрет на учебу девушек в университетах. Также представительницам женского пола не дозволяется выходить на улицу без сопровождения мужчин, заниматься бизнесом, сниматься в фильмах, посещать общественные парки и многое другое.



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Афганок стали чаще отправлять в тюрьму без официального предъявления обвинений, значительно выросло число случаев суицида и убийств женщин.



Только по подтвержденным данным, за последний год в Афганистане были убиты по меньшей мере 159 женщин, более 50 покончили жизнь самоубийством.

В частности, по данным независимых источников, в провинции Гильменд за последние полтора года были обнаружены тела 38 женщин со следами пыток и удушья, в провинции Нимроз - 16 тел, в Парване – семь, в Кандагаре – пять, в Каписе – четыре, в Тахаре - три. Все убитые женщины были похищены, мотивы их убийств неизвестны, расследования произошедшего талибами не проводятся.



В местах лишениях свободы находятся или находились более месяца не менее 1115 жительниц 24 провинций (всего в стране 34 провинции), 79 женщин подверглись публичной порке на основании судебных постановлений талибов.



Фактическая статистика намного выше.



За что?



Избиения в общественных местах и на акциях протеста, заключение в тюрьму, жестокие пытки для получения признательных показаний, принуждение к вступлению в брак с талибами, угрозы тюремного заключения, принудительный развод, расстрел, публичные порки, похищение и убийство - список преступлений против женщин, которые были задокументированы за полтора года правления талибов, довольно широк.



На основе интервью афганок, которые подверглись нападениям боевиков "Талибана" или стали свидетелями подобных случаев, можно сделать вывод, что талибы стремятся сделать общественное пространство небезопасным для женщин.

На базаре или в магазинах их часто избивают за то, что не носят хиджаб, не имеют мужчину-сопровождающего. Один из медработников привел случай, когда женщин из числа медперсонала боевики избили за то, что те "не заботятся должным образом о жене талиба".



Участница протеста против притеснения женщин талибами в Кабуле. Фото из соцсетей

Боевики радикального движения жестоко избивали женщин, вышедших на улицы в знак протеста против безработицы и запрета на получение школьного и высшего образования - в Кабуле, Джелалабаде, Герате, Тахаре и Мазари-Шарифе. По крайней мере, в одном случае участниц демонстраций обрызгали кислотой.



Несколько девушек были отравлены в общежитии Кабульского университета после того, как они выложили видеозаписи своего переезда из общежития. Были ли к этим случаям причастны талибы, так и не выяснилось, но по меньшей мере 50 девушек были отравлены одновременно, состояние здоровья многих из них быстро ухудшилось, по меньшей мере четверо скончались.



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По мнению экспертов, жестокое обращение талибов с женщинами коренится в трактовках шариата и почитаемых членами радикального движения сельских традициях. Как считает религиовед и редактор газеты "Хашт Собх" Мохаммад Мохак, "сочетание этих двух составляющих существенно отличает подход талибов к правам женщин от подхода других исламских стран, таких как Египет, Марокко или Индонезия".



По словам Мохака, "в мировоззрении талибов люди делятся на две группы: праведные и нечестивые, и те, кто не соответствует стандартам, считаются нечестивыми". В число последних радикалы включают и женщин, поэтому по их мнению, их права можно и нужно всячески ограничивать.



Между тем, "общественный факт состоит в том, что когда женщина перестает развиваться, все общество перестает расти и развиваться", отмечает Мохак. Он убежден, что изоляция женщин и отсутствие у них доступа к знаниям, опыту и работе отражаются на положении их семей и детей, и поэтому "общество страдает от коллективной депрессии".



Правозащитник Хоссейн Хасрат отмечает, что отношение талибов к женщинам основывается на трех составляющих идеологии радикального движения:



👉 афганская/пуштунская культура;



👉 радикальное религиозное учение школы Деобанди (исламское суннитское движение, возникшее в Британской Индии и в основном распространенное среди мусульман-ханафитов);



👉 использование женщин в качестве инструмента для получения политических и экономических привилегий в регионе и мире.



По словам Хасрата, пуштунская культура очень жестко регламентирует необходимость патриархальной системы и, как следствие, создает особые кодексы поведения с женщинами, рассматривая их как существ, лишенных всякого человеческого достоинства и каких-либо прав и являющихся собственностью мужчин. Правозащитник назвал обращение талибов с женщинами "чистым варварством" и пояснил, что до тех пор, пока авторитетный для талибов религиозный суд не заявит о недопустимости подобного отношения, женщины в Афганистане, где правит радикальное движение, будут самой бесправной и угнетаемой социальной группой.



"К сожалению, международные правозащитные организации заняли более консервативную политическую позицию, чем мы себе это представляем. Эти институты фактически стали инструментами политики великих мировых и региональных держав и полностью забыли о ценностях и принципах прав человека", - констатировал Хасрат.



Он заявил, что с точки зрения международных правозащитных механизмов и процедур систематическое и организованное насилие в отношении женщин является не только нарушением прав человека, но и полноценным гендерным апартеидом, а следовательно требует практических шагов от Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности по решению проблемы.



"Практика гендерного апартеида, когда женщин исключают из экономики, общественной сферы и политики, является примером мировой угрозы. Следовательно, это глобальная проблема, и она требует практических шагов от тех, кто составляет международное сообщество, - в основном, это США и страны-члены НАТО, которые прямо или косвенно являются главной причиной сложившейся в Афганистане ситуации", - подчеркнул правозащитник.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).



03.03.23 Источник - fergana.plus

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