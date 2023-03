США шокированы резким заявлением Си Цзиньпина: почему Китай перестал сдерживаться, - КП

7 марта 2023



В Пекине прямо назвали США "главной угрозой"



Евгений УМЕРЕНКОВ



Лидеры Китая занимают все более жесткую позицию в отношении США и заявляют об этом "в необычайно прямолинейных выражениях", - с явной тревогой констатирует американская The New York Times и пытается разобраться, в чем причина такой "дерзости" китайского руководства. В чем-то автор публикации весьма близок к пониманию возникших проблем в отношениях Пекина и Вашингтона. Но многое из того, что очевидно в Поднебесной, для американца все же неведомо. Почему?



Начнем с того, с чем, как говорится, не поспоришь. Газета признает, что лидер Китая Си Цзиньпин говорит о более жесткой позиции в отношении действий Соединенных Штатов, потому что воспринимает их как попытку заблокировать подъем его страны. Товарищ Си, оказывается, рассматривает успехи Китая "как доказательство того, что модернизация не равна вестернизации". Выступая перед китайскими бизнесменами, он призвал стремиться к развитию передовых технологий, чтобы уменьшить свою зависимость от западных ноу-хау. Причину он тоже назвал: "Западные страны во главе с США осуществили всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая, что создало беспрецедентно серьезные проблемы для развития нашей страны".



После ноябрьской встречи Си и Байдена у кого-то возникли надежды, что Пекин и Вашингтон попытаются остановить стремительное ухудшение двусторонних отношений. Но этого не произошло, отмечает The New York Times, напоминая о воздушном "шаре-шпионе", усиливающихся связях Китая с Россией и введении США жестких мер контроля за американским экспортом в Поднебесную. Тут с газетой тоже не поспоришь.



Но вот что упорно не видит американский автор - это принципиально противоположный взгляд на мир, который в Вашингтоне не то что не могут признать, а даже допустить его существование ни себе, ни другим не позволяют. Как это может быть модернизация не на западный манер? Не может быть такого. Перекроем поставку микрочипов в Китай, он и загнется. Доберемся до 15-го пакета антироссийских санкций, и Москва с ковра сползать начнет. Как там Боррель-провидец, он же теперь и Медичи, сказал? Санкции - это яд, который действует не сразу… Короче, кто против вестернизации - отключим газ. Понятное дело, американский сжиженный, потому что российский - взрывами в Балтийском море - уже отключили.



Вряд ли желание Вашингтона указать Пекину на его место в мире можно назвать наивным. Не наивное оно, а органическое. Не допускает американская идеология существования равного США конкурента, все, кто на эту роль претендуют, будут так или иначе "укорочены", чтобы и думать забыли. Поэтому недавние претензии Белого дома на то, чтобы указать Китаю, что России нельзя продавать и что ему будет, если он ослушается, тоже не наивны. Они очень даже органичны - для уверившего в свою исключительность и могущество гегемона.



И зря теперь за океаном удивляются "прямолинейности" Пекина в определении Вашингтона как главного врага китайского развития. Ну не дураки же в Поднебесной рулят, видят там все, и давно. Просто этика у них такая - молчат до последнего, а когда уж совсем достанет, тогда и выскажутся. Так что не удивляться и недоумевать резкости и откровенности формулировок китайских лидеров в адрес США надо, а опасаться - так оно верней и надежней для собственной безопасности.



Ведь для США воевать Украиной против России - это одно. А вот кем они против Китая воевать будут? Тайванем? Не хиловато ли получится?



Кстати, это тоже из разряда того, что американский автор, что называется, "в упор не видит". А вот министр иностранных дел КНР Цинь Ган распознал без труда: "Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?"



США демонстрируют двойные стандарты, поддерживая суверенитет Украины, но забывают об этом в отношении Китая по тайваньскому вопросу, заявил он на ежегодной пресс-конференции в Пекине.



И еще китайский министр искренне удивился: почему Вашингтон, призывая Китай не поставлять оружие России, вооружает Тайвань в нарушение двустороннего коммюнике от 17 августа 1982 года, согласно которому Вашингтон обязался ни количественно, ни качественно не превышать уровень поставок оружия на остров? Но тут он, конечно, сплоховал. Как можно не видеть разницы в поставках оружия США, оплота демократии, свободному Тайбэю, и передаче военной техники одной авторитарной страны - Китая, другой такой же - России…



Логика глобального противостояния, открыто навязанная Западом России - кто кого? - неизбежно втягивает в свою орбиту Китай, который по разным причинам традиционно предпочитал "отсиживаться" на обочине конфликтов последнего времени. Такой возможности у него явно уже нет. Потому что неснижаемая ставка, заявленная Вашингтоном и Брюсселем в украинском конфликте - победа над Москвой "на поле боя" - не оставляет им иного выхода, как двинуться дальше на Восток.



Но это, разумеется, если у Запада будет что-то получаться на нынешнем "поле боя". Но там, очевидно, что-то пошло не так, как ему хотелось. В Пекине такое не заметить не могли, вот, наверное, и разоткровенничались…