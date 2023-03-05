Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в 3 раза

12:28 07.03.2023

Спецпредставитель президента: Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана



ТАШКЕНТ, 7 мар - РИА Новости. Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в РФ, заявил РИА Новости во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.



В Ташкенте во вторник состоялось первое заседание специальных представителей стран-соседей Афганистана. В нем принимали участие представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении.



"Мы разрешили увеличить штат посольства (Афганистана - ред.). Был один (сотрудник - ред.), сейчас трое", - сказал Кабулов в кулуарах заседания.



Он добавил, что расширение штата имеет не столько политическое, сколько дипломатическое значение - поможет афганцам, проживающим в РФ, получать консульские услуги. "Потому что много афганцев проживает в России", - добавил Кабулов.