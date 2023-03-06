 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.03.2023
17:36  В Якутии найден самый древний в мире алмаз. Маленький - 0,3 мм, но ему - 3,6 млрд лет!
16:16  "Мент" Джумагазиев стал новым губернатором Чуйской области Кыргызстана
15:41  Зачем Байден искал у себя мозг? - Виталий Коротич
15:38  Обитель редких знаний. "Назарбаев Университет" пытается доказать свою полезность
15:33  США шокированы резким заявлением Си Цзиньпина: почему Китай перестал сдерживаться, - КП
12:44  Иностранных кибершпионов выявили в инфраструктуре госорганов Казахстана
12:28  Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в 3 раза

12:12  Женщины - страх и ненависть талибов. Как радикалы в Афганистане устроили гендерный апартеид
11:55  Новейшая японская супер-ракета H3 самоуничтожилась на взлете
11:25  Новая стратегия России в ЕАЭС, - Александр Королев
11:18  Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (ч.1,2), - Илеуова Гульмира
11:17  Тени забытых кланов. Племянника олигарха Клебанова подозревают в организации атак на журналистов в Казахстане
11:09  Кадровые перестановки в Киргизии: у новых замов в правительстве есть одна общая черта.., - И.Арбышев
10:31  Что предлагают казахстанские партии избирателям: социально-политические аспекты, - А.Чеботарев
09:59  Афганский вектор современной внешней политики Узбекистана, - Р.Махмудов
09:58  Американские войска в Афганистане (2001-2021): вывести нельзя оставить, - В.Христофоров
08:38  США провоцируют в Китае "чиповый" голод, - В.Скосырев
08:20  Пентагон готовит союзников к сценарию столкновения с Ираном, - И.Субботин
00:55  Транзит алко-трипа. Казахстан взялся спаивать Россию
00:23  Великая Капиталистическая Стена: именно эту стену сейчас разбивают глобалисты, - А.Фурсов
00:05  Токаеву подарили картографический фолиант "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории"
00:01  Здравоохранение в Казахстане тяжело болеет, - С.Туник
Понедельник, 06.03.2023
22:24  Соперником Эрдогана на выборах президента Турции от объединившейся оппозиции стал Кемаль Кылычдароглу
21:38  "Президентку Свету" (Тихановскую) белсуд осудил на 15 лет
21:25  В Турции арестовано уже 247 горе-строителей и прорабов
21:17  Ирину Виннер (экс-жену Алишера Усманова) отстранили от гимнастики на 2 года. За критику западных порядков
21:12  Кругом шпигуны. Зеленский разгромил и уволил шефов собственного СБУ
21:08  Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов стал абсолютным чемпионом UFC
21:04  Глобальное управление потерпело неудачу. К итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели
21:03  Франция: бастуют все! Профсоюзы готовы "поставить французскую экономику на колени"
21:01  Россия и Иран запускают новый транспортный коридор, - С.Тарасов
20:57  В новом парламенте Казахстана реальной оппозиции не место, - В.Панфилова
20:48  Выборы в Черногории: результат непредсказуем
20:38  Кому выгодно насилие в Узбекистане. Часть первая. Human Rights Watch
18:58  Таджикистан продолжает землетрясти почти в 5 баллов
17:41  Наследники "Красных бригад". Итальянские анархисты еще себя покажут, - В.Малышев
17:26  Армия Z затрофеила под Артемовском первую арабскую броне-Пантеру
17:23  Как будут развиваться события в Приднестровье, - Сергей Миркин
16:23  Пошла мода… на "просящих прощение перед казахами".., - В.Майлин
14:21  Осадок остался. Послевкусие визита Байдена в ЦА, - Н.Кузьмин
13:58  За провалы в работе. Уволен губернатор Чуйской области Киргизии Алымбаев и Сукулукский аким Айтибаев
12:42  Умерла майори Джорджина Байер – первый в мире открытый трансгендер-депутат
11:37  Времена "дорогого Леонида Ильича" до сих пор вспоминаются "золотым веком" СССР
09:58  Землетрясение в Турции – лишь начало сейсмических и политических катаклизмов на Земле? - Дм.Минин
09:51  Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей, - МК
09:30  Турецкая оппозиция пережила политическое землетрясение, - Игорь Субботин
09:28  Токаев и Мирзиеев встретились по-восточному тихо, - В.Панфилова
00:38  Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"
00:37  Аргентина пытается вернуть суверенитет над Мальвинскими островами, аннексированными Британией
00:12  Борьба за Африку. Наследники рабовладельцев, - Сергей Кожемякин
00:10  Питер Кениг: Западный "порядок, основанный на правилах" - это полное беззаконие
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Обитель редких знаний. "Назарбаев Университет" пытается доказать свою полезность
15:38 07.03.2023

Развитие инноваций и внедрение науки в производство
Алихан Смаилов обозначил приоритеты деятельности Назарбаев Университета

4 марта

В субботу, 4 марта, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Попечительского совета АОО "Назарбаев Университет", на котором рассмотрены итоги деятельности организации за прошлый год и планы на предстоящий период.
Было отмечено, что университет продолжает расширять научную деятельность, в частности, за последние несколько лет количество научно-исследовательских проектов увеличилось со 146 до 366. Параллельно с этим вуз ведет работу по передаче своего опыта другим высшим учебным заведениям республики через тематические конференции и программы профессионального развития.
Еще одним масштабным проектом является участие Школы медицины Назарбаев Университета в развитии фармацевтического кластера Астаны, который реализуется в рамках поручения Главы государства по увеличению доли отечественных производителей на рынке лекарственных средств и медизделий. Кроме того, на базе университетского медцентра UMC проводится ряд сложных хирургических операций, некоторые из них – впервые в Казахстане.
Главе Правительства также доложили о деятельности вуза в части развития инноваций и внедрения науки в производство. Так, в 2022 году учеными университета получены патенты, в том числе международные, а также гранты на коммерциализацию. Например, проект по использованию роботов в борьбе с аутизмом был внедрен в 22 реабилитационных центрах республики.
Премьер-Министр подчеркнул, что вузу нужно и дальше укреплять научно-исследовательскую деятельность, ее коммерциализацию с тем, чтобы отечественные прикладные разработки чаще находили свое применение в различных сферах.
"В целом нужно проанализировать и при необходимости актуализировать показатели Стратегии развития университета до 2030 года и Программы развития научных исследований на 2021-2025 годы", - сказал Алихан Смаилов.
На заседании был также представлен доклад о некоторых достижениях студентов и выпускников вуза. В частности, речь шла о высоких результатах команды NU iGEM в ежегодном всемирном конкурсе iGEM по синтетической биологии, о публикациях научных статей в ведущих мировых журналах, а также о реализации студенческой инициативы "Университетский мост", направленной на обмен опытом и создание сети молодых исследователей по всему Казахстану.
Вместе с тем участники обсудили ряд организационных вопросов и реализацию инвестиционно-строительных проектов. Премьер-Министру презентовали проект реконструкции административного здания в Алматы, которое будет использоваться как школа искусственного интеллекта университета, планы по увеличению мест в студенческих общежитиях и другие инициативы.
В заседании приняли участие председатель Национального банка Галымжан Пирматов, заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, руководители ряда других госорганов, президент АОО "Назарбаев Университет" Шигео Катсу и другие члены Попечительского совета.

Источник - primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678192680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы
- Права женщин, поддержка матери и ребенка – приоритеты партии "AMANAT"
- Но осадок остался
- В Казахстане будут построены 12 перинатальных центров и модернизированы 32 многопрофильные больницы
- Члены Республиканского предвыборного штаба партии "Ак жол" проводят встречи в Восточно-Казахстанской области
- Кадровые перестановки
- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 марта 2023 года №4
- Постановление ЦИК РК
- Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  